Удивительно реалистичные торты

«Икра из Хабаровска, чай из Китая, MacBook из Америки » - прелести работы в поднебесной канцелярии

Эти картины выглядят достаточно реалистично и очень сильно напоминают фотографии

15 тортов от горе-кондитеров, и 15 - от мастеров своего дела

Художник создает картины, которые почти невозможно отличить от фотографий

Аппетитные скульптуры: девушка превращает пряники в произведения искусства

Фотографии еды, от которой у каждого потекут слюнки