14.

Короваи, также известные как Колуфо, — это люди, проживающие на юго-востоке Папуа, недалеко от границы с Папуа-Новой Гвинеей. До 1970 г. этот народ не был знаком с цивилизацией. Не имея инженерного образования, с самыми примитивными орудиями труда эти люди научились строить отличные дома на деревьях, на высоте до 50 м, в которых могут проживать 15 человек. Кроме инженерного таланта, как оказалось, у короваев есть природная склонность к маркетингу. Не умея читать и писать, с трудом общаясь с белым человеком, они довольно быстро смогли наладить туристический бизнес. Кроме того, самые высокие и вместительные дома, ставшие отличительной маркой племени, короваи построили для съемок Би-Би-Си, и в них никто не живет.