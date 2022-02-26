Последняя Ведьма: ее не спас даже Черчилль!

Хелен же стало об этом известно, когда к ней обратились за помощью родители одного из моряков, с которым они хотели пообщаться, еще не зная о его гибели.

Женщина согласилась, вызвала моряка, и тот сообщил ей, что его корабль был потоплен подлодкой нацистской Германии. На головном уборе моряка красовалось название корабля.

Возможно, если бы Хелен промолчала об этом, это и сошло бы ей с рук, но она не стала ничего скрывать и тут же попала в поле зрения британской разведки.

Такая всевидящая мадам явно путала карты, поэтому от нее было решено избавиться под благовидным предлогом.

Вы, наверное, слышали, дорогой читатель, что в Штатах, к примеру, есть законы, запрещающие ездить в общественном транспорте вместе с конем и тому подобные?

Нам они кажутся странными, но лишь потому, что в нашей стране происходили резкие перемены власти, и старое законодательство почти автоматически теряло силу. Отсюда отсутствие архаики.

Там же, где подобных переломов не случалось, многие законы актуальные лет 200–300 назад формально имеют силу и сегодня, например, закон о том, что муж не имеет права бить жену палкой толщиной более его большого пальца.

Вот и в Великобритании в 40-х годах ХХ века сохранял силу закон о колдовстве, образца XVIII века. Его-то и вытащили из пыльных хранилищ спецслужбы.

Далее началась дичь: женщина была обвинена в связи с Сатаной и государственной измене одновременно.

Когда в начале 1942 года она проводила очередной спиритический сеанс, ее арестовали, свидетелями чего было множество людей.

В суде в пользу Хелен высказалось много людей, но когда власть хочет что-то сделать, она это делает. Поэтому Хелен было решено считать ведьмой и шпионкой.

На сторону обвиняемой стал тогдашний министр обороны страны Уинстон Черчилль, упрекнувший судей в зашоренности и мракобесии.

Были ли у Черчилля еще какие-то поводы встать на защиту Хелен Дункан неизвестно, но есть много данных, указывающих на то, что он и сам был не чужд мистики, хотя и не афишировал этого.

При этом Черчилль давил на то, что у Хелен 6 детей и больной муж, о которых она должна заботиться и что… В общем, какая из нее шпиёнка? Но и это не помогло, и ее осудили по закону о колдовстве 1735 года.

И лишь в 1951 году этот закон был отменен. Правда, спецслужбы не теряли Хелен из виду и после.

Один богатый почитатель ее способностей предложил ей крупную сумму за возобновление опытов, правда, ненадолго. Однажды она была арестована, и снова во время сеанса.

Причем, по словам очевидцев и самих полицейских наручники были надеты не только на нее, но и на людей, которые внезапно растворились в воздухе.

Теперь Хелен обвинили уже в мошенничестве. Правда, суд обвинение не поддержал. Хелен оставила свою деятельность и вернулась в Шотландию.

По одной из версий, во время одного из сеансов, что-то пошло не так и именно это стало причиной прекращения Хелен ее деятельности.

Правда это или нет – неизвестно, но примерно через месяц после возвращения на родину она скончалась в возрасте 59 лет. Кампания по реабилитации последней осужденной в Великобритании ведьмы продолжается и сегодня.