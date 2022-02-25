"Не могу закрыть глаза": фотомодель из Сочи больше года ходит в маске после неудачной пластики лица

Даже со знакомыми женщина общается, не снимая защитной повязки, чтобы не шокировать своим видом. А ведь она просто хотела стать чуточку красивее.
3 декабря 2020 года 43-летняя жительница Сочи обратилась в клинику пластической хирургии. Юлии Тарасевич хотелось быть красивой, хотя она никогда не могла пожаловаться на внешность. Победа в конкурсе красоты - лишнее тому подтверждение. на фото - Юлия Тарасевич, ставшая «вице-миссис Россия International 2020».
Но годы идут, и фотомодель решила чуть-чуть подкорректировать лицо. По совету хирургов она согласилась на блефаропластику верхних и нижних век и подтяжку мягких тканей средней части лица. С помощью этих операций Юлия надеялась избавиться от пухлых щечек и нависающих век. В день обращения в клинику ей провели операцию, а спустя сутки выписали из медучреждения. Когда период реабилитации после хирургического вмешательства прошел, стало ясно, что красивее Юлия не стала. Более того, лицо женщины оказалось изуродованным. Она не могла закрыть глаза, а ее попыткой улыбнуться можно было пугать детей.
Когда женщина обратилась за разъяснениями к проводившим операцию хирургам, ей сообщили, что это реакция на введенный препарат из-за генетического заболевания. При этом, она не дождалась ни моральной поддержки, ни помощи. А о финансовой компенсации и вовсе не шло речи.
Халеда Омара - одного из оперировавших хирургов - последний раз Юлия видела на выписке. Второй врач, Андрей Комаров, поддерживал с пациенткой связь и после операции. И даже предлагал лечение пиявками и иглоукалыванием. Эти способы, по его мнению, могли бы женщине помочь в реабилитации.
Известно, что в результате операции "у пациентки образовалась двусторонняя нейропатия лицевого нерва. Кроме того, у нее тотальная симметричная слабость мимических мышц и трофические нарушения в области лица." И пиявки с иглоукалыванием вряд ли могут вернуть Юлии нормальную внешность. В начале 2022 женщина решилась обратиться в правоохранительные органы. В настоящее время ведется проверка, по результатам которой будет обнародовано решение.
Также Юлия, как сообщают местные СМИ, нашла хирурга, который согласился исправить "косяки" коллег. Ей предстоят несколько операций, но она к ним готова.
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никакая пластика не поможет выдержать конкуренцию с двадцатилетними. с этим надо смириться.