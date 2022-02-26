Последняя Ведьма: ее не спас даже Черчилль!

Пока у по зомбоящику идут передачи а-ля «Битва экстрасенсов» в народе формируется мнение, что ничего сверхъестественного и непознанного в мире нет и быть не может.
С другой стороны, формируется другая группа людей, которая верит вообще всему. Обе группы чрезвычайно полезны для власти, которая может эффективно использовать и тех и других.
Между тем сами власти зачастую придерживались другой точки зрения, стараясь следить за тем, чтобы глазам публики представали исключительно шарлатаны.
Людей, реально способных на что-то эдакое, по их словам быть не может в принципе, поэтому, когда такие появляются на горизонте, власть не отмахивается от них, а очень быстро реагирует.
Прекрасным примером этому может быть история последней английской ведьмы – Хелен Дункан, которую осудили за колдовство.
И не когда-то там в эпоху то ли Просвещения, то ли Дикости, а в середине ХХ века, и отнюдь не Пакистане, а в Великобритании.
Родилась она в Шотландии в бедной семье. В семилетнем возрасте родители заметили за Хелен какие-то необъяснимые способности.
Например, девочка видела какие-то потусторонние сущности. Конечно, проще всего было бы заподозрить шизофрению и направить дитё в специализированное заведение имени Овощей и Галоперидола, где посредством последнего могут превратить в первое.
Но, к счастью, родители Хелен Эйнштейнами не были и фанатичным поборниками материализма не являлись.
Маман разумно решила, что лучше всего не выставлять эту способность напоказ и запретила дочери рассказывать о том, что она видит.
Далее жизнь девушки складывалась примерно как у всех. В 16 лет она начала работать, потом заболела туберкулезом и была направлена в санаторий, где и встретила своего мужа.
Увы, несмотря на то, что совместная жизнь шла хорошо, и рождение шестерых детей тоже прошло без проблем, трудности таки появились.
Муж стал болеть, притом его здоровье со временем ухудшилось настолько, что ему пришлось бросить работу.
Оставшись без дела, он начал штудировать оккультную литературу, особое внимание уделяя спиритизму. Вскоре он уже принимал участие в спиритических сеансах, на которых роль медиума отводилась его жене.
Дело было накануне Второй мировой, когда в Великобритании и Штатах спиритизм был необычайно популярен. И Хелен Дункан попала в струю, став в конечном счете одной из наиболее известных медиумов страны.
Особенно хорошо ей давалось выделение какой-то странной субстанции изо рта, которая, по мнению спиритуалистов, была временным материальным пристанищем духов.
Однако скептики утверждали, что Хелен на самом деле просто каким-то образом заглатывает огромное количество марли, которую потом изрыгает и выдает за эту субстанцию, дурача наивных простачков.
Но некоторые ее способности заставляли даже недоброжелателей разводить руками.
Властям до всех этих затей, разумеется, дела не было, и официальная их позиция состояла в том, что это все шарлатанство.
Но в 1941 году все изменилось. Хелен, к тому времени прочно позабывшая рекомендации своей матери о том, что молчание золото, взяла да и сообщила о гибели британского корабля «HMS Barhgam».
Ложью это не было, но трагедия, в которой погибли около тысячи человек, на тот момент едва произошла, и о ней знали только несколько человек в высших кругах.
Хелен же стало об этом известно, когда к ней обратились за помощью родители одного из моряков, с которым они хотели пообщаться, еще не зная о его гибели.
Женщина согласилась, вызвала моряка, и тот сообщил ей, что его корабль был потоплен подлодкой нацистской Германии. На головном уборе моряка красовалось название корабля.
Возможно, если бы Хелен промолчала об этом, это и сошло бы ей с рук, но она не стала ничего скрывать и тут же попала в поле зрения британской разведки.
Такая всевидящая мадам явно путала карты, поэтому от нее было решено избавиться под благовидным предлогом.
Вы, наверное, слышали, дорогой читатель, что в Штатах, к примеру, есть законы, запрещающие ездить в общественном транспорте вместе с конем и тому подобные?
Нам они кажутся странными, но лишь потому, что в нашей стране происходили резкие перемены власти, и старое законодательство почти автоматически теряло силу. Отсюда отсутствие архаики.
Там же, где подобных переломов не случалось, многие законы актуальные лет 200–300 назад формально имеют силу и сегодня, например, закон о том, что муж не имеет права бить жену палкой толщиной более его большого пальца.
Вот и в Великобритании в 40-х годах ХХ века сохранял силу закон о колдовстве, образца XVIII века. Его-то и вытащили из пыльных хранилищ спецслужбы.
Далее началась дичь: женщина была обвинена в связи с Сатаной и государственной измене одновременно.
Когда в начале 1942 года она проводила очередной спиритический сеанс, ее арестовали, свидетелями чего было множество людей.
В суде в пользу Хелен высказалось много людей, но когда власть хочет что-то сделать, она это делает. Поэтому Хелен было решено считать ведьмой и шпионкой.
На сторону обвиняемой стал тогдашний министр обороны страны Уинстон Черчилль, упрекнувший судей в зашоренности и мракобесии.
Были ли у Черчилля еще какие-то поводы встать на защиту Хелен Дункан неизвестно, но есть много данных, указывающих на то, что он и сам был не чужд мистики, хотя и не афишировал этого.
При этом Черчилль давил на то, что у Хелен 6 детей и больной муж, о которых она должна заботиться и что… В общем, какая из нее шпиёнка? Но и это не помогло, и ее осудили по закону о колдовстве 1735 года.
И лишь в 1951 году этот закон был отменен. Правда, спецслужбы не теряли Хелен из виду и после.
Один богатый почитатель ее способностей предложил ей крупную сумму за возобновление опытов, правда, ненадолго. Однажды она была арестована, и снова во время сеанса.
Причем, по словам очевидцев и самих полицейских наручники были надеты не только на нее, но и на людей, которые внезапно растворились в воздухе.
Теперь Хелен обвинили уже в мошенничестве. Правда, суд обвинение не поддержал. Хелен оставила свою деятельность и вернулась в Шотландию.
По одной из версий, во время одного из сеансов, что-то пошло не так и именно это стало причиной прекращения Хелен ее деятельности.
Правда это или нет – неизвестно, но примерно через месяц после возвращения на родину она скончалась в возрасте 59 лет. Кампания по реабилитации последней осужденной в Великобритании ведьмы продолжается и сегодня.
Источник:
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