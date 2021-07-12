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Сообщество Без кота и жизнь не та 919 постов • 384 подписчика подписаться
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17 мужчин, которые нежно любят котеек, но предпочитают скрывать это

17 мужчин, которые нежно любят котеек, но предпочитают скрывать это  (18 фото)

Автор:
12 июля 2021 00:50
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Предпочитают   друг   котейки   любовь   милые   мужчины   скрывать   
484
18

Наверняка многие заметили, что мужчины предпочитают скрывать свои тёплые чувства, когда дело касается кошек. Они стараются, как можно меньше проявлять свои эмоции. Однако, не каждому это удается, особенно когда их пушистый друг просит, чтобы его погладили. В этом посте вы увидите фотографии суровых джентльменов, которых покорили милые котики.

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Метки: Предпочитают   друг   котейки   любовь   милые   мужчины   скрывать   
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2  комментария
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27k
Антон 2 часа назад
Никогда не стеснялся проявлять чувства к своей кошке. Сюсюкал и тискал, как женщины с детьми.
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17k
Сталкер 2 часа назад
А чё стесняться-то?
Котэ совершенны.
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