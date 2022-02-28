"Удаляй н...й! Или я тебя...": конфликт из-за лыж в Карачаево-Черкессии перерос в потасовку

Очередной конфликт между гостями и местными, заявившими, что таких туристов им не надо. А причина-то - абсолютнейший пустяк!
Совсем недавно мы ужасались расправе над туристом в Карачаево-Черкессии. Оказывается, список претензий местных жителей к гостям довольно обширен. Задеть их может абсолютно все. Другого туриста, приехавшего на курорт "Архыз", наказали за случайно сдвинутые лыжи. Он спускался с горки, задел чужие лыжи и понеслось...
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика и элементы драки!
Похоже, одними извинениями за любую оплошность уже не обойтись. Господа местные, может вы уже выкатите правила, по которым должен действовать турист на ваших курортах? "Приехать, оставить деньги и тут же уехать" не предлагать!
Источник:
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Туда можно только на сафари ездить. Козлов и баранов отстреливать.