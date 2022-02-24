Трое в майках-алкоголичках: в сети обсуждают обложку журнала Maxim с "лучшими мужчинами страны"

Героями мартовского выпуска, одного из самых известных мужских журналов, стали актер Сергей Бурунов, психолог Михаил Лабковский и певец Niletto. На фото для глянцевого журнала они позируют далеко не в гламурных образах — все трое облачились в майки-алкоголички и джинсы.

"Мы дарим всем женщинам трех лучших мужчин страны!" - написали в инстаграме "самого щедрого журнала в истории".



