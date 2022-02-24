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Удивительно реалистичные торты

Удивительно реалистичные торты (21 фото)

Автор:
24 февраля 2022 09:34
Сообщество : Еда
Метки: Шедевр   еда   красота   кулинар   талант   торт   
144
21

Смотря на эти торты очень трудно поверить, что они съедобны. Вы только представьте, как жалко резать такую красоту!

Кондитерское дело давно приравнивают к искусству, имеющему собственные направления и тенденции. Шедевры, которые мастера создают из коржей, крема, мастики и шоколада с трудом можно назвать тортами. Обилие деталей, яркие краски, необычные формы превращают обычные изделия в настоящие сладкие скульптуры, достойные того, чтобы располагаться в выставочном зале на отдельном постаменте. Похвастаться подобными работами могут опытные и начинающие кондитеры.


Сладкие бульдоги

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Викинг суров снаружи, но мягок внутри

Оригинальное изделие, выполненное в стиле стимпанк

Живой или нет?

Мастер Йода готов к торжеству

Два в одном

Интересно, а корочка хрустящая?

Сейчас оживёт и отправится на охоту

Кровожадный торт

Для любителей острых ощущений

Ежедневно в социальных сетях появляются новые фото тортов, которые поражают своей сложностью и восхитительным оформлением. Совершенствование кондитеров не знает границ. Вполне возможно, что в скором времени мы сможем увидеть работы, превосходящие по реалистичности оригинал. Рискнули бы попробовать «живой» торт? Поверьте, это очень вкусно и совершенно безопасно.

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Метки: Шедевр   еда   красота   кулинар   талант   торт   
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2  комментария
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20k
Luc72 2 часа назад
Есть такая фигня, называется эффект «зловещей долины»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Зловещая_долинаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Зловещая_долина
Так что... Лучше сделать иногда хуже, чем НЕ ИДЕАЛЬНО.
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9k
Maddy8 Полчаса назад
Торты или торты?
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