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"Удаляй н...й! Или я тебя...": конфликт из-за лыж в Карачаево-Черкессии перерос в потасовку

"Удаляй н...й! Или я тебя...": конфликт из-за лыж в Карачаево-Черкессии перерос в потасовку (1 фото)

Автор:
28 февраля 2022 08:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Карачаево-Черкессия   видео   драка   конфликт   курорт   лыжи   претензии   
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Очередной конфликт между гостями и местными, заявившими, что таких туристов им не надо. А причина-то - абсолютнейший пустяк!

Совсем недавно мы ужасались расправе над туристом в Карачаево-Черкессии. Оказывается, список претензий местных жителей к гостям довольно обширен. Задеть их может абсолютно все. Другого туриста, приехавшего на курорт "Архыз", наказали за случайно сдвинутые лыжи. Он спускался с горки, задел чужие лыжи и понеслось...


Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика и элементы драки!


Похоже, одними извинениями за любую оплошность уже не обойтись. Господа местные, может вы уже выкатите правила, по которым должен действовать турист на ваших курортах? "Приехать, оставить деньги и тут же уехать" не предлагать!

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Метки: Карачаево-Черкессия   видео   драка   конфликт   курорт   лыжи   претензии   
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10  комментариев
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21k
Добрый Алабай 2 часа назад
Пока в зверинцах не действуют российские законы и нет российской власти, не надо туда ездить.
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−30
sasha 3 минуты назад
че за мода переться к чуркобесам? в дружбу народов уверовали? нет ее и не было никогда
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239
Aleksandr 16 минут назад
Рожа, что жопа в экран даже не влезает.
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814
pinbalist 16 минут назад
На кой чёрт люди вообще туда ездят?! Пусть этот зоопарк сам живёт по своим порядкам и традициям. В идеале - ещё колючкой от них отгородиться и минными полями.
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15k
The Dude Полчаса назад
А зачем в этот черножопый обезьянник ездить отдыхать?
Туда можно только на сафари ездить. Козлов и баранов отстреливать.
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1k
Григорий Водениктов 2 часа назад
а если их резать начать , так как у них принято, они обрадуются?
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56
Lexao285oa@gmail.com 2 часа назад
Задиристое бородатое быдло
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417
В. Л. 2 часа назад
Овцетрахи ни дома, ни в гостях вести себя не умеют.
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14k
куджо 2 часа назад
Я вот тоже списочек приготовлю тогда
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