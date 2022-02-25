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Сегодня объявили самые страшные санкции против России. Организаторы «Евровидения» запретили России участвовать в&nbsp;конкурсе

Сегодня объявили самые страшные санкции против России. Организаторы «Евровидения» запретили России участвовать в конкурсе (1 фото)

Автор:
25 февраля 2022 23:48
Метки: Россия   евровидение   санкции   
329
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Россию не допустили к участию в «Евровидении» в 2022 году из-за начала операции по денацификации и демилитаризации Украины. Такое решение принял организатор песенного конкурса Европейский вещательный союз (ЕВС). «Газета.Ru» — о том, как в России восприняли этот шаг Европы.

«Беспрецедентный кризис»

«Европейский вещательный союз объявил, что ни одна российская группа не будет участвовать в конкурсе песни «Евровидение» в этом году», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Евровидения».


Такое решение принял исполнительный совет ЕВС по рекомендации руководящего органа Евровидения «на основе правил мероприятия и ценностей ЕВС». Отмечается, что рекомендация была поддержана телевизионным комитетом ЕВС.


«Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине включение российской работы в конкурс в этом году нанесет ущерб репутации соревнования», — пояснили исключение России в Европейском вещательном союзе.


Прежде чем принять это решение, EBС провел «широкие консультации» со своими участниками.

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Метки: Россия   евровидение   санкции   
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29  комментариев
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337
Cаня 2 часа назад
Евровидение превратилось в сборище педиков. России там точно не место.
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1k
Sam 8 минут назад
Осталось дождаться когда международный олимпийский комитет чёт похожее пи.3.да.нёт.
Чтобы больше не было команд под нейтральным флагом.
Я ещё тогда, в первый раз "нейтральной" команды говорил, нефиг прогибаться перед уродами - не поймут.
Выкупить брэнд Goodwill Games, замутить своё казино с блэкджеком и шлюхами!
На МОК забить! Взносы не платить, а выдвинуть иск о попрании чести команды и страны, ибо не.х.у.й!!! Сделать два потока Игр, один для чистых спортсменов(жесточайший допинг контроль, все сомнения - н.а.хер с пляжа) и второй для химиков - можно всё! Ни один профи не устоит, особенно за хорошие призовые.
Где политическая воля?
Где господдержка смелых предпринимателей??
Строго по теме: когда показали Кончиту Вурст, у меня случилось просветление
Ссылка youtu.be
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1k
Pioner76 17 минут назад
С чем Вас и поздравляю. Не конкурс песни ето, а педо конкурс.
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1k
Rabie Liz 23 минуты назад
Где-то тихо плачет Киркоров..
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14k
Yorge 24 минуты назад
наконец то .
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4k
Tuskub Полчаса назад
Вот и спасибо! Идите дальше проводить «широкие консультации» со своими заднеприводными бородатыми "женщинами" )))
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410
Сергей Миненко 41 минуту назад
Ну [мат]... Пойду плакать..
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25
kotbarsiktolik 41 минуту назад
Да тяжелый удар..но думаю переживет как нибудь Россия без участия в этом бредовом шоу,в которое "Евровидение" превратилось
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9k
Мистер Фикс 49 минут назад
Давно пора. Нормальным людям там не место.
Нет у нас ни бородатых женщин, ни почетных гомосятин.
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22k
Андрей Иванов Час назад
Ну попёрло! Ну попёрло!!
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27k
Max Shtirlic Час назад

А давайте ещё кого-нибудь денафицируем?? А!
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247
Null Dev Андрей Иванов 42 минуты назад
Там ещё калифорния есть.
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410
Сергей Миненко Max Shtirlic 40 минут назад
Декомунизируем может?
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5k
ekarataev Час назад
Страшную весть принес я в твой дом, Надежда. Зови детей.
Ссылка www.youtube.com
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4k
Mowgley 2 часа назад
Плачьте, россияне, теперь вы не сможете меня увидеть
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10k
MihailoSerbiya 2 часа назад
Ой всё ! Ну что русские ? Доигралис?
Как будете жит сейчас ?
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1k
Старичок 2 часа назад
это просто песня какая то
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3k
Александр 2 часа назад
А чего, только в этом году? Может ещё кого-нибудь денацифицировать, чтобы уж наверняка лет на 100 отлучили от этой "прелести"?
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5k
au3 2 часа назад
Выйти нафиг из кучи этих бесполезных организаций - евровидения, европейских (хрен даже не разберу сколько их разных) ....
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36k
Антон 2 часа назад
Печаль какая! В петушарне участвовать теперь не будем! Официально!
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25k
Юрьевич 2 часа назад
Ну наконец то!
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17k
albedo 2 часа назад
Они рады - а то пришлют наши какой нибудь ансамбль ВДВ
Вот европедики то не то что расстроятся, а просто люлей получат
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245
Александр Пепеляев 2 часа назад
Операция по денацификации и демилитаризации? - это война ребята!
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