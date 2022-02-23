Малоизвестные гречневые факты

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Многие люди не понимают что такое гречка, а что – гречиха. А на самом деле всё очень просто.
Гречиха – это растение, а вот её плоды – после обработки станут гречневой крупой, которую мы всё видим на прилавках магазинов.
Археологи нашли первые упоминания о растении в Китае около 5000 лет назад, а в Индии гречиха уже появилась около 4 000 лет назад.
Высота стебля гречихи может достигать 1 метра, а плод созревает неравномерно (например, снизу могут созреть раньше, а в это время сверху ещё располагаются цветки).
Археологи нашли первые упоминания о растении в Китае около 5000 лет назад, а в Индии гречиха уже появилась около 4 000 лет назад.
Высота стебля гречихи может достигать 1 метра, а плод созревает неравномерно (например, снизу могут созреть раньше, а в это время сверху ещё располагаются цветки).
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Занимательные факты:
- В Евросоюзе гречиху практически не выращивают, потому что для неё нужно много территории, а урожай не такой большой как у пшеницы. В ЕС гречка продается в маленьких упаковках, как экзотический экопродукт.
- Считается, что гречиху не генно-модифицируют.
- Гречиха не боится сорняков и для неё не требуются удобрения.
- Гречка содержит много белка. Почти столько же, как и в мясе.
- Гречка очень полезна для человека – выводит вредный холестерин и не способствует резкому повышению сахара в крови, как другие богатые углеводами продукты.
- В Японии из гречки делают лапшу соба, а в Китае заваривают чай или отвар.
- Подушки, состоящие из шелухи гречки, помогают наладить здоровый сон.
- Во времена Российской империи считалось, что гречка – еда для бедных из-за её дешевизны.
- В России дикая гречиха не растёт – только культурная посадка.
Россия является лидером по производству гречихи. Например, в 2016 году страна произвела половину от мирового производства культуры. В первую пятёрку также вошли: Китай, Украина, Франция и Польша.
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"для неё нужно много территории, а урожай не такой большой как у пшеницы"
"что гречка – еда для бедных из-за её дешевизны..."
Как она будет дешевой, если растет "по чайной ложек на квадрат"?
Сейчас гречка нифига не дешевая.