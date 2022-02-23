Малоизвестные гречневые факты

Гречиха – это растение, а вот её плоды – после обработки станут гречневой крупой, которую мы всё видим на прилавках магазинов.



Археологи нашли первые упоминания о растении в Китае около 5000 лет назад, а в Индии гречиха уже появилась около 4 000 лет назад.



Высота стебля гречихи может достигать 1 метра, а плод созревает неравномерно (например, снизу могут созреть раньше, а в это время сверху ещё располагаются цветки).