Как выглядят известные бодибилдеры, которые завязали со спортом

Нынешний бум на совершенствование тела собирает в тренажерных залах множество молодых мужчин и женщин. Правда здесь, как и в спорте стоит понимать, что самые высокие результаты достигаются огромным трудом и нередко калечат здоровье.
Ведь ни для кого не секрет, что профессиональный бодибилдинг предполагает прием специальных препаратов, которые помогают максимально эффективно раскачать мускулатуру. Lemurov.net показывает на примерах, какую цену платили успешные бодибилдеры за свои мощные торсы и кубки в соревнованиях.
Том Принс
Расцвет карьеры, одного из самых известных и титулованных культуристов США, пришелся на 90-е. Кроме того, интенсивность нагрузок часто сопровождалась травмами и ему приходилось горстями пить обезболивающие и антибиотики. Это привело к тому, что 34-летний Принс завершил карьеру из-за критического состояния почек. Сегодня ему 52, он дипломированный филолог и бизнесмен, а также поборник внимательного отношения к своему здоровью, особенно для спортсменов, которые сидят на стероидах.
Жан Пьер Фукс
Швейцарец с детства занимался различными видами спорта, но именно в тренажерном зале понял, что просто создан для бодибилдинга. Его тело очень быстро набирало мышечную массу, а стремление к победе помогало достигать наивысших результатов. Его колено и карьеру сломала штанга весом в 310 килограмм. Жан Пьер упал вместе с ней во время приседаний. Бывший спортсмен занялся бизнесом и до сих пор борется с последствиями роковой травмы.
Пол Диллет
Канадский Франкенштейн известен своими новаторскими методами тренировок. В ход шел гипноз, высоковольтное напряжение и техники, помогающие достичь состояния аффекта – это помогало повысить уровень адреналина и сделать тренинг эффективнее. Его карьера продлилась 13 лет, из-за проблем со здоровьем, Пол занялся тренерской деятельностью.
Дориан Йейтс
6-кратный победитель турнира «Мистер Олимпия», вынужден был завязать с профессиональным спортом в 35 лет. Причиной стала повторная травма, но, несмотря на боль в разорванном трицепсе, он все же получил свой последний кубок. Сегодня англичанин занят тренерской работой и не раз выкладывал видео, где наставляет своего сына, Льюиса.
Флекс Уиллер
Легендарный чемпион Кент «Флекс» Уиллер, пожалуй, самый яркий пример воли и победы над собой. На пике карьеры, после победы в «Олимпии-2000», он оказался в реанимации. Причиной стала острая почечная недостаточность из-за приема препаратов. Спортсмен отказался от химии и продолжил тренировки, но уже через пару лет хроническую болезнь почек обострил прием протеинов. В 2019 году Уиллер перенес ампутацию ноги, но продолжает показывать пример несгибаемости и выкладывает в сеть свои фирменные тренировки.
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И Флекс Уиллер уже выглядит совершенно иначе.
А выходя на пенсию они возвращаются к обычному трёхразовому питанию, так как «нажрались» уже на всю жизнь