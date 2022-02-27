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Секрет говяжьего "вечного супа", который без перерыва варится в Бангкоке 45 лет

Секрет говяжьего "вечного супа", который без перерыва варится в Бангкоке 45 лет (6 фото)

Автор:
27 февраля 2022 12:14
Сообщество : Еда
Метки: блюдо   еда   интересное   национальная еда   путешествия   туризм   факты   
634
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В районе Эккамай есть ресторан Wattana Panich, где готовят на большом воке очень насыщенное мясное рагу с бульоном. Размер вокалисте - полтора метра в диаметре и 76 см глубиной. И суп в ней варится уже почти полсотни лет.
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Метки: блюдо   еда   интересное   национальная еда   путешествия   туризм   факты   
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9  комментариев
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15k
Роберт Шекли 57 минут назад
У нас так делают вечную колбасу, когда часть мясной продукции, у которой уже подходит срок годности, отправляют обратно на предприятие, где смешивают со свежим фаршем. Затем история повторяется
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83k
Taras Kozalupko 15 минут назад
А мы потом ещё удивляемся, что они полмира в поликлинику отправили
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11k
котегRUS Час назад
Аж слюнки потекли..))
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12k
K7OO Час назад
Интересно, как этот вечный супчик пережил пандемию, когда у заведения не могло быть никаких посетителей довольно продолжительное время? Там сто раз все протухло бы.
Охотно верю, что ребята в течение полувека делают одно и то же блюдо, в этом нет ничего уникального. А все остальное, как мне кажется - просто маркетинговый ход, который один черт никак не проверишь.
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