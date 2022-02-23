Интересные фотографии со всего света

10.

Альбинизм явление нечастое, по среднемировым показателям выпадает на одного из 20 000 младенцев. Возникает вследствие генетических нарушений. В замкнутых общинах, где практикуется кровосмешение, риск заболевания возрастает в разы. Подобный эффект может присутствовать и на больших территориях, если в древности эти земли были заселены малым количеством генетических носителей. Это явление, названное эффектом основателя распространено, например, в Танзании. Там на каждые 1400 младенцев приходится один альбинос. Еще хуже обстоят дела у народности "куно", проживающих в Панаме, там каждый 145 рождается с заболеванием.