"Удаляй н...й! Или я тебя...": конфликт из-за лыж в Карачаево-Черкессии перерос в потасовку

Совсем недавно мы ужасались расправе над туристом в Карачаево-Черкессии. Оказывается, список претензий местных жителей к гостям довольно обширен. Задеть их может абсолютно все. Другого туриста, приехавшего на курорт "Архыз", наказали за случайно сдвинутые лыжи. Он спускался с горки, задел чужие лыжи и понеслось...

Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика и элементы драки!