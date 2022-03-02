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Разбор ситуации с западным бизнесом: ну и куда они без нас денутся?

Разбор ситуации с западным бизнесом: ну и куда они без нас денутся? (1 фото)

Автор:
02 марта 2022 18:50
Сообщество : Жить в России
Метки: США   бизнес   европа   компания   ограничения   
42462
1

Вот ушли десятки бизнесов с рынка России. И дальше что? Куда и кому они будут впаривать свое барахло? Попробуем разобраться.

Западный бизнес разбушевался. Одни кричато том, что «приостанавливают», другие «уходят». Есть мнение, что они не уходят, идут - в пеший сексуальный поход по известному адресу.

Потому что деваться им некуда - отказавшись от таких рынков, как российский и белорусский, они сами себе отрежут… ну пусть будут ноги. Потому что надо будет сокращать производство, людей, прибыли. Государства будут получать меньше денег в виде налогов, а люди останутся без работы.

Ну, флаг им в руки. И газ по 2500 долларов за тысячу кубов.

А вот краткий разбор ситуации от ГлавМедиа:

Пятиминутка формальной логики. Ну не всем же биться в чувствах стыда и стыда. Вот приговор, вот угроза как-то ещё более мощно вооружить Украину. Мне с самого начала было интересно: а как? Как некоторое из озвученного будет осуществляться? Почитала разных умных людей, которые узко — по каждой санкции — в теме. Прочитанное меня не то чтобы порадовало, но утвердило во мнении, что старый анекдот про чемодан — он на все века и времена. Ну смотрите.

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Они забрали у нас самолеты, которые были в лизинге.

Много.

Целых 520.

— Ну забирайте! — говорим мы.

— А как? — спрашивают лизинговые компании.

Председатель Ассоциации лизинговых компаний Европы Фил Сеймур:

«Русские сказали: раз вы отказываете в лизинге, сами и забирайте! Как доставить в Россию 520 экипажей, если небо России, Беларуси и Украины закрыто? Мы же не сможем влететь! Как только состоится передача бортов в аэропортах России, самолёты перестанут быть русскими. Но нерусский самолёт не может летать в пространстве России: оно же закрыто! Мы не сможем вылететь! Лизинговые компании выступают инициаторами расторжения лизинга. При первичном подсчёте расходов на штрафы — мы все сразу банкроты. Проще обанкротиться, чем забрать борта. Это дешевле. Прошёл февраль, и Россия должна уплатить платежи за лизинг месяца. Россия согласна, но уплатить не может, так как отключён SWIFT. Нам надо будет платить штрафы, а денег у нас нет! Даже если мы заберём эти самолёты, что с ними делать? Они нам не нужны, никому не нужны, и продать их невозможно!!!»

Вот-вот.

Даже если мы каким-то образом вернём самолёты. Ну не знаю... откроют для них специальный коридор. Куда девать 520 бортов? Их купят (возьмут в лизинг) другие авиакомпании? Сомнительно, понимая, какие они теперь терпят убытки. Но предположим.

А производители (Airbus, Boeing) куда будут девать свою новую продукцию? Убытки, сокращение рабочих мест. Эффект домино.

Ну или вот ещё.

Они поставляют на Украину (хотя вроде уже не поставляют) боевые самолёты и какое-то ещё адское оружие. Один такой боевой генерал (не наш, если что, — индийский) тоже интересуется: а как?

«Куда это оружие поставлять? Через морские порты? Россия блокировала все порты. Его нельзя доставить по воздуху: С-400 и С-500 всё разнесут. Остаётся наземный маршрут, но, как только грузы пересекут украинскую границу, их начнут бомбить!»

И это только очень поверхностно и про самолёты. Теперь про искусство.

Они, кажется, так и не поняли: это не их санкции — увольнение Гергиева и Нетребко. Это — наши санкции. Потому что у них теперь не будет ни Гергиева, ни Нетребко.

И да, анекдот про чемодан:

— Отдайте чемодан, а то будет как тогда.

— А что было тогда?

— Ничего. Не отдали, и всё.

