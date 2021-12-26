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Аппетитные скульптуры: девушка превращает пряники в произведения искусства

Аппетитные скульптуры: девушка превращает пряники в произведения искусства (13 фото)

Автор:
26 декабря 2021 09:52
Сообщество : Еда
Метки: Пряники   Скульптуры   еда   произведения искусства   талант   фантазия   
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Художница из Норвегии по имени Кэролайн Эрикссон вывела мастерство создания имбирных пряников на новый уровень: она превращает кусочки теста в настоящие произведения искусства.

Девушка с детства любила делать с семьей пряничные домики, но создавать скульптуры начала только в 2013 году.


Большинство сладких шедевров Кэролайн посвящены героям голливудских блокбастеров. В мастерской художницы уже были слеплены пряничный Чужой, Хищник, Оптимус Прайм из «Трансформеров», Грут из «Стражей Галактики» в натуральную величину, Дарт Вейдер из «Звездных войн» и многие другие персонажи из фильмов.

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Пряничная карьера Кэройлан началась с огромного Оптимуса Прайма, которого она сделала для конкурса в 2013 году. Когда за свою работу художница получила первое место, фото гигантской сладости распространилось по всему интернету, и на девушку посыпались заказы, которые она сначала не успевала выполнять, пишет Ripleys.

Со временем норвежская кулинарка разработала идеальную технику создания великолепных больших пряников. В первую очередь Кэройлан делает эскиз будущего шедевра, затем собирает макет из тонкой проволоки, на который она накладывает кусочки теста, скрепленные растопленным сахаром. Затем девушка выпекает изделие так, чтобы у него была идеальная текстура: не слишком жесткая, не слишком мягкая и не чересчур рассыпчатая. На каждый гигантский пряник Кэройлайн тратит около семи килограммов муки и 11 пакетов сахара.


Увидеть все невероятные сладкие скульптуры, созданные Кэролайн Эрикссон, можно в ее Instagram-аккаунте.


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Метки: Пряники   Скульптуры   еда   произведения искусства   талант   фантазия   
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Anarasius

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