Сделано в СССР: советская техника. От пылесоса до автомобиля

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В подборке снимков — радиоприемники, автомобили, пылесосы, телевизоры и другая техника, которую изготавливали в Советском Союзе.
1.
Ирина Короткова в роли Лены Прохоровой в фильме Ричарда Викторова «Переступи порог». Неизвестный автор, 1970 год, г. Москва, из архива Марии Косаревой.
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5.
Учебный уголок студента. Сергей Сухарев, февраль - май 1977 года, г. Москва, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
7.
1 мая. Девушки с фотоаппаратами. Юрий Садовников, 1968 - 1969 год, о. Сахалин, г. Южно-Сахалинск, МАММ/МДФ.
9.
Мама убирается в комнате. Всеволод Тарасевич, 1967 год, Волгоградская обл., г. Волжский, МАММ/МДФ.
10.
На строительной площадке. Мотороллер «Муравей». Виктор Ершов, 1973 год, Чувашская АССР, г. Чебоксары, МАММ/МДФ.
11.
На поточной линии контроля холодильников. Валентин Хухлаев, 10 декабря 1961 года, г. Москва, Завод имени Лихачева, из архива Валентина Хухлаева.
12.
Новая мастерская по ремонту цветных телевизоров. Неизвестный автор, 1985 год, г. Череповец, Череповецкое музейное объединение.
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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Мда... Не совсем понимаю. Обычно радиолы стояли не в комнате студента, а в гостиной, или, как еще говорят в "зале". Моя семья не бедствовала, но "шоб я так жил". Разговор о тех же самых годах того столетия.