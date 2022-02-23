Новый VR шлем от Sony: новые технологии и возможный выход эксклюзивов на ПК

Шлем обладал самым низким разрешением среди существовавших моделей на 2016 год: всего 960 x 1080 на глаз, также использовал в качестве элементов управления устаревшие PlayStation Move, которые посредственно считывали движение рук. Можно отметить очень скудную графику и громоздкую конструкцию, из-за огромного количества проводов.

Но именно благодаря низкой цене, а именно от 15 до 24 тысяч рублей с рук при средней цене за шлемы-VR в 30-50 тысяч рублей, для многих устройство от Sony стало точкой входа в виртуальную реальность. Сама же корпорация это понимала и выпускала неплохой эксклюзивный контент, причем даже для мультиплеерных игр. Например, VR режим в игре Resident Evil 7 так и не появился на ПК (а было бы неплохо).



Новое устройство, представленное публике 22 февраля 2022 года, разительно отличается от своего предшественника и исправляет все ошибки прошлой модели.