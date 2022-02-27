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Shout Factory хочет возродить сериал «Альф»

Shout Factory хочет возродить сериал «Альф» (1 фото)

Автор:
27 февраля 2022 20:40
Метки: альф   сериал   съемки   
118
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Shout Factory приобрела права на ситком «Альф», который транслировался на NBC с 1986 по 1990 год. Впоследствии шоу приобрело культовый статус и получило продолжение в виде анимационного сериала.


Компания планирует возродить сериал и в партнёрстве с Alien Productions выпустить его на цифровых развлекательных платформах в США. Теперь Shout Factory владеет правами на оригинальный сериал, анимационные ответвления ALF: The Animated Series и ALF Tales, а также на полнометражный фильм Project: ALF.


«Альф» рассказывал историю Гордона Шамуэя 229 лет, являвшегося одним из уцелевших жителей с взорвавшейся планеты Мелмак. По сюжету, инопланетянин врезался на своём космическом корабле в гараж обычной американской семьи Таннеров и остался с ними жить.


Особенностью ситкома являлось изображение ведущего героя. Персонаж предстал перед зрителями в виде куклы, которой во время съёмок управлял создатель сериала Пол Фаско лично. Он также озвучил инопланетянина. В нескольких сериях первого сезона, где Альф виден в полный рост, его роль исполнял лилипут Михай Месарош. Впоследствии было решено, что съёмки с живым актёром слишком дороги и трудоёмки, поэтому от них отказались.


Всего было выпущено четыре сезон. Сериал был показан в 80 странах мира.

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Метки: альф   сериал   съемки   
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9  комментариев
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1k
Сергей Час назад
шикарный сериал, но боюсь всё испортят негры, феминистки и гендерно не определившиеся существа
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122k
DeOrio 7 минут назад
С повесточкой, неграми и геями, лучше не стоит.
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3k
Babangdida Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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896
Трям Полчаса назад
Пофиг! Ремейки всегда говно. Главное что футурама возвращается!
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33
Copycat 44 минуты назад
Сериал классный, в детстве смотрел его просто по тому что было интересно смотреть на пришельца который живет в чьей то семье, а взрослым так же с удовольствием смотрю - по тому что начал понимать ироничные шутки Альфа)
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29k
АнтонПолднев 57 минут назад
Начинается... "Альф возвращается", "И снова Альф", "Альф без конца" и дальше пока студия не разорится.
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4k
Shekhar Kapur 59 минут назад
Классный был сериал. Без [мат], негритятины, толерастины….
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431
Никита Shekhar Kapur 47 минут назад
Был еще полнометражный фильм
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6k
Алексей Час назад
Решили засрать ещё один сериал из детства.
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