Ему 102 года: как Герой Советского Союза бомбил Берлин в 1942 году, ставил мировые рекорды и летал на самолете в 84?

В 19 лет Решетников окончил Ворошиловградскую военную авиашколу. Война в Испании, Халхин-Гол да и начало Великой Отечественной прошли без него. Василий служил летчиком-инструктором в резервном полку в Воронеже.

С первых дней войны Василий Васильевич заваливал командование просьбами об отправке на фронт, но инструктора из резерва наотрез отказывались отпускать. Тогда Решетников в ноябре 1941 года забрался в транспортный самолет, который вез бойцов с Дальнего Востока и вместе с ними отправился на фронт.

"Они уже давно решили, что меня ждать нечего".

В конце 1941 года Василий Васильевич попал в 751-й дальнебомбардировочный полк. Сослуживцы не сразу признали Решетникова "своим". На фоне опытных летчиков с 1000+ часов в воздухе Решетников со своими 400 часами налета казался еще совсем "зеленым". Доказать своё мастерство ему пришлось в бою.

В ясный январский день 1942 года бомбардировщики не взлетали с аэродрома в Раменском. Выполнить задачу и отработать по немцам в Вязьме вызвался младший лейтенант Василий Решетников. Для немецких зениток его самолет был как на ладони.