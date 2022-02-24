Ему 102 года: как Герой Советского Союза бомбил Берлин в 1942 году, ставил мировые рекорды и летал на самолете в 84?

В годы Великой Отечественной он бомбил немцев не только под Курском и Сталинградом, но и бил фашистские города Европы. В мирное время ставил рекорды дальности полетов и помогал созданию "Белого лебедя". И даже в свои 84 не устоял перед соблазном поднять в небо американский бомбардировщик. Герой Советского Союза Василий Решетников жив-здоров и сегодня: недавно Василий Васильевич отметил свой 102-й день рождения.
Какие же подвиги совершил последний Герой дальней авиации?
Племянник известного художника и не мечтал о небе.
Василий Васильевич Решетников родился в 1919 году в Екатеринославе, нынешнем Днепре. В его роду хватало людей творческих: мастеров живописи, иконописцев, художников. Особенно преуспел с холстом дядя Фёдор Решетников - его картину "Опять двойка" в нашей стране знает, пожалуй, каждый.
В юности Василий вовсе не мечтал о небе, а хотел посвятить жизнь творческим начинаниям. Решетников писал для "Пионерской правды" и хотел стать журналистом. Его планы неожиданно поменялись в 17 лет. Василий единственным из сверстников прошел медкомиссию по комсомольскому набору. Ему предложили поступить в военную школу и он согласился.
В 19 лет Решетников окончил Ворошиловградскую военную авиашколу. Война в Испании, Халхин-Гол да и начало Великой Отечественной прошли без него. Василий служил летчиком-инструктором в резервном полку в Воронеже.
С первых дней войны Василий Васильевич заваливал командование просьбами об отправке на фронт, но инструктора из резерва наотрез отказывались отпускать. Тогда Решетников в ноябре 1941 года забрался в транспортный самолет, который вез бойцов с Дальнего Востока и вместе с ними отправился на фронт.
"Они уже давно решили, что меня ждать нечего".
В конце 1941 года Василий Васильевич попал в 751-й дальнебомбардировочный полк. Сослуживцы не сразу признали Решетникова "своим". На фоне опытных летчиков с 1000+ часов в воздухе Решетников со своими 400 часами налета казался еще совсем "зеленым". Доказать своё мастерство ему пришлось в бою.
В ясный январский день 1942 года бомбардировщики не взлетали с аэродрома в Раменском. Выполнить задачу и отработать по немцам в Вязьме вызвался младший лейтенант Василий Решетников. Для немецких зениток его самолет был как на ладони.
Однако Василий Васильевич не только мастерски отработал по целям, но и смог перехитрить вражеских истребителей. На обратном пути в хвост бомбардировщику вцепились два "мессера". Решетников повел ДБ-3 севернее своего аэродрома так, чтобы солнце слепило прямо в глаза преследователям.
Топливо было уже на исходе, когда Решетников посадил бомбардировщик в Химках. Вскоре он добрался до "родного" аэродрома. Сослуживцы опешили, когда увидели живого и невредимого Решетникова. "Они уже давно решили, что меня ждать нечего" - вспоминает Василий Васильевич. В полку быстро зауважали отважного 22-летнего летчика.
4 дня шел к своим и выжил на минном поле.
Василию Васильевичу не раз удавалось чудесным образом спастись. 28 февраля 1942 года после бомбардировки немецкого аэродрома в Орше его самолет был уже фактически неисправен. С пробитыми баками, поврежденным мотором и разбитыми приборами Решетников протянул 350 километров и сел за линией фронта.
Опасность для дальней авиации представляли не только вражеские зенитки и истребители, но и погодные условия. 21 июля 1942 года в небе над Восточной Пруссией Ил-4 Василия Решетникова попал в сильнейший грозовой фронт. Из-за катаклизма бомбардировщик буквально развалился в небе.
Летчику чудом удалось выжить, но он приземлился на оккупированной территории. 4 дня Решетников скрывался в лесах Псковщины. Ел только ягоды и грибы, а чтобы не попасться немцам передвигался по ночам. Каким-то невероятным образом Василию Васильевичу удалось миновать врага и выйти к линии фронта 25 июля.
Об еще одном невероятном случае Василий Васильевич рассказал в своей книге "Что было - то было. Избранники времени". В августе 1942 года его самолет был сбит над линией фронта. Через лес он вышел на поле с колючей проволокой. Как потом оказалось, Решетников прошел прямо по минному полю и каким-то чудом остался жив.
Герой и наставник.
Всего за годы Великой Отечественной Василий Васильевич совершил 307 боевых вылетов. Бомбами он карал фашиста не только близ линии фронта, но и далеко в тылу. Кёнигсберг, Данциг, Будапешт - стратегические центры фашизма бомбил командир эскадрильи дальней авиации. Особенно сложно давались Решетникову налеты на Берлин.
Бомбардировщикам приходилось летать на высоте 6-8 тысяч километров без отопления, когда температура за бортом падала до -40 и ниже. И это при опасности с земли - вражеские зенитки караулили немецкое небо гораздо чаще, чем во время первых бомбардировок в августе 1941 года. Несмотря на все трудности, 9 сентября 1942 года Решетников совершил налет на Берлин.
Летом 1943 года Василию Васильевичу было присвоено звание Героя Советского Союза. Когда количество вылетов гвардии капитана Решетникова перевалило за три сотни, командование решило приберечь летчика. За последний год Великой Отечественной Решетников совершил всего 7 вылетов.
Василий Васильевич преуспел и в подготовке молодых летчиков: более 100 человек вышли из-под его крыла и стали высококлассными пилотами. И как бы командование не запрещало Решетникову полеты, весной 1945 года он в последний раз поднялся с бомбами в небо над Берлином.
В 84 года летал на американском бомбардировщике.
После Великой Отечественной Василий Решетников остался в войсках. Он не потерялся в эпоху, когда самолеты стали превосходить рекорды звука и сам стал рекордсменом. В 1959 году Решетников и генерал Таранов побили неофициальный рекорд дальности полета. В воздухе они провели 21 час, беспосадочно пролетев 17 тысяч километров.
С 1969 года Василий Решетников 11 лет командовал дальней авиацией СССР. Ему приходилось не только участвовать в разработке, но и "пробивать" в партийных кабинетах современные самолеты. С подачи Решетникова у нашей страны появился самый мощный сверхзвуковой военный самолет, знаменитый "Белый лебедь" Ту-160.
И даже после выхода в отставку в 1986 году Василий Васильевич полностью не расстался с авиацией. Пригодилось наработанное в юности мастерство слова - бывший главный "дальник" страны написал несколько книг. В 2004 году на авиашоу в Монино ветеран вновь удивил всех, подняв в небо американский бомбардировщик B-25. И это в 84 года! Полет, как и посадка, прошли успешно.
Свой 102-й день рождения Василий Васильевич отметил в декабре прошлого года. Он остается последним Героем Советского Союза, воевавшим на Ил-4. Легенда нашей авиации прекрасно помнит все яркие эпизоды своей невероятной жизни и с удовольствием делится ими с потомками. От всей души желаем Василию Васильевичу крепкого здоровья и больше солнечных дней.
Источник:
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