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Новый VR шлем от Sony: новые технологии и возможный выход эксклюзивов на ПК

Новый VR шлем от Sony: новые технологии и возможный выход эксклюзивов на ПК (6 фото)

Автор:
23 февраля 2022 13:59
Сообщество : Игромир
Метки: виртуальная реальность   игры   консоль   шлемы   электроника   
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У шлема виртуальной реальности от Sony наконец появились нормальные геймпады.

Компания Sony наконец-то представила свой новый шлем виртуальной реальности PlayStation VR2.

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Прошлая модель, которая работала с PlayStation 4 являлась самой дешевой на рынке виртуальных развлечений и неплохо продавалась. Несмотря на это она была достаточно скромным устройством, ограниченным, в том числе, из-за возможностей самой консоли.

Шлем обладал самым низким разрешением среди существовавших моделей на 2016 год: всего 960 x 1080 на глаз, также использовал в качестве элементов управления устаревшие PlayStation Move, которые посредственно считывали движение рук. Можно отметить очень скудную графику и громоздкую конструкцию, из-за огромного количества проводов.

Но именно благодаря низкой цене, а именно от 15 до 24 тысяч рублей с рук при средней цене за шлемы-VR в 30-50 тысяч рублей, для многих устройство от Sony стало точкой входа в виртуальную реальность. Сама же корпорация это понимала и выпускала неплохой эксклюзивный контент, причем даже для мультиплеерных игр. Например, VR режим в игре Resident Evil 7 так и не появился на ПК (а было бы неплохо).

Новое устройство, представленное публике 22 февраля 2022 года, разительно отличается от своего предшественника и исправляет все ошибки прошлой модели.

Появилась настройка межзрачкового расстояния, количество проводов уменьшилось до одного, в комплекте идут нормальные элементы управления для обеих рук. Также увеличилось и разрешение: судя по инсайдам, оно составит 2000 х 2040 на глаз.

Цена пока неизвестна, но это однозначно шаг вперед. На сегодняшний день игроков больше всего интересует эксклюзивы на этот шлем, а также выйдут ли они со временем на компьютер.

Sony уже не раз говорила, что осталась довольна продажами своих игр на другие платформы, а значит, возможно, и контент для VR шлемов со временем тоже придет на ПК.

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Метки: виртуальная реальность   игры   консоль   шлемы   электроника   
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16k
бат св Час назад
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A Час назад
Это всё классно конечно, но может сперва стоит решить проблему с поставками пс5 и перекупами?
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tamin Час назад
А игры???
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