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Метки: США   бизнес   европа   компания   ограничения   

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18k
albedo День назад
Мне Мордашов понравился - глава "Северстали".
Вот уж мужик с яйцами:
"Вернуть все поставки, даже те, которые уже у дверей складов покупателя стоят.
Вот как надо с Западом!
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−70
Corel.Cu-4 4 часа назад
Какой-то тупой школьник статью царапал с расчетом на дебилов. В договорах все прописано, кто и как будет возвращать лизинговые самолёты, далее всегда есть методы изъять средства и это делается очень просто: по решению суда средства возьмут из замороженных активов. Про боевые самолёты уже писали: будут находится в Польше, туда уже выехали украинские пилоты, вылеты будет осуществляться с территории Польши так же как российские вертолеты летают с территории РБ. Ну а про то, что их собьют гониво полное, ВВС Украины летает и даже иногда сбивает российские самолёты.
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−5
Дмитрий Радченко 5 часов назад
Читаешь комментарии россиян - как будто в своём мире живут... Всё им пох, посмотрим, что запоют все эти похеристы, когда война подольше продолжится и санкции реально начнут действовать. Что в Росси своего есть - ископаемые и 0 технологий + полицейский режим. Никакой свободы слова, как баранов используют и всё. Минусите на здоровье! Адекватные россияне поймут о чём речь.
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4k
Григорий Бабкин 5 часов назад
Смотрю хохлушки с новой базы вещают. Ну дык её тоже разбомбят. Убогие! Если ещё не поняли, что вам каюк-бабай пришёл, попробуйте где-нибудь взять мозгов, хотя бы куриных и бегите. Дядя Вова не остановится, пока всех вас в гроб не загонит. А следующие - пшеки с лабасами. Они, как раз, это уже поняли и сцут кипятком. Хотя, на добрый толк, надо по пиндостану шарахнуть. Достаточно пары-тройки ударов, пентагон, нефтяные поля, здание ЦРУ. Хватит за глаза. Поток говна из обосравшихся пиндосов затопит весь континент. Как, кстати баба Ванга и предсказывала.
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866
ES 6 часов назад
Думаю, увольнение Нетребки и Гергиева они переживут полегче, чем мы уход яблока. Им будет очень горько без них, но, надеюсь, они справятся.
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−39
Przemek 6 часов назад
Zesracie się bez UE - i bardzo dobrze ))) Chwała Ukrainie!
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419
Дмитрий Самохин 7 часов назад
Мне по...й на ваши минусы, но как ни крути писал точно идиот! АХАХА.......
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−33
nicklex 11 часов назад
Пост явно писал незнайка. Видимо под впечатлением федеральных телеканалов
тобишь Кремлеботы...)
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4
Группа 12 часов назад
Нужно начать выставлять счета за простой их «барахла» на территории наших аэропортов и тариф сделать равным лизинговому платежу и все. Это ж их самолеты пусть платят за парковку )
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−75
−54
X_Y_Z_ 13 часов назад
не поставляйте вы им этот газ, нефть и пр., сделайте железный занавес, хай живут себе, а мы себе. Зам слушать далб...
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73
Пётр 14 часов назад
Автору следует лучше поучить экономику.
Россия с момента развала СССР являлась рынком сбыта который был призван смягчить кризис перепроизводства в кап. мире.
Нам это давало только одно - рабочие места в сфере торговли ( чем собственно и занято 90% населения до сих пор).
Кризис перепроизводства постоянный спутник капитализма и он научился с ним жить и работать регулируя рынки сбыта.
А вот мы лишаемся не просто товаров, а рабочих мест в индустрии продажи этих товаров... А продавец-консультант у нас самый распространенный работник...
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73
Пётр Vital Idol 11 часов назад
Всё в точку!!!
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73
Пётр Паха 9 часов назад
Мальчикам и девочкам последние 30 лет четко показывали какие отрасли работают и дают возможность жить. Просто копить на квартирку есть бутербродик и носить штанишки. Не надо видеть всех лентяями.
Люди работали и работали честно. А вы теперь говорите им да ладно забей и начинай всё с нуля... А вы можете поручиться что кто-то другой не скажет им и вам тоже через года 2-3 тоже самое...
Это и есть подлинная нищета народа, когда его регулярно в рамках одного поколения обнуляют...
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246
Юрий Матвеев 14 часов назад
штраф платить должны будем мы, и не надейтесь. Договора на лизинг штуки, которая стоит под 100 млн баксов состовляют не пьянь из соседнего двора.

