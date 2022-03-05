Успешному успеху блогеров приходит конец?

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Если неделю назад представители видеохостинга YouTube запретили монетизацию нескольким российским СМИ, то теперь появилась информация о том, что данный запрет распространяется на всех российских блогеров.
Так что привыкшие зарабатывать на своём контенте любители разглагольствовать на камеры, не могут получать деньги за рекламу на собственных каналах. Аналогичные меры приняла социальная сеть Facebook, а следом за ней подтянулся и Instagram. Роскомнадзор решил немного "помочь" западным соцсетям и теперь все они работают с дикими сбоями, при этом представители Facebook заявляют, что делают всё возможное, дабы их продукты и дальше продолжали работать в России.
Практически все российские инфлюэнсеры и блогеры всерьёз задумались о поиске новых способов дохода и поиске альтернативных площадок для заработка. И если верить аналитикам, то в ближайшее время ожидается массовый исход блогеров в такие соцсети как Одноклассники, ВК, Телеграм и Яндекс Дзен. Но вот Тик Ток как площадку для бизнеса они не рекомендуют, из-за алгоритма сети, рассчитанного на случайность.
Ну а пока блогеры мечутся, нам остаётся только выдохнуть и некоторое время насаждаться отсутствием рекламы.
Ну а пока блогеры мечутся, нам остаётся только выдохнуть и некоторое время насаждаться отсутствием рекламы.
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Было бы желание, организовать российскую рекламную фирму (отвечающую за рекламу) и заключить договора со всякими рутубами и прочими не сложно. Просто нет желания никому получать прибыль, потому что тут ответственность надо нести.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5246 1410 5004 9712
Заранее большое человеческое спасибо...