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Как выглядят известные бодибилдеры, которые завязали со спортом

Как выглядят известные бодибилдеры, которые завязали со спортом (6 фото)

Автор:
24 февраля 2022 09:54
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   бодибилдер   внешность   качок   тело   фигура   фото   
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Нынешний бум на совершенствование тела собирает в тренажерных залах множество молодых мужчин и женщин. Правда здесь, как и в спорте стоит понимать, что самые высокие результаты достигаются огромным трудом и нередко калечат здоровье.


Ведь ни для кого не секрет, что профессиональный бодибилдинг предполагает прием специальных препаратов, которые помогают максимально эффективно раскачать мускулатуру. Lemurov.net показывает на примерах, какую цену платили успешные бодибилдеры за свои мощные торсы и кубки в соревнованиях.


Том Принс

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Расцвет карьеры, одного из самых известных и титулованных культуристов США, пришелся на 90-е. Кроме того, интенсивность нагрузок часто сопровождалась травмами и ему приходилось горстями пить обезболивающие и антибиотики. Это привело к тому, что 34-летний Принс завершил карьеру из-за критического состояния почек. Сегодня ему 52, он дипломированный филолог и бизнесмен, а также поборник внимательного отношения к своему здоровью, особенно для спортсменов, которые сидят на стероидах.


Жан Пьер Фукс

Швейцарец с детства занимался различными видами спорта, но именно в тренажерном зале понял, что просто создан для бодибилдинга. Его тело очень быстро набирало мышечную массу, а стремление к победе помогало достигать наивысших результатов. Его колено и карьеру сломала штанга весом в 310 килограмм. Жан Пьер упал вместе с ней во время приседаний. Бывший спортсмен занялся бизнесом и до сих пор борется с последствиями роковой травмы.


Пол Диллет

Канадский Франкенштейн известен своими новаторскими методами тренировок. В ход шел гипноз, высоковольтное напряжение и техники, помогающие достичь состояния аффекта – это помогало повысить уровень адреналина и сделать тренинг эффективнее. Его карьера продлилась 13 лет, из-за проблем со здоровьем, Пол занялся тренерской деятельностью.


Дориан Йейтс

6-кратный победитель турнира «Мистер Олимпия», вынужден был завязать с профессиональным спортом в 35 лет. Причиной стала повторная травма, но, несмотря на боль в разорванном трицепсе, он все же получил свой последний кубок. Сегодня англичанин занят тренерской работой и не раз выкладывал видео, где наставляет своего сына, Льюиса.


Флекс Уиллер

Легендарный чемпион Кент «Флекс» Уиллер, пожалуй, самый яркий пример воли и победы над собой. На пике карьеры, после победы в «Олимпии-2000», он оказался в реанимации. Причиной стала острая почечная недостаточность из-за приема препаратов. Спортсмен отказался от химии и продолжил тренировки, но уже через пару лет хроническую болезнь почек обострил прием протеинов. В 2019 году Уиллер перенес ампутацию ноги, но продолжает показывать пример несгибаемости и выкладывает в сеть свои фирменные тренировки.

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Метки: Спорт   бодибилдер   внешность   качок   тело   фигура   фото   
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17  комментариев
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Жан Плов Лагман Час назад
Походу я тоже известный бодибилдер, который завязал со спортом
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9k
Dmitry 16 минут назад
Любой кто тесно общался с бодибилдерами, знает что в жизни они выглядят совсем не так как на соревнованиях, перед которыми они занимаются натуральным издевательством над организмом (активной сушкой). Да и просадка организма, в период тренировки, там идет неслабая (здоровьем там и не пахнет).
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9k
Мистер Фикс 23 минуты назад
Мой двоюродный брат бросил штангу в 30, когда окончательно посадил почки... через год он стал просто толстым двухметровым шкафом) сейчас ему 53, и он просто сильный упитанный мужик
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5k
soar Полчаса назад
И заметьте, никакой химии, только мюсли и молоко!
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15k
Кархародон 54 минуты назад
Ронни Коулман. 8-ми кратный «Мистер Олимпия». Но там большие проблемы с позвоночником. Не без «помощи» спорта, конечно.
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Кархародон Час назад
Автор не совсем в теме. Или это перевод какой-то старой статьи.
И Флекс Уиллер уже выглядит совершенно иначе.

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2k
Диагноз Час назад
По ходу большинство из нас бывшие известные бодибилдеры...
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121k
DeOrio Час назад
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24k
Ваня Час назад
ипанутые - что еще можно сказать...
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3k
Frank Borman Час назад
Они что, надувные? Перестали жрать анаболики и сразу сдулись>
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