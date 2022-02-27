Shout Factory хочет возродить сериал «Альф»



Компания планирует возродить сериал и в партнёрстве с Alien Productions выпустить его на цифровых развлекательных платформах в США. Теперь Shout Factory владеет правами на оригинальный сериал, анимационные ответвления ALF: The Animated Series и ALF Tales, а также на полнометражный фильм Project: ALF.

«Альф» рассказывал историю Гордона Шамуэя 229 лет, являвшегося одним из уцелевших жителей с взорвавшейся планеты Мелмак. По сюжету, инопланетянин врезался на своём космическом корабле в гараж обычной американской семьи Таннеров и остался с ними жить.

Особенностью ситкома являлось изображение ведущего героя. Персонаж предстал перед зрителями в виде куклы, которой во время съёмок управлял создатель сериала Пол Фаско лично. Он также озвучил инопланетянина. В нескольких сериях первого сезона, где Альф виден в полный рост, его роль исполнял лилипут Михай Месарош. Впоследствии было решено, что съёмки с живым актёром слишком дороги и трудоёмки, поэтому от них отказались.

Всего было выпущено четыре сезон. Сериал был показан в 80 странах мира.