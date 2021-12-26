Аппетитные скульптуры: девушка превращает пряники в произведения искусства

Девушка с детства любила делать с семьей пряничные домики, но создавать скульптуры начала только в 2013 году.

Большинство сладких шедевров Кэролайн посвящены героям голливудских блокбастеров. В мастерской художницы уже были слеплены пряничный Чужой, Хищник, Оптимус Прайм из «Трансформеров», Грут из «Стражей Галактики» в натуральную величину, Дарт Вейдер из «Звездных войн» и многие другие персонажи из фильмов.