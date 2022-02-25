Россию не допустили к участию в «Евровидении» в 2022 году из-за начала операции по денацификации и демилитаризации Украины. Такое решение принял организатор песенного конкурса Европейский вещательный союз (ЕВС). «Газета.Ru» — о том, как в России восприняли этот шаг Европы.
«Беспрецедентный кризис»
«Европейский вещательный союз объявил, что ни одна российская группа не будет участвовать в конкурсе песни «Евровидение» в этом году», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Евровидения».
Такое решение принял исполнительный совет ЕВС по рекомендации руководящего органа Евровидения «на основе правил мероприятия и ценностей ЕВС». Отмечается, что рекомендация была поддержана телевизионным комитетом ЕВС.
«Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине включение российской работы в конкурс в этом году нанесет ущерб репутации соревнования», — пояснили исключение России в Европейском вещательном союзе.
Прежде чем принять это решение, EBС провел «широкие консультации» со своими участниками.
Источник:
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Чтобы больше не было команд под нейтральным флагом.
Я ещё тогда, в первый раз "нейтральной" команды говорил, нефиг прогибаться перед уродами - не поймут.
Выкупить брэнд Goodwill Games, замутить своё казино с блэкджеком и шлюхами!
На МОК забить! Взносы не платить, а выдвинуть иск о попрании чести команды и страны, ибо не.х.у.й!!! Сделать два потока Игр, один для чистых спортсменов(жесточайший допинг контроль, все сомнения - н.а.хер с пляжа) и второй для химиков - можно всё! Ни один профи не устоит, особенно за хорошие призовые.
Где политическая воля?
Где господдержка смелых предпринимателей??
Строго по теме: когда показали Кончиту Вурст, у меня случилось просветление
Нет у нас ни бородатых женщин, ни почетных гомосятин.
А давайте ещё кого-нибудь денафицируем?? А!
Как будете жит сейчас ?
Вот европедики то не то что расстроятся, а просто люлей получат