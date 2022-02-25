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В Москве задержали парня, устроившего стрельбу в центре Москвы

В Москве задержали парня, устроившего стрельбу в центре Москвы (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 февраля 2022 10:58
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   видео   граффити   задержание   полиция   разрисовали   
674
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Видео с растерянным "стрелком" прилагается.

В столице группа молодых людей стала разрисовывать стену здания одного из учреждений культуры на Тверской улице. Это безобразие заметил охранник и потребовал прекратить порчу строения. Однако "Бэнкси на минималках" подчиняться не собирались. Один из "художников" подошел к охраннику и выстрелил воздух, после чего компания резво удрала с места преступления.


Спустя короткое время героев дня нашли, а стрелявшего задержали. Им оказался 24-летний житель Подмосковья. Из какого именно оружия была пальба, не сообщается - известно, что его отправили на экспертизу. А в отношении стрелявшего возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).



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Метки: Ynews   видео   граффити   задержание   полиция   разрисовали   
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18  комментариев
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5k
Бу 55 минут назад
Дибил, что тут сказать.(
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5k
au3 9 минут назад
А на бенксей недоделанных дела не завели?
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49k
zloykoyot 20 минут назад
Ремонт фасада ребятишкам обойдётся ой в какую копеечку. Ну и за стрельбу ещё ответит. Плять, 24 года лбу, а ума не нажил.
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2k
Жан Плов Лагман 23 минуты назад
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282
WORLD Полчаса назад
Пусть оплачивает ремонт всего фасада и дать ему год принудительных работ. Чтоб целый год ходил по Москве и отмывал или закрашивал графити на фасадах!
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10k
Алексей Полчаса назад
вид такой, как будто обдристался))
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1k
poбт 36 минут назад
судя по вспышке и искрам походу светошумовой пугач
ну и е*бло у него...
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1k
Алексей Попов 37 минут назад
Фишки становятся филиалом рен тв 112? Это развлекательная или увеселительная новость? Это о чем? Аффтор где твое мнение? Что это? МИНУС.
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24k
Киры4 44 минуты назад
И смысл? Изгадил стену и жизнь себе.
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2k
Иван 50 минут назад
Лучше бы лезгинку танцевали.
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2k
Viktor 51 минуту назад
ХУДОжников ипануть носом об стену , да посильней , потом этими кровавыми соплями рисовать на стене ипалом графити . Ну а стрелку его пукалку засунуть в очко , судя по дебильной харе - мушку он не спилил - ему понравится .
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7k
Шурави 53 минуты назад
Это даже не на минималках, просто отстают в развитии, судя по "рисункам". В 24 года стены разрисовывать какими-то каракулями - это писец.
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