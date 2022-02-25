В Москве задержали парня, устроившего стрельбу в центре Москвы

В столице группа молодых людей стала разрисовывать стену здания одного из учреждений культуры на Тверской улице. Это безобразие заметил охранник и потребовал прекратить порчу строения. Однако "Бэнкси на минималках" подчиняться не собирались. Один из "художников" подошел к охраннику и выстрелил воздух, после чего компания резво удрала с места преступления.

Спустя короткое время героев дня нашли, а стрелявшего задержали. Им оказался 24-летний житель Подмосковья. Из какого именно оружия была пальба, не сообщается - известно, что его отправили на экспертизу. А в отношении стрелявшего возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).