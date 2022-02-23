Новый VR шлем от Sony: новые технологии и возможный выход эксклюзивов на ПК

У шлема виртуальной реальности от Sony наконец появились нормальные геймпады.
Компания Sony наконец-то представила свой новый шлем виртуальной реальности PlayStation VR2.
Прошлая модель, которая работала с PlayStation 4 являлась самой дешевой на рынке виртуальных развлечений и неплохо продавалась. Несмотря на это она была достаточно скромным устройством, ограниченным, в том числе, из-за возможностей самой консоли.
Шлем обладал самым низким разрешением среди существовавших моделей на 2016 год: всего 960 x 1080 на глаз, также использовал в качестве элементов управления устаревшие PlayStation Move, которые посредственно считывали движение рук. Можно отметить очень скудную графику и громоздкую конструкцию, из-за огромного количества проводов.
Но именно благодаря низкой цене, а именно от 15 до 24 тысяч рублей с рук при средней цене за шлемы-VR в 30-50 тысяч рублей, для многих устройство от Sony стало точкой входа в виртуальную реальность. Сама же корпорация это понимала и выпускала неплохой эксклюзивный контент, причем даже для мультиплеерных игр. Например, VR режим в игре Resident Evil 7 так и не появился на ПК (а было бы неплохо).
Новое устройство, представленное публике 22 февраля 2022 года, разительно отличается от своего предшественника и исправляет все ошибки прошлой модели.
Появилась настройка межзрачкового расстояния, количество проводов уменьшилось до одного, в комплекте идут нормальные элементы управления для обеих рук. Также увеличилось и разрешение: судя по инсайдам, оно составит 2000 х 2040 на глаз.
Цена пока неизвестна, но это однозначно шаг вперед. На сегодняшний день игроков больше всего интересует эксклюзивы на этот шлем, а также выйдут ли они со временем на компьютер.
Sony уже не раз говорила, что осталась довольна продажами своих игр на другие платформы, а значит, возможно, и контент для VR шлемов со временем тоже придет на ПК.
Источник:
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