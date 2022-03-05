Успешному успеху блогеров приходит конец?

Практически все российские инфлюэнсеры и блогеры всерьёз задумались о поиске новых способов дохода и поиске альтернативных площадок для заработка. И если верить аналитикам, то в ближайшее время ожидается массовый исход блогеров в такие соцсети как Одноклассники, ВК, Телеграм и Яндекс Дзен. Но вот Тик Ток как площадку для бизнеса они не рекомендуют, из-за алгоритма сети, рассчитанного на случайность.



Ну а пока блогеры мечутся, нам остаётся только выдохнуть и некоторое время насаждаться отсутствием рекламы.