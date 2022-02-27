Как британский ученый по любви в Россию переехал



Ученый дал интервью местной программе «Персона грата», подробно рассказав, что заставило его покинуть Великобританию и переехать в Россию. Уроженец Британии Филипп Суон долго и успешно строил карьеру, работал в Великобритании и в США, был «рукопожатен» в компании заграничного истеблишмента.



Филипп познакомился с будущей женой, живущей в Орле, в Турции. Продал всё своё имущество и и переехал а Россию . После женитьбы оформил вид на жительство. Говорит, сейчас он наслаждается жизнью и планирует тут остаться: писать мемуары, путешествовать по стране и знакомиться с людьми. Так, например, оказался впечатлён традицией семейных обедов и ужинов, когда все собираются за общим столом по какому-то праздничному поводу.



В России его ничего не разочаровало. Суон уверен, что в ней безопаснее, чем в Великобритании.



«В своем родном городе Бирмингеме я не рискнул бы выйти на улицу вечером пятницы, субботы и воскресенья. Это небезопасно! А в Орле я могу гулять по улицам и паркам. Я никогда не чувствовал себя здесь в опасности». Приехав сюда, он не нашел ничего из того, о чём твердят западные СМИ.



В Великобритании знают о России отнюдь не много. А то, что знают – это, в основном, пропаганда, объясняет профессор. Пропаганда доминирует в масс-медиа: события освещаются однобоко, претенциозно и с неприязнью к России.



Профессор выделяет как наиболее интересное и правдивое СМИ «RT» от «Би-Би-Си и «Аль-Джазира».

А ангажированность заграничных «рупоров», по его мнению, проявляется в том, что каждый день и «чуть ли не ежечасно» они обвиняют Россию в агрессивности. Неадекватно и предвзято показала себя министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая позволила себе кричать на Сергея Лаврова, разговаривать с ним командным тоном – то есть, демонстрировать абсолютное отсутствие тона и навыков дипломатии. «Мало того, еще и незнание географии. В Великобритании за нее… стыдно», - признался Филипп Суон.



Историческое наследие Второй Мировой войны англосаксы усвоили плохо. Профессор говорит: выпускники и студенты английских ВУЗов очень немногое знают об этом периоде. Знают, что победили союзники, но «Россия внесла свой вклад» - и только! Не имея представления о том, что именно за «вклад», и какова была его цена.



«Некоторые слышали о Сталинграде, блокаде Ленинграда, но не более того. О Курском сражении не имеют понятия. Американские студенты знают и того меньше». «Жертвы, которые понёс русский народ, разгромив фашизм, требуют огромного уважения. На Западе это всё недооценивается.





Профессор, как человек начитанный, указал на журналиста и писателя Макса Хейстингса, который считает, что тот самый «вклад» русских в Победу во Второй мировой неоценим!