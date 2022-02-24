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Трое в майках-алкоголичках: в сети обсуждают обложку журнала Maxim с "лучшими мужчинами страны"

Трое в майках-алкоголичках: в сети обсуждают обложку журнала Maxim с "лучшими мужчинами страны" (3 фото + 1 видео)

Автор:
24 февраля 2022 15:24
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Михаил Лобковский   Сергей Бурунов   журнал   журнал maxim   майки   
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В сети активно обсуждают мартовскую обложку журнала Maxim, который наконец-то внял пожеланиям прекрасной половины человечества и представил публике специальный номер "для женщин". Получилось неожиданно.

Героями мартовского выпуска, одного из самых известных мужских журналов, стали актер Сергей Бурунов, психолог Михаил Лабковский и певец Niletto. На фото для глянцевого журнала они позируют далеко не в гламурных образах — все трое облачились в майки-алкоголички и джинсы.

"Мы дарим всем женщинам трех лучших мужчин страны!" - написали в инстаграме "самого щедрого журнала в истории".


"Печально, девочки", - откликнулись в сети. Часть пользовательниц раскритиковали в адресованном им подарке все - от выбора героев главного фото до их, далекой от идеала, физической формы, выбранного стиля одежды и внешнего вида, уточняя, что женщины в аналогичном облике вызвали бы шквал критики.

"То есть это лучшее, что может предложить журнал Maxim российским женщинам в специальном женском номере?", - задала вопрос автор телеграм-канала "Good Morning, Karl" Катя Федорова.

Впрочем, нашлись и те, кто посчитал, что все "настолько плохо, что даже хорошо": "Кажется, Maxim попал в самое яблочко, когда делал эту обложку. Женщины в комментариях в полном восторге. Я не знаю, что происходит, но я в полном восторге от этого кринжа, - пишет одна из читательниц.

Главред журнала Maxim Александр Маленков пояснил радиостанции «Говорит Москва», что такой выбор обложки был обусловлен видением авторов издания.

«Все эти годы много женщин, девушек, читательниц, спрашивали, нельзя ли сделать такой же, только женский журнал, женский Maxim. И вот мы решили вполушутку, чтобы развлечься, сделать то, как бы мог выглядеть женский Maxim. И если говорить о заглавной фотосессии обложки, это полупародийная история, как мы себе, мужская редакция, представляем эротику для женщин. Так мы себе её представляем. Потому что я так решил».

Номер поступит в продажу 25 февраля.

Источник:

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Метки: Михаил Лобковский   Сергей Бурунов   журнал   журнал maxim   майки   
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8  комментариев
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1k
Старичок 3 часа назад
кто то в редакции максин на этих чуваков слюну пускает и не только.
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566
阿鋒 54 секунды назад
В «Джентельменах удачи» беглецы и то прикольнее смотрелись. Журнал этот - то ещё говнище. Давно когда-то ещё бывало почитывал рубрику «Комсомольский Комсомолец». Все остальное - хрень какая-то
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20
Rastafari777 6 минут назад
А что не так? Дядьки хорошие, опрятные, улыбаются вон. Майки белые, чистые, видно, что новые. Мне нравится, честное слово. Судить людей по их внешнему виду - это как-то невоспитанно что-ли.
Только вот вопрос, не касательно обложки, а в целом журнала - кто ещё в здравом уме покупает эти журналы? Может у кого-то есть знакомые знакомых кто это всё покупает, ждёт выхода нового свеженького номера? Я в замешательстве.
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6k
Думай о хорошем! 9 минут назад
нормальные мужики (ну кроме урки в наколках), и чо этим бабам надо?
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4k
Севастьян 2 часа назад
Ну если женщины в восторге,то они и достойны таких...гм ....мужиков.
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58k
Парагвайский шпион 2 часа назад
Где они майки брали??? Жена мне нормальных алкоголичек не может уже год как купить
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23k
ПаганецЪ 3 часа назад
ЭТО лучшие?
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12k
Элитный тигр 3 часа назад
"Я не знаю, что происходит, но я в полном восторге от этого кринжа, - пишет одна из читательниц." (с)
Йопнутые плять...

Действительно , выглядят как алкаш, БИЧ и гопник-шестерка на посылках у алкаша с БИЧом...
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KlyaksaZ

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