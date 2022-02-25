40 волшебных вещей, созданных природой

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Жизнь порой лучше любой компьютерной графики. Некоторые творения природы по оригинальности ни в чем не уступают выдумке самых известных художников.
И совсем не обязательно, чтобы увидеть чудо, ехать куда-то в музеи или картинные галереи. Ведь оно может быть прямо у вас на даче или же в лесу, неподалеку от дома.
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Метки: Жизнь животные интересное природа путешествия фото
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- че за бред?? у всех, даже у людей, будут красные глаза если расширенный зрачок фоткать на мыльницу с голимой вспышкой. А глаза у совы нормальные, желтого цвета.
Кошка абсолютно здорова, просто у нее такой вот необычный рисунок глаз
- это не рисунок глаз, а нарушения эмбрионального развития - нити из соединительной ткани (выглядит как трещины).
да и многие другие "факты" вызывают сомнения, проверять только лень.