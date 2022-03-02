Разбор ситуации с западным бизнесом: ну и куда они без нас денутся?

Западный бизнес разбушевался. Одни кричато том, что «приостанавливают», другие «уходят». Есть мнение, что они не уходят, идут - в пеший сексуальный поход по известному адресу.

Потому что деваться им некуда - отказавшись от таких рынков, как российский и белорусский, они сами себе отрежут… ну пусть будут ноги. Потому что надо будет сокращать производство, людей, прибыли. Государства будут получать меньше денег в виде налогов, а люди останутся без работы.

Ну, флаг им в руки. И газ по 2500 долларов за тысячу кубов.

А вот краткий разбор ситуации от ГлавМедиа:

Пятиминутка формальной логики. Ну не всем же биться в чувствах стыда и стыда. Вот приговор, вот угроза как-то ещё более мощно вооружить Украину. Мне с самого начала было интересно: а как? Как некоторое из озвученного будет осуществляться? Почитала разных умных людей, которые узко — по каждой санкции — в теме. Прочитанное меня не то чтобы порадовало, но утвердило во мнении, что старый анекдот про чемодан — он на все века и времена. Ну смотрите.

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Они забрали у нас самолеты, которые были в лизинге.

Много.

Целых 520.

— Ну забирайте! — говорим мы.

— А как? — спрашивают лизинговые компании.

Председатель Ассоциации лизинговых компаний Европы Фил Сеймур:

«Русские сказали: раз вы отказываете в лизинге, сами и забирайте! Как доставить в Россию 520 экипажей, если небо России, Беларуси и Украины закрыто? Мы же не сможем влететь! Как только состоится передача бортов в аэропортах России, самолёты перестанут быть русскими. Но нерусский самолёт не может летать в пространстве России: оно же закрыто! Мы не сможем вылететь! Лизинговые компании выступают инициаторами расторжения лизинга. При первичном подсчёте расходов на штрафы — мы все сразу банкроты. Проще обанкротиться, чем забрать борта. Это дешевле. Прошёл февраль, и Россия должна уплатить платежи за лизинг месяца. Россия согласна, но уплатить не может, так как отключён SWIFT. Нам надо будет платить штрафы, а денег у нас нет! Даже если мы заберём эти самолёты, что с ними делать? Они нам не нужны, никому не нужны, и продать их невозможно!!!»

Вот-вот.

Даже если мы каким-то образом вернём самолёты. Ну не знаю... откроют для них специальный коридор. Куда девать 520 бортов? Их купят (возьмут в лизинг) другие авиакомпании? Сомнительно, понимая, какие они теперь терпят убытки. Но предположим.

А производители (Airbus, Boeing) куда будут девать свою новую продукцию? Убытки, сокращение рабочих мест. Эффект домино.

Ну или вот ещё.

Они поставляют на Украину (хотя вроде уже не поставляют) боевые самолёты и какое-то ещё адское оружие. Один такой боевой генерал (не наш, если что, — индийский) тоже интересуется: а как?

«Куда это оружие поставлять? Через морские порты? Россия блокировала все порты. Его нельзя доставить по воздуху: С-400 и С-500 всё разнесут. Остаётся наземный маршрут, но, как только грузы пересекут украинскую границу, их начнут бомбить!»

И это только очень поверхностно и про самолёты. Теперь про искусство.

Они, кажется, так и не поняли: это не их санкции — увольнение Гергиева и Нетребко. Это — наши санкции. Потому что у них теперь не будет ни Гергиева, ни Нетребко.

И да, анекдот про чемодан:

— Отдайте чемодан, а то будет как тогда.

— А что было тогда?

— Ничего. Не отдали, и всё.