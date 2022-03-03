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Сделано в СССР: советская техника. От пылесоса до автомобиля

Сделано в СССР: советская техника. От пылесоса до автомобиля (15 фото)

Автор:
03 марта 2022 21:02
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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В подборке снимков — радиоприемники, автомобили, пылесосы, телевизоры и другая техника, которую изготавливали в Советском Союзе.
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   

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Divergent?!? 9 минут назад
"Учебный уголок студента. Сергей Сухарев, февраль - май 1977 года, г. Москва, из архива Павла Сергеевича Сухарева."

Мда... Не совсем понимаю. Обычно радиолы стояли не в комнате студента, а в гостиной, или, как еще говорят в "зале". Моя семья не бедствовала, но "шоб я так жил". Разговор о тех же самых годах того столетия.
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