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Сборник интересных явлений, построек и просто любопытных фотографий из разных уголков нашей планеты.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
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4.
"Любовь Орлова"
Сегодня мало кто верит в легенды о кораблях-призраках, однако, они вполне реальны. Корабль "Любовь Орлова", построенный во времена СССР, был впоследствии продан и стал круизным лайнером, использовавшимся для экскурсий на Антарктический полуостров. После долгих лет службы, хозяева решили не ремонтировать судно, а отправить на слом в Доминиканскую Республику. Но во время транспортировки в январе 2013 г. трос оборвался и корабль "сбежал". Попытки перехватить судно провалились, и оно ушло в открытый океан. Теперь "Любовь Орлова" время от время появляется в поле видимости сухогрузов и прогулочных яхт, по-прежнему гордая и неуловимая.
5.
Форт Харихар, Индия
60-метровая лестница, ведущая в Форт Харихар, находится примерно в 40 км от Готи в районе Нашик Махараштра. Она ведет в развалины крепости, расположенной на вершине 100-метрового горного плато.
7.
Игорь Шпиленок фотограф-натуралист
Игорь Шпиленок фотограф-натуралист с мировым именем. Его снимки живой природы используют как российские так и зарубежные издания. Но кроме серьезных работ у него есть коллекция фотографий с курьезными случаями во время экспедиций.
11.
Метеорит Willamette
Железно-никелевый метеорит. Является самым большим метеоритом из когда-либо найденных на территории Соединённых Штатов Америки, а также шестым по величине метеоритом в мире. Обнаружен в штате Орегон. Метеорит весит более 15,5 тонн и размером с малолитражный автомобиль.
13.
Нордланд, Норвегия
Кто не верил в сказки про избушку на курьих ножках, тот просто не бывал в Норвегии. Одно из старейших зданий в муниципалитете Хаттфьелдал в Нордландии яркий тому пример! Глядя на такое здание, коих здесь множество, невольно задумаешься о реальной основе в русских сказках.
14.
Коровайские племена
Короваи, также известные как Колуфо, — это люди, проживающие на юго-востоке Папуа, недалеко от границы с Папуа-Новой Гвинеей. До 1970 г. этот народ не был знаком с цивилизацией. Не имея инженерного образования, с самыми примитивными орудиями труда эти люди научились строить отличные дома на деревьях, на высоте до 50 м, в которых могут проживать 15 человек. Кроме инженерного таланта, как оказалось, у короваев есть природная склонность к маркетингу. Не умея читать и писать, с трудом общаясь с белым человеком, они довольно быстро смогли наладить туристический бизнес. Кроме того, самые высокие и вместительные дома, ставшие отличительной маркой племени, короваи построили для съемок Би-Би-Си, и в них никто не живет.
15.
Ворота Всех Народов также известные как Ворота Ксеркса в Персеполисе, Иран. Построены между 486-465 годами нашей эры
21.
Каменные волны в Аризоне
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Метки: архитектура интересно мир природа фотографии
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