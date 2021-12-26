Аппетитные скульптуры: девушка превращает пряники в произведения искусства

Художница из Норвегии по имени Кэролайн Эрикссон вывела мастерство создания имбирных пряников на новый уровень: она превращает кусочки теста в настоящие произведения искусства.
Девушка с детства любила делать с семьей пряничные домики, но создавать скульптуры начала только в 2013 году.
Большинство сладких шедевров Кэролайн посвящены героям голливудских блокбастеров. В мастерской художницы уже были слеплены пряничный Чужой, Хищник, Оптимус Прайм из «Трансформеров», Грут из «Стражей Галактики» в натуральную величину, Дарт Вейдер из «Звездных войн» и многие другие персонажи из фильмов.
Пряничная карьера Кэройлан началась с огромного Оптимуса Прайма, которого она сделала для конкурса в 2013 году. Когда за свою работу художница получила первое место, фото гигантской сладости распространилось по всему интернету, и на девушку посыпались заказы, которые она сначала не успевала выполнять, пишет Ripleys.
Со временем норвежская кулинарка разработала идеальную технику создания великолепных больших пряников. В первую очередь Кэройлан делает эскиз будущего шедевра, затем собирает макет из тонкой проволоки, на который она накладывает кусочки теста, скрепленные растопленным сахаром. Затем девушка выпекает изделие так, чтобы у него была идеальная текстура: не слишком жесткая, не слишком мягкая и не чересчур рассыпчатая. На каждый гигантский пряник Кэройлайн тратит около семи килограммов муки и 11 пакетов сахара.
Увидеть все невероятные сладкие скульптуры, созданные Кэролайн Эрикссон, можно в ее Instagram-аккаунте.
Источник:
- Гигантские скульптуры-пряники Кэролайн Эрикссон
- "Голубая планета": скульптура из металла от Сельджука Йилмаза
- Папа создаёт умопомрачительные скульптуры из тостов для своей дочери с пищевой аллергией
- Фантастические скульптуры животных от Кан Дон Хёна
- Величественная Jadayupara — крупнейшая в мире скульптура птицы
Понравилось12