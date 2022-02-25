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40 волшебных вещей, созданных природой

40 волшебных вещей, созданных природой (41 фото)

Автор:
25 февраля 2022 09:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   животные   интересное   природа   путешествия   фото   
462
41
Жизнь порой лучше любой компьютерной графики. Некоторые творения природы по оригинальности ни в чем не уступают выдумке самых известных художников.
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Метки: Жизнь   животные   интересное   природа   путешествия   фото   
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1  комментарий
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1k
xannar 3 часа назад
У Стигийской совы особый красный цвет глаз
- че за бред?? у всех, даже у людей, будут красные глаза если расширенный зрачок фоткать на мыльницу с голимой вспышкой. А глаза у совы нормальные, желтого цвета.

Кошка абсолютно здорова, просто у нее такой вот необычный рисунок глаз
- это не рисунок глаз, а нарушения эмбрионального развития - нити из соединительной ткани (выглядит как трещины).

да и многие другие "факты" вызывают сомнения, проверять только лень.
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