Самолёты требуют вернуть, потому что наши авиакомпании не в состоянии выполнять условя договора. В нем чётко прописано, что самолёт должен проходить регулярное техническое обслуживание с использованием оригинальных компонентов, причем большинство обслуживания должно быть сделано в Европе, так как у нас ремонтировать самолёты не умеют. Так что компании просто отправляют уведомление о нарушение условий договора и включают счётчик. А как ты его довезёшь - их не особо ипёт
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120k
arek14 14 часов назад
У м,у,д,аков, которые 20 лет мычали: "Не будет Путина, будет хуже", хочется спросить: Ну как вам, за,е,б,ись сейчас с вашим Путиным?
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8k
Medved 15 часов назад
Нужных мне позиций в России уже нет. Выскребли все, даже то, что ранее не рассматривалось из-за качества. И вчера товар стоил 200 000, сегодня уже 270 000.
А например та же дружественная нам Индия, выкатила сейчас мне счет по курсу 190 руб. за 1 доллар. Доставка отдельная песня - чутли не через Антарктиду, соответственно ценник умножаем на 2,5 + курс рубля.

Я к чему - закупки все, денег на закупку нет. Логистика - все.

А ну и заграница без нас загнется - полюбому... так на фишках пишут.

У нас из производства чисто русское, наверное остались только чапильники и шпингалеты. Берегите свои вещи. Если вы рассчитываете на Китай, то это тоже смешно. Представьте, что вы продаете товар, а конкурентов у вас нет вообще. Делай чего хочешь. Хочешь продавай не качественный и по завышенной цене, а хочешь можешь вообще кидать со сроками.

Добро пожаловать на 70 лет назад.
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4k
Estetik 15 часов назад
Все самолеты застрахованы, в том числе на случай форс мажора. Конечно, эта ситуация не выгодня никому, но в первую очередь она не выгодна России....и все очень скоро это почувствуют.
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128
tolyashka Estetik 12 часов назад
ты, долбоклюй, юридический смыслысл force majeure знаешь?!
для идиотов: "форс-мажор определяется как обстоятельство, которое освобождает стороны, заключившие договор, от ответственности..."
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434
Alexander Woyz 15 часов назад
До завершения военной операции запад будет истерить и нести убытки. Как только война закончится, все потихоньку будут сдавать назад. Для всех необходимо скорейшее завершение операции. Для того запад должен прекратить нагнетать поддержку нацистского режима Украины и призывать укро-войска сложить оружие и сдаться на милость победителю. Россия милосердна, головы резать не будет.
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434
Alexander Woyz Элитный тигр 9 часов назад
это ты-то взрослый? видимо, гидроцифал-переросток? на каком фронте воюешь, херой? диванный нацист? реальных захысныкив очень скоро покрошат в капусту. а ты, типа, избежишь..
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434
Alexander Woyz Юра Гагарин 9 часов назад
нацисты геноцидят всех подряд, эти особо налегают на русских..
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1k
Пихайло 15 часов назад
Согласно ЗоЗПП товар весом свыше 10 кг забирается производителем за свой счет. Пусть забирают. А мы тут на кукурузниках полетаем и коврах-самолетах.
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479
Vboss 15 часов назад
ну как бы уже пересекли ... сегодня показали как из Эстонии доставили стингеры...
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7k
mr.Poher 16 часов назад
Чего размусоливать. Всё прописано в лизинговых договорах.
Это вопрос международного уровня и наверняка учитывает в том числе военные действия.
Может быть и так, как описывает сей опус. А может и не так.
Смысл мусолить, не зная вопрос изнутри?
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−9
zystem 17 часов назад
Настолько пропагандистская статья, что противно.
Россия страна с бедным населением и населения в отличие от территории тоже не много, как итог рынок России небольшой. Поэтому когда у любой западной компании встает выбор потерять рынок Европы или рынок России то тут никто даже думать не будет.
По поводу газа. А вы в курсе что всю зиму шел газовый шантаж, и газ в Европу почти не поставлялся, как итог сжиженый газ теперь выгодно везти в Европу, не в Китай, не еще куда-то, а в Европу. Плюс газовые хранилища газпрома в европе, даже не сомневайтесь, что их и все их содержимое конфискуют.
Ну и последнее. Цены. Да они вырастут. Но европейцы это переживут, запасы жирка есть, еда в магазинах не пропадет. Всю Европа боится ответа на вопрос «кто следующий после Украины?» все помнят Гитлера, и что диктатор никогда не остановится. Так что цены все потерпят. Никто не хочет, чтоб война пришла в его страну.
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