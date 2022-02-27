Секрет говяжьего "вечного супа", который без перерыва варится в Бангкоке 45 лет

Он вечно варится там и в данный момент его готовит владелец ресторана Наттапонг Кавиантавонг, а то него его варили его родители.



Об этом блюде стало известно, когда срок его постоянной готовки превысил 45 лет. Но владелец уточняет, что несмотря на слова журналистов о том, что вок не мыли ровно столько же, это неправда. Посуда моется каждый вечер.

Остатки супа выливаются в отдельную емкость и вок тщательно моют. Потом бульон наливается обратно и остается томиться на самом маленьком огне на протяжении всей ночи. Эти самые остатки и являются основой блюда, которое будет готовиться уже на следующий день. Именно поэтому считается, что супу 45 лет, потому что хоть крохотная частичка этого бульона да осталась с тех пор.