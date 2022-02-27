Секрет говяжьего "вечного супа", который без перерыва варится в Бангкоке 45 лет

634
6
В районе Эккамай есть ресторан Wattana Panich, где готовят на большом воке очень насыщенное мясное рагу с бульоном. Размер вокалисте - полтора метра в диаметре и 76 см глубиной. И суп в ней варится уже почти полсотни лет.
Он вечно варится там и в данный момент его готовит владелец ресторана Наттапонг Кавиантавонг, а то него его варили его родители.
Об этом блюде стало известно, когда срок его постоянной готовки превысил 45 лет. Но владелец уточняет, что несмотря на слова журналистов о том, что вок не мыли ровно столько же, это неправда. Посуда моется каждый вечер.
Остатки супа выливаются в отдельную емкость и вок тщательно моют. Потом бульон наливается обратно и остается томиться на самом маленьком огне на протяжении всей ночи. Эти самые остатки и являются основой блюда, которое будет готовиться уже на следующий день. Именно поэтому считается, что супу 45 лет, потому что хоть крохотная частичка этого бульона да осталась с тех пор.
Об этом блюде стало известно, когда срок его постоянной готовки превысил 45 лет. Но владелец уточняет, что несмотря на слова журналистов о том, что вок не мыли ровно столько же, это неправда. Посуда моется каждый вечер.
Остатки супа выливаются в отдельную емкость и вок тщательно моют. Потом бульон наливается обратно и остается томиться на самом маленьком огне на протяжении всей ночи. Эти самые остатки и являются основой блюда, которое будет готовиться уже на следующий день. Именно поэтому считается, что супу 45 лет, потому что хоть крохотная частичка этого бульона да осталась с тех пор.
Наттапонг не хранит какой-то особый секретный рецепт супа, вкус его не менялся еще со времен его дедушки. Каждый кто его готовит постоянно снимает пробы и понимает, какого именно ингредиента не хватает в данный момент и что нужно добавить.
В составе легендарного супа больше 10 китайских трав и вполне классические ингредиенты вроде корицы, чеснока, черного перца, кинзы и очень много говядины. ПРимерно 70 кг ежедневно, а пропорции вычисляются интуитивно.
В составе легендарного супа больше 10 китайских трав и вполне классические ингредиенты вроде корицы, чеснока, черного перца, кинзы и очень много говядины. ПРимерно 70 кг ежедневно, а пропорции вычисляются интуитивно.
×
×
Процесс приготовления мяса занимает около семи часов, чтобы добиться мягкости и нежности. Для начала вместе с мясом в вок кладут все приправы, чтобы все пропиталось их ароматом. Через три часа мясо достают, режут более мелко и после помещают в бульон, теперь уже на четыре часа. В итоге получается ароматное, сытное и пропитанное специями мясное блюдо, с густым вкусным бульоном.
Семья Наттапонга купила это двухэтажное помещение больше шестидесяти лет назад и это вложение стало очень удачным - теперь это одна из самых проходимых улиц Бангкока.
У ресторана есть поклонники, которые ходят туда много лет. Один из посетителей начал посещать его еще в пять лет с отцом, который в свою очередь впервые отведал "вечный суп" в одиннадцать лет.
Причем, в меню ресторана есть и другие блюда, но отец и сын неизменно заказывают любимый суп, утверждая, что ни вкус, ни качество его не изменились за много лет.
У ресторана есть поклонники, которые ходят туда много лет. Один из посетителей начал посещать его еще в пять лет с отцом, который в свою очередь впервые отведал "вечный суп" в одиннадцать лет.
Причем, в меню ресторана есть и другие блюда, но отец и сын неизменно заказывают любимый суп, утверждая, что ни вкус, ни качество его не изменились за много лет.
Среди поклонников заведения есть даже житель Австралии. Мужчина трижды в год прилетает в Бангкок и каждый раз обязательно заходит в ресторан, что поесть любимое блюдо. Он говорит, что это самый лучший в мире суп с говяжьим рагу, никакие знаменитые супы из Сингапура и рядом не стояли с супом от Наттапонга.
И дело продолжает жить, а перспективы у него тоже самые радужные. Родители Наттапонга все еще работают в нем, а его 12-летняя дочь уже сказала, что через несколько лет перехватит руководство рестораном у своего отца, когда он устанет и решит отдохнуть. И если так случится, то знаменитое "вечное" рагу будет готовиться уже четыре поколения подряд.
Между прочим Wattana Panich владеет наградой Shell Shuan Shim и звезду Мишлена, а их нет ни у одного тайского ресторана.
Между прочим Wattana Panich владеет наградой Shell Shuan Shim и звезду Мишлена, а их нет ни у одного тайского ресторана.
Источник:
Ссылки по теме:
- 10 необычных ужинов смертников
- Необычные запреты в разных странах мира
- Вопросы, которые не надо задавать бортпроводникам
- Как попасть в черный список отелей по всему миру
- Загадка: что же привело к смерти капитана дрейфующей яхты?
25
Понравилось25
Новости партнёров
Охотно верю, что ребята в течение полувека делают одно и то же блюдо, в этом нет ничего уникального. А все остальное, как мне кажется - просто маркетинговый ход, который один черт никак не проверишь.
Во время пандемии могли спокойно эти остатки хранить в морозильнике.
Был я в одной тошниловке, так там вилки так мыли, что присохшая каша на них была. Что как бы тоже можно считать таким же многолетним блюдом.