17 мужчин, которые нежно любят котеек, но предпочитают скрывать это

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Наверняка многие заметили, что мужчины предпочитают скрывать свои тёплые чувства, когда дело касается кошек. Они стараются, как можно меньше проявлять свои эмоции. Однако, не каждому это удается, особенно когда их пушистый друг просит, чтобы его погладили. В этом посте вы увидите фотографии суровых джентльменов, которых покорили милые котики.
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