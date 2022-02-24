Как выглядят известные бодибилдеры, которые завязали со спортом

Расцвет карьеры, одного из самых известных и титулованных культуристов США, пришелся на 90-е. Кроме того, интенсивность нагрузок часто сопровождалась травмами и ему приходилось горстями пить обезболивающие и антибиотики. Это привело к тому, что 34-летний Принс завершил карьеру из-за критического состояния почек. Сегодня ему 52, он дипломированный филолог и бизнесмен, а также поборник внимательного отношения к своему здоровью, особенно для спортсменов, которые сидят на стероидах.

Жан Пьер Фукс