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20 инженерных чудес, заслуживающих признания

20 инженерных чудес, заслуживающих признания (21 фото)

Автор:
05 марта 2022 14:40
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Суперсооружения   инженерная мысль   инженерно-технические сооружения   инженерное искусство   интересно   
496
21
Инженер — это звучит гордо. И вот несколько наглядных доказательств этого утверждения, взятых из сабреддита r/EngineeringPorn.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Суперсооружения   инженерная мысль   инженерно-технические сооружения   инженерное искусство   интересно   

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1  комментарий
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Типа граф 56 минут назад
Комментарий к фото
У нас джамшутов бы нагнали бы и никакой тебе техники и заморочек !
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