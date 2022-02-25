«Беспрецедентный кризис»

«Европейский вещательный союз объявил, что ни одна российская группа не будет участвовать в конкурсе песни «Евровидение» в этом году», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Евровидения».

Такое решение принял исполнительный совет ЕВС по рекомендации руководящего органа Евровидения «на основе правил мероприятия и ценностей ЕВС». Отмечается, что рекомендация была поддержана телевизионным комитетом ЕВС.

«Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине включение российской работы в конкурс в этом году нанесет ущерб репутации соревнования», — пояснили исключение России в Европейском вещательном союзе.

Прежде чем принять это решение, EBС провел «широкие консультации» со своими участниками.