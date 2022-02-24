Удивительно реалистичные торты

Смотря на эти торты очень трудно поверить, что они съедобны. Вы только представьте, как жалко резать такую красоту!
Кондитерское дело давно приравнивают к искусству, имеющему собственные направления и тенденции. Шедевры, которые мастера создают из коржей, крема, мастики и шоколада с трудом можно назвать тортами. Обилие деталей, яркие краски, необычные формы превращают обычные изделия в настоящие сладкие скульптуры, достойные того, чтобы располагаться в выставочном зале на отдельном постаменте. Похвастаться подобными работами могут опытные и начинающие кондитеры.
Сладкие бульдоги
Викинг суров снаружи, но мягок внутри
Оригинальное изделие, выполненное в стиле стимпанк
Живой или нет?
Мастер Йода готов к торжеству
Два в одном
Интересно, а корочка хрустящая?
Сейчас оживёт и отправится на охоту
Кровожадный торт
Для любителей острых ощущений
Ежедневно в социальных сетях появляются новые фото тортов, которые поражают своей сложностью и восхитительным оформлением. Совершенствование кондитеров не знает границ. Вполне возможно, что в скором времени мы сможем увидеть работы, превосходящие по реалистичности оригинал. Рискнули бы попробовать «живой» торт? Поверьте, это очень вкусно и совершенно безопасно.
Источник:
- 15 тортов от горе-кондитеров, и 15 - от мастеров своего дела
- Фотографии еды, от которой у каждого потекут слюнки
- Выдумщик из Татарстана мастерит из монет шедевры
- Аппетитные скульптуры: девушка превращает пряники в произведения искусства
- Эти картины выглядят достаточно реалистично и очень сильно напоминают фотографии
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Зловещая_долинаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Зловещая_долина
Так что... Лучше сделать иногда хуже, чем НЕ ИДЕАЛЬНО.