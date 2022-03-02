Разбор ситуации с западным бизнесом: ну и куда они без нас денутся?

Вот ушли десятки бизнесов с рынка России. И дальше что? Куда и кому они будут впаривать свое барахло? Попробуем разобраться.
Западный бизнес разбушевался. Одни кричато том, что «приостанавливают», другие «уходят». Есть мнение, что они не уходят, идут - в пеший сексуальный поход по известному адресу.
Потому что деваться им некуда - отказавшись от таких рынков, как российский и белорусский, они сами себе отрежут… ну пусть будут ноги. Потому что надо будет сокращать производство, людей, прибыли. Государства будут получать меньше денег в виде налогов, а люди останутся без работы.
Ну, флаг им в руки. И газ по 2500 долларов за тысячу кубов.
А вот краткий разбор ситуации от ГлавМедиа:
Пятиминутка формальной логики. Ну не всем же биться в чувствах стыда и стыда. Вот приговор, вот угроза как-то ещё более мощно вооружить Украину. Мне с самого начала было интересно: а как? Как некоторое из озвученного будет осуществляться? Почитала разных умных людей, которые узко — по каждой санкции — в теме. Прочитанное меня не то чтобы порадовало, но утвердило во мнении, что старый анекдот про чемодан — он на все века и времена. Ну смотрите.
Они забрали у нас самолеты, которые были в лизинге.
Много.
Целых 520.
— Ну забирайте! — говорим мы.
— А как? — спрашивают лизинговые компании.
Председатель Ассоциации лизинговых компаний Европы Фил Сеймур:
«Русские сказали: раз вы отказываете в лизинге, сами и забирайте! Как доставить в Россию 520 экипажей, если небо России, Беларуси и Украины закрыто? Мы же не сможем влететь! Как только состоится передача бортов в аэропортах России, самолёты перестанут быть русскими. Но нерусский самолёт не может летать в пространстве России: оно же закрыто! Мы не сможем вылететь! Лизинговые компании выступают инициаторами расторжения лизинга. При первичном подсчёте расходов на штрафы — мы все сразу банкроты. Проще обанкротиться, чем забрать борта. Это дешевле. Прошёл февраль, и Россия должна уплатить платежи за лизинг месяца. Россия согласна, но уплатить не может, так как отключён SWIFT. Нам надо будет платить штрафы, а денег у нас нет! Даже если мы заберём эти самолёты, что с ними делать? Они нам не нужны, никому не нужны, и продать их невозможно!!!»
Вот-вот.
Даже если мы каким-то образом вернём самолёты. Ну не знаю... откроют для них специальный коридор. Куда девать 520 бортов? Их купят (возьмут в лизинг) другие авиакомпании? Сомнительно, понимая, какие они теперь терпят убытки. Но предположим.
А производители (Airbus, Boeing) куда будут девать свою новую продукцию? Убытки, сокращение рабочих мест. Эффект домино.
Ну или вот ещё.
Они поставляют на Украину (хотя вроде уже не поставляют) боевые самолёты и какое-то ещё адское оружие. Один такой боевой генерал (не наш, если что, — индийский) тоже интересуется: а как?
«Куда это оружие поставлять? Через морские порты? Россия блокировала все порты. Его нельзя доставить по воздуху: С-400 и С-500 всё разнесут. Остаётся наземный маршрут, но, как только грузы пересекут украинскую границу, их начнут бомбить!»
И это только очень поверхностно и про самолёты. Теперь про искусство.
Они, кажется, так и не поняли: это не их санкции — увольнение Гергиева и Нетребко. Это — наши санкции. Потому что у них теперь не будет ни Гергиева, ни Нетребко.
И да, анекдот про чемодан:
— Отдайте чемодан, а то будет как тогда.
— А что было тогда?
— Ничего. Не отдали, и всё.
Источник:
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АНТИФИШКИ
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Вот уж мужик с яйцами:
"Вернуть все поставки, даже те, которые уже у дверей складов покупателя стоят.
Вот как надо с Западом!
палятся ребята))
Но русские это не угнетенные столетиями евреи, ответить могут.
Вопросы: сильно ли пострадает мировой авиационный рынок от такого «насыщения»? Сильно ли мы пострадаем от отсутствия в РФ 520 бортов?
