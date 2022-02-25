"Не могу закрыть глаза": фотомодель из Сочи больше года ходит в маске после неудачной пластики лица

Халеда Омара - одного из оперировавших хирургов - последний раз Юлия видела на выписке. Второй врач, Андрей Комаров, поддерживал с пациенткой связь и после операции. И даже предлагал лечение пиявками и иглоукалыванием. Эти способы, по его мнению, могли бы женщине помочь в реабилитации.





Известно, что в результате операции "у пациентки образовалась двусторонняя нейропатия лицевого нерва. Кроме того, у нее тотальная симметричная слабость мимических мышц и трофические нарушения в области лица." И пиявки с иглоукалыванием вряд ли могут вернуть Юлии нормальную внешность. В начале 2022 женщина решилась обратиться в правоохранительные органы. В настоящее время ведется проверка, по результатам которой будет обнародовано решение.





Также Юлия, как сообщают местные СМИ, нашла хирурга, который согласился исправить "косяки" коллег. Ей предстоят несколько операций, но она к ним готова.



