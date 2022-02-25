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"Не могу закрыть глаза": фотомодель из Сочи больше года ходит в маске после неудачной пластики лица

"Не могу закрыть глаза": фотомодель из Сочи больше года ходит в маске после неудачной пластики лица (5 фото + 1 видео)

Автор:
25 февраля 2022 10:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Сочи   Юлия Тарасевич   видео   изуродовали лицо   операция   пластическая хирургия   фотомодель   
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Даже со знакомыми женщина общается, не снимая защитной повязки, чтобы не шокировать своим видом. А ведь она просто хотела стать чуточку красивее.

3 декабря 2020 года 43-летняя жительница Сочи обратилась в клинику пластической хирургии. Юлии Тарасевич хотелось быть красивой, хотя она никогда не могла пожаловаться на внешность. Победа в конкурсе красоты - лишнее тому подтверждение. на фото - Юлия Тарасевич, ставшая «вице-миссис Россия International 2020».


Но годы идут, и фотомодель решила чуть-чуть подкорректировать лицо. По совету хирургов она согласилась на блефаропластику верхних и нижних век и подтяжку мягких тканей средней части лица. С помощью этих операций Юлия надеялась избавиться от пухлых щечек и нависающих век. В день обращения в клинику ей провели операцию, а спустя сутки выписали из медучреждения. Когда период реабилитации после хирургического вмешательства прошел, стало ясно, что красивее Юлия не стала. Более того, лицо женщины оказалось изуродованным. Она не могла закрыть глаза, а ее попыткой улыбнуться можно было пугать детей.


Когда женщина обратилась за разъяснениями к проводившим операцию хирургам, ей сообщили, что это реакция на введенный препарат из-за генетического заболевания. При этом, она не дождалась ни моральной поддержки, ни помощи. А о финансовой компенсации и вовсе не шло речи.


Халеда Омара - одного из оперировавших хирургов - последний раз Юлия видела на выписке. Второй врач, Андрей Комаров, поддерживал с пациенткой связь и после операции. И даже предлагал лечение пиявками и иглоукалыванием. Эти способы, по его мнению, могли бы женщине помочь в реабилитации.


Известно, что в результате операции "у пациентки образовалась двусторонняя нейропатия лицевого нерва. Кроме того, у нее тотальная симметричная слабость мимических мышц и трофические нарушения в области лица." И пиявки с иглоукалыванием вряд ли могут вернуть Юлии нормальную внешность. В начале 2022 женщина решилась обратиться в правоохранительные органы. В настоящее время ведется проверка, по результатам которой будет обнародовано решение.


Также Юлия, как сообщают местные СМИ, нашла хирурга, который согласился исправить "косяки" коллег. Ей предстоят несколько операций, но она к ним готова.


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Метки: Сочи   Юлия Тарасевич   видео   изуродовали лицо   операция   пластическая хирургия   фотомодель   
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13  комментариев
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24k
Киры4 Час назад
Сами уничтожаете красоту, которую дала природа, а потом обижаетесь.
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Ном-Номыч 2 минуты назад
До операции была красивой (фото демонстрирует). Тогда зачем это всё?
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КОСТЯН 3 минуты назад
Ведь была красивая и симпатичная, чего дуре не хватало??? Ходи теперь уё.би.щем
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49k
zloykoyot 13 минут назад
Вот что дурам-бабам надо? Ума нет вообще. 40-летняя никогда выглядеть 20-леткой не станет, это же очевидно.
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6k
Алексей 17 минут назад
Ну к доктору ей кагбэ надо, только не к хирургу а к психиатру.
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6k
Echo Полчаса назад
У всех проблем одно начало, сидела женщина скучала
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4k
Дмитрий 48 минут назад
Бабы дуры!
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39k
Лесли 🥰 52 минуты назад
А я вот не понимаю нахрена делать пластику если нет уродств?! Тут как говорится, сама виновата.
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5k
pilgrimnl 57 минут назад
надо на всех косметологических клиниках фотку ее вешать, до и после, как на пачках сигарет, сама себе виновата
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1k
Старичок 58 минут назад
лучшее-враг хорошего.
никакая пластика не поможет выдержать конкуренцию с двадцатилетними. с этим надо смириться.
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58k
Парагвайский шпион Час назад
Раньше хотели любить. Теперь хотят убить. Ну и зачем это всё?
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4k
Mowgley Час назад
Сама себе злобная буратина.
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