если они арестовывают яхты усманова и сечина - почему бы нам не заняться по сути таким же разбоем?
другое дело, что если мы не можем без поставляемых производителем запчастей обслуживать эти самолеты, то очень скоро и самолеты в лизинге и в собственности станут для нас бесполезной кучей металла - летать на них будет нельзя из-за безопасности.
Россия с момента развала СССР являлась рынком сбыта который был призван смягчить кризис перепроизводства в кап. мире.
Нам это давало только одно - рабочие места в сфере торговли ( чем собственно и занято 90% населения до сих пор).
Кризис перепроизводства постоянный спутник капитализма и он научился с ним жить и работать регулируя рынки сбыта.
А вот мы лишаемся не просто товаров, а рабочих мест в индустрии продажи этих товаров... А продавец-консультант у нас самый распространенный работник...
Люди работали и работали честно. А вы теперь говорите им да ладно забей и начинай всё с нуля... А вы можете поручиться что кто-то другой не скажет им и вам тоже через года 2-3 тоже самое...
Это и есть подлинная нищета народа, когда его регулярно в рамках одного поколения обнуляют...
Самолёты требуют вернуть, потому что наши авиакомпании не в состоянии выполнять условя договора. В нем чётко прописано, что самолёт должен проходить регулярное техническое обслуживание с использованием оригинальных компонентов, причем большинство обслуживания должно быть сделано в Европе, так как у нас ремонтировать самолёты не умеют. Так что компании просто отправляют уведомление о нарушение условий договора и включают счётчик. А как ты его довезёшь - их не особо ипёт
Самолеты могут потребовать вернуть не разрывая договора - но во всех таких договорах есть пункт форс-мажора, так что либо договор разрывать, либо дожидаться государственной отмены форс-мажора (по которому действие договора приостанавливается, включая платежи)
Вы думаете, что это все неравнодушные патриоты тут пишут? ))))))
Отрубят интернет внешний, введут премодерацию постов и вся эта толпа пойдет как раз с кайлом в руках рыть траншеи для очередного Желтого потока )))))))
А например та же дружественная нам Индия, выкатила сейчас мне счет по курсу 190 руб. за 1 доллар. Доставка отдельная песня - чутли не через Антарктиду, соответственно ценник умножаем на 2,5 + курс рубля.
Я к чему - закупки все, денег на закупку нет. Логистика - все.
А ну и заграница без нас загнется - полюбому... так на фишках пишут.
У нас из производства чисто русское, наверное остались только чапильники и шпингалеты. Берегите свои вещи. Если вы рассчитываете на Китай, то это тоже смешно. Представьте, что вы продаете товар, а конкурентов у вас нет вообще. Делай чего хочешь. Хочешь продавай не качественный и по завышенной цене, а хочешь можешь вообще кидать со сроками.
Добро пожаловать на 70 лет назад.
для идиотов: "форс-мажор определяется как обстоятельство, которое освобождает стороны, заключившие договор, от ответственности..."
С чего взяли, что тут будет сильно иначе?
Это вопрос международного уровня и наверняка учитывает в том числе военные действия.
Может быть и так, как описывает сей опус. А может и не так.
Смысл мусолить, не зная вопрос изнутри?
Россия страна с бедным населением и населения в отличие от территории тоже не много, как итог рынок России небольшой. Поэтому когда у любой западной компании встает выбор потерять рынок Европы или рынок России то тут никто даже думать не будет.
По поводу газа. А вы в курсе что всю зиму шел газовый шантаж, и газ в Европу почти не поставлялся, как итог сжиженый газ теперь выгодно везти в Европу, не в Китай, не еще куда-то, а в Европу. Плюс газовые хранилища газпрома в европе, даже не сомневайтесь, что их и все их содержимое конфискуют.
Ну и последнее. Цены. Да они вырастут. Но европейцы это переживут, запасы жирка есть, еда в магазинах не пропадет. Всю Европа боится ответа на вопрос «кто следующий после Украины?» все помнят Гитлера, и что диктатор никогда не остановится. Так что цены все потерпят. Никто не хочет, чтоб война пришла в его страну.
А Зеленского на следующий сезон наверное не пригласят.