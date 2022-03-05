20 инженерных чудес, заслуживающих признания

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Инженер — это звучит гордо. И вот несколько наглядных доказательств этого утверждения, взятых из сабреддита r/EngineeringPorn.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Суперсооружения инженерная мысль инженерно-технические сооружения инженерное искусство интересно
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