Трое в майках-алкоголичках: в сети обсуждают обложку журнала Maxim с "лучшими мужчинами страны"

В сети активно обсуждают мартовскую обложку журнала Maxim, который наконец-то внял пожеланиям прекрасной половины человечества и представил публике специальный номер "для женщин". Получилось неожиданно.
Героями мартовского выпуска, одного из самых известных мужских журналов, стали актер Сергей Бурунов, психолог Михаил Лабковский и певец Niletto. На фото для глянцевого журнала они позируют далеко не в гламурных образах — все трое облачились в майки-алкоголички и джинсы.
"Мы дарим всем женщинам трех лучших мужчин страны!" - написали в инстаграме "самого щедрого журнала в истории".
"Печально, девочки", - откликнулись в сети. Часть пользовательниц раскритиковали в адресованном им подарке все - от выбора героев главного фото до их, далекой от идеала, физической формы, выбранного стиля одежды и внешнего вида, уточняя, что женщины в аналогичном облике вызвали бы шквал критики.
"То есть это лучшее, что может предложить журнал Maxim российским женщинам в специальном женском номере?", - задала вопрос автор телеграм-канала "Good Morning, Karl" Катя Федорова.
Впрочем, нашлись и те, кто посчитал, что все "настолько плохо, что даже хорошо": "Кажется, Maxim попал в самое яблочко, когда делал эту обложку. Женщины в комментариях в полном восторге. Я не знаю, что происходит, но я в полном восторге от этого кринжа, - пишет одна из читательниц.
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Главред журнала Maxim Александр Маленков пояснил радиостанции «Говорит Москва», что такой выбор обложки был обусловлен видением авторов издания.
«Все эти годы много женщин, девушек, читательниц, спрашивали, нельзя ли сделать такой же, только женский журнал, женский Maxim. И вот мы решили вполушутку, чтобы развлечься, сделать то, как бы мог выглядеть женский Maxim. И если говорить о заглавной фотосессии обложки, это полупародийная история, как мы себе, мужская редакция, представляем эротику для женщин. Так мы себе её представляем. Потому что я так решил».
Номер поступит в продажу 25 февраля.
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Только вот вопрос, не касательно обложки, а в целом журнала - кто ещё в здравом уме покупает эти журналы? Может у кого-то есть знакомые знакомых кто это всё покупает, ждёт выхода нового свеженького номера? Я в замешательстве.
Йопнутые плять...
Действительно , выглядят как алкаш, БИЧ и гопник-шестерка на посылках у алкаша с БИЧом...