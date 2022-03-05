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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5580 постов • 713 подписчиков подписаться
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Успешному успеху блогеров приходит конец?

Успешному успеху блогеров приходит конец? (3 фото)

Автор:
05 марта 2022 10:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Instagram   facebook   youtube   блогеры   монетизация   соц сети   
10375
3
Если неделю назад представители видеохостинга YouTube запретили монетизацию нескольким российским СМИ, то теперь появилась информация о том, что данный запрет распространяется на всех российских блогеров. 

Источник:

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Метки: Instagram   facebook   youtube   блогеры   монетизация   соц сети   

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107  комментариев
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25k
Скептик-материалист 5 часов назад
Блогеры блогерам рознь, есть очень достойные, тот же Юрий Подоляка, освещающий события сами знаете где. Есть и другие каналы с очень интересным и полезным контентом. Не надо рубить сгоряча и судить только по болоту из непотребщины и "урвать хайпа на чём угодно" - они сами завянут
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39k
Лесли 🥰 7 минут назад
Т.е зря я продлила премиум на ютубе?))) Жалко тех блогеров, которые помогают животным и людям, некоторые.
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610
Сергей Шляхтов 12 минут назад
Название подкачало. Надо: Успешному успеху блогерских блогеров пришел приходящий конечный конец?
Было бы желание, организовать российскую рекламную фирму (отвечающую за рекламу) и заключить договора со всякими рутубами и прочими не сложно. Просто нет желания никому получать прибыль, потому что тут ответственность надо нести.
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−9
Владимир 15 минут назад
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего.
От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5246 1410 5004 9712

Заранее большое человеческое спасибо...
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−2
maksimus 16 минут назад
а россияны и довольны что их в скотов превратили
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11k
Oleg 17 минут назад
и по блохерам - надо понимать, что у блохеров с боооольшой аудиторией совсем другая реклама. Там просто в ролик вставляют эпизоды с рекламой, не ютубовской. и это никак не запрещено, и это никак не ограничивает монетизацию каналов. Санкции только для мамкиных блохеров.
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27k
Aqueronte 20 минут назад
Что за реклама каждые 5 минут? Я вижу рекламу от самих блогеров, когда они в процессе ролика что-то там рекламируют.
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2k
Bar 22 минуты назад
Пойдут грузчиками, фасовщиками, таксистами, работниками складов. Хотя...этим дебилам вообще хер знает что доверить можно кроме смартфона...
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48k
Die Safari Полчаса назад
Да, реклама исчезла и появилась стрелка "Скачать". А то приходилось скачать с платной программой.
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630
Андрей Александрович 45 минут назад
А я в Ростове торчу. Жду. когда разрешат нациков на кол сажать! Доброволец, пенсионер, военный! 57 лет! А теперь, сволочсты ссыкливые, объясните мне, почему я не должен защищать моих дочулек и моих маму и папу?
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1k
И так сойдёт 53 минуты назад
Как бы вместе с водой из купели не выплеснуть и младенца.
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24k
Slawa49 55 минут назад
да и ПУЙ с ними, пусть на заводы идут! хотя на заводах они кем будут то? грузчиками или уборщиками??))) на другое то не способны малограмотные бабуины!
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8k
Путинский Бот 57 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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569
parhi Час назад
В больницы утки мыть пусть идут
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472
imho Hallo FreeSpace Полчаса назад
Да не, даже Гительман с батей понимают что для этого работать каждый день надо)
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8k
JeanLuk Час назад
Не смотрю блогеров, по этому монопенисуально. А то что рекламы станет меньше - вряд ли, у нас есть свой яндекс-директ, но он не касается ютуба, я про другие ресурсы.
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7k
Фobosgrunt Час назад
Некоторые блогеры создают документалки, каких никогда в телевизоре не увидишь. Причем принимают участие в выпусках даже профессоры и преподаватели из крупнейших институтов или вузов. Что даст взамен телевизор? Соловьиный помет, концерты любэ, рентв, комеди клуб, сериалы про ментов? Ну такое себе. Кстати, FOX98, автор этой статьи, тебе лично ютуб выдает то, что ты прикрепил в у себя в статье в виде картинок? Тогда советую внимательней присмотреться к отражению в зеркале, нейросеть выдает пользователю всегда то, чем пользователь интересуется. Как в ютубе, так в тик-токе Насчет монетизации, впрочем, сильно переживать не стоит, скоро монетизирование заработает в телеграмме, и все ютуберы и тиктокеры просто переместятся туда.
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717
AlexG Час назад
Пральна.. пусть пи...ют работать, трутни }{уевы)))
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6k
SuperTroll Час назад
Наконец то! Это же 90% бесполезного, кривляющегося, тупого сброда ничего тяжелее хера в руках не держало! Заводы строить, магистрали, русла рек передвигать!
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1
Игнат Селиверстов SuperTroll Час назад
Жёппой торговать пойдут, на большее не способны.
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11k
Oleg 2 часа назад
забавно. а что делать людям с заводов? тысячам продавцов и прочих из магазинов? по словам автора - встряли только блохеры, а остальные что? просто будут сосать? если сраный ваз на 4 дня остановили из-за того, что нет вшивых бошевских блоков. то всв остальные вообще повесят замок и привет. и проценты локализации и прочая хня... где всё это? ( _ ! _ )
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7k
Лещ 2 часа назад
Там у всех эта реклама в сам видеоряд зашита...
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10k
Roy Batty 2 часа назад
Ну если на rutube не дурачки сидят - самое время подсуетиться.
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