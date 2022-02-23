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Малоизвестные гречневые факты

Малоизвестные гречневые факты (3 фото)

Автор:
23 февраля 2022 14:00
Сообщество : Факты
Метки: еда   факты   
697
3
Многие люди не понимают что такое гречка, а что – гречиха. А на самом деле всё очень просто.
Гречиха – это растение, а вот её плоды – после обработки станут гречневой крупой, которую мы всё видим на прилавках магазинов.

Археологи нашли первые упоминания о растении в Китае около 5000 лет назад, а в Индии гречиха уже появилась около 4 000 лет назад.

Высота стебля гречихи может достигать 1 метра, а плод созревает неравномерно (например, снизу могут созреть раньше, а в это время сверху ещё располагаются цветки).
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Занимательные факты:
  1. В Евросоюзе гречиху практически не выращивают, потому что для неё нужно много территории, а урожай не такой большой как у пшеницы. В ЕС гречка продается в маленьких упаковках, как экзотический экопродукт.
  2. Считается, что гречиху не генно-модифицируют.
  3. Гречиха не боится сорняков и для неё не требуются удобрения.
  4. Гречка содержит много белка. Почти столько же, как и в мясе.
  5. Гречка очень полезна для человека – выводит вредный холестерин и не способствует резкому повышению сахара в крови, как другие богатые углеводами продукты.
  6. В Японии из гречки делают лапшу соба, а в Китае заваривают чай или отвар.
  7. Подушки, состоящие из шелухи гречки, помогают наладить здоровый сон.
  8. Во времена Российской империи считалось, что гречка – еда для бедных из-за её дешевизны.
  9. В России дикая гречиха не растёт – только культурная посадка.
Россия является лидером по производству гречихи. Например, в 2016 году страна произвела половину от мирового производства культуры. В первую пятёрку также вошли: Китай, Украина, Франция и Польша.

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Метки: еда   факты   
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7  комментариев
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6k
Борис Карабанов 3 часа назад
А ещё медосбор с неё богатый. Правда, мёд на любителя - тёмный, с очень сильным густым ароматом. Многим нравится.
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1
ya.miner.1977 48 минут назад
А чего она так дорого стоит? В 3 раза дороже пшёнки или перловки? 85 руб против 30! И это самая дешёвая. А есть пачки 90гр и по 164р!
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20k
Luc72 2 часа назад
Как то мало сочетаются такие факты:
"для неё нужно много территории, а урожай не такой большой как у пшеницы"
"что гречка – еда для бедных из-за её дешевизны..."
Как она будет дешевой, если растет "по чайной ложек на квадрат"?
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197
Vladimir Lyagera Luc72 Минуту назад
Считалось-то во времена Российской Империи. Тогда всё было несколько подругому. Вполне возможно, потому, что "Гречиха не боится сорняков и для неё не требуются удобрения."
Сейчас гречка нифига не дешевая.
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1k
Максим Максимов 3 часа назад
В СССР несколько человек выгнали из мед.института за наркоманию: эти мОлодцы бегали голышом по полю с цветущей гречихой, а потом соскабливали с себя налипшую пыльцу, высушивали и забивали "косяки".
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