Интересные фотографии со всего света

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Сборник интересных явлений, построек и просто любопытных фотографий из разных уголков нашей планеты.
Фотографии для отдыха глаз и вашего мозга, никакой политики!
Приятного просмотра!
Фотографии для отдыха глаз и вашего мозга, никакой политики!
Приятного просмотра!
1.
Гигантский лес Национального парка Секвойя, США
Это дерево, прожившие уже более 2500 лет, по праву называют самым большим растением по объему ствола. При высоте 83 м, гигант имеет 11 м в диаметре. В 1879 г. дерево получило собственное прозвище в честь героя гражданской войны в США генерала Шермана.
2.
Место слияния рек Алакнанда и Бхагиратхи, Индия
Бхагиратхи - горная река, образованная таянием ледников в Гималаях, несет чистую талую воду. Ее сестра Алакнанда, напротив, формируется в основном за счет дождей и проходит сквозь мягкие пласты доломита и глины. Сталкиваясь между собой возле города Девапрайяг, сварливая Алакнанда и холодная красавица Бхагиратхи образуют удивительное зрелище рождения священной реки Ганг, берущей свое начало от этих берегов.
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3.
Гусеницы мотылька Мешочника - маленькие архитекторы.
Гусеница мотылька Мешочника имеет необычные повадки. Сразу после появления из яйца она начинает формировать свой кокон, заматываясь в шелковую нить. Попутно, для маскировки, гусеница приклеивает к кокону окружающие предметы. Процесс так важен, что Мешочник даже пренебрегает питанием. Только после создания достаточно прочной защиты, насекомое начинает обычный жизненный цикл, накапливая питательные вещества для превращения в куколку.
6.
Храм Видьяшанкар, Шрингери, Индия
Удивительный по красоте храм находится в индийском штате Карнатака. Посвященный сразу двум главным богам индуизма Шиве и Сарасвати, он символически совмещает в своей архитектуре квадратные и круглые формы, подразумевающие мужское и женское начало. На восточном фасаде здания расположены барельефы 12 богов, по числу месяцев в году. Каждое утро первые лучи солнца освещают ведического персонажа, отвечающего за текущую дату. Через месяц луч солнца перейдет к другому божеству, а еще через месяц к другому, пока не закончится год.
8.
Самая быстрая рыба в мире
Парусник (Istiophorus platypterus) считается самой быстрой рыбой в мире. Скорость, которую может развить во время охоты, достигает 110 км/ч. Этот абсолютный рекорд зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса.
9.
Гранд-базар в Стамбуле, Турция
Практически все можно купить на одном из старейших базаров мира. Основанный сразу после взятия турками Константинополя в 1453г. султаном Махмедом Завоевателем, он теперь включает в себя сразу 61 улицу. Через более 4000 магазинов, расположенных на территории рынка ежедневно проходят до 400 000 покупателей.
10.
Так бывает
Альбинизм явление нечастое, по среднемировым показателям выпадает на одного из 20 000 младенцев. Возникает вследствие генетических нарушений. В замкнутых общинах, где практикуется кровосмешение, риск заболевания возрастает в разы. Подобный эффект может присутствовать и на больших территориях, если в древности эти земли были заселены малым количеством генетических носителей. Это явление, названное эффектом основателя распространено, например, в Танзании. Там на каждые 1400 младенцев приходится один альбинос. Еще хуже обстоят дела у народности "куно", проживающих в Панаме, там каждый 145 рождается с заболеванием.
11.
Пагоды Солнца И Луны В Гуйлине, Китай
Эти пагоды, расположенные на озере Шань в Гуйлине продукт современной исторической реконструкции. Построенные на месте изначальных башен 9 века, они в точности повторяют традиции династии Тан, но с применением современных технологий. К примеру, Пагода Солнца имеет лифт и стеклянный подводный тоннель, соединяющий ее с сестрой Луной.
12.
Ледяная пещера возле вулкана Мутоновский, Камчатка
В России на Камчатке расположен величественный вулкан Мутновского, на одном из склонов которого учеными была обнаружена уникальная пещера. Посетителей подземелья ожидают невероятные красоты, каждый источник света отражается от стен сотнями разноцветных огоньков, погружая в атмосферу сказочного детского сна.
13.
Гнезда общественного ткача, Африка
Крохотная птичка из Южной Африки, весом всего 30-40 грамм, способна строить огромные гнезда благодаря общественному труду. Ее так и прозвали - общественным ткачом, за обычай проживать огромными колониями до 1000 особей в гнезде. Ткачи питаются семенами, ягодами, фруктами, изредка — насекомыми.
Считается, что гигантские дома социальных ткачей являются самыми большими птичьими гнездами в мире. Размер таких жилищ может достигать 6 м в высоту и 3 м в ширину. Массивные гнезда, состоящие из веточек, травы, хлопка и других природных материалов, должны постоянно обслуживаться птицами, и они старательно выполняют эту работу. Некоторые гнезда, как известно, прослужили хозяевам около 100 лет.
Считается, что гигантские дома социальных ткачей являются самыми большими птичьими гнездами в мире. Размер таких жилищ может достигать 6 м в высоту и 3 м в ширину. Массивные гнезда, состоящие из веточек, травы, хлопка и других природных материалов, должны постоянно обслуживаться птицами, и они старательно выполняют эту работу. Некоторые гнезда, как известно, прослужили хозяевам около 100 лет.
15.
Остров Завикон
Удивительный юридический курьез произошёл с островом Завиком расположенным на границе США и Канады. Большая часть его суши находится в юрисдикции кленового флага, а меньшая - принадлежит дядюшке Сэму. Поэтому хозяин загородной виллы на фото владеет также самым коротким в мире международным мостом.
16.
Змей Горыныч снова на русской земле
В российской деревне Каменка Липецкой области создали гигантскую статую сказочного злодея, изрыгающего настоящий огонь.
17.
Ставкирка в Боргунне, Норвегия
Средневековая норвежская деревянная церковь, построенная в 1180 году, находится в деревне Боргунд провинции Согг-ог-Фьюране.
19.
Шато-де-Валь, Франция
На небольшом полуострове рядом с водохранилищем Борт-ле-Орг, можно увидеть этот замок, отражающийся на мирной глади реки Дордонь. Построенный в XV веке на скале высотой 30 метров, замок представлял грозное оборонительное сооружение. Но 60 лет назад, постройка плотины полностью изменила вид окружающей местности, отныне превратив грозную фортификацию в уютный шато на острове!
20.
Голубая лагуна, Исландия
Эта сказочная лагуна, на самом деле, является результатом технической застройки. Озеро охлаждает отработанную воду от геотермальной электростанции. Эта вода поднимается из скважин глубиной 1800 м, проходит через пласты, нагретые лавой, раскручивает своим паром турбину и попадает в озеро. Источник имеет уникальный целебный состав минералов, что сразу сделало его популярным туристическим местом полуострова Рейкьянес в Исландии.
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Метки: архитектура интересно мир природа фотографии
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