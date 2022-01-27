Жесточайший маньяк в истории России: почему его «ловили» так долго?

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Десять лет он творил страшные беззакония. Число жертв насильника и убийцы Попкова, минимум, вдвое больше, чем у печально известного Чикатило.
«Буду еще вспоминать»
Такое ощущение, что он издевается над правоохранителями, да и над всем обществом. «Сейчас вот вспомнил два новых эпизода, про которые раньше не сообщал, — честно говоря, думал, что рассказал про них, но потом понял, что нет. Буду еще вспоминать, у меня есть еще о чем рассказать.».
Так «ангарский маньяк» весной прошлого года пояснял свое желание выдать места захоронения новых жертв, тех, о ком не упомянул на двух предыдущих судах. В 2014 и 2018 годах ему уже были вынесены приговоры, оба раза — пожизненный срок. Третий суд «добавил» еще 9 лет и 8 месяцев за два добавленных эпизода. По сути, они ничего не решали. Ведь и без того уже известно было о 84 жертвах жесточайшего насильника и убийцы. Плюс признания в одном: родные смогли по-человечески похоронить близких.
Так кто же он, Михаил Попков, человек, на чьей совести столько загубленных жизней? И почему 10 лет он оставался неуловимым и безнаказанным?
Так «ангарский маньяк» весной прошлого года пояснял свое желание выдать места захоронения новых жертв, тех, о ком не упомянул на двух предыдущих судах. В 2014 и 2018 годах ему уже были вынесены приговоры, оба раза — пожизненный срок. Третий суд «добавил» еще 9 лет и 8 месяцев за два добавленных эпизода. По сути, они ничего не решали. Ведь и без того уже известно было о 84 жертвах жесточайшего насильника и убийцы. Плюс признания в одном: родные смогли по-человечески похоронить близких.
Так кто же он, Михаил Попков, человек, на чьей совести столько загубленных жизней? И почему 10 лет он оставался неуловимым и безнаказанным?
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Упоение безнаказанностью
Все началось летом 1992-го в Ангарске. В дежурную часть отдела милиции поступило сообщение о том, что в лесу найдена убитая женщина. Силовики осмотрели место ЧП и сделали вывод: случайная ссора либо бытовой конфликт.
Потом изнасилованных и убитых девушек стали находить в окрестностях города все чаще, жертвы обнаруживали несколько раз в год. Как потом оказалось, это были лишь те тела, что маньяк не успел или не захотел тщательнее прятать. Дела возбуждались, но годами не объединялись в одно. Хотя почерк был явно единый, но этого никто не хотел признавать.
Только в конце 90-х, когда о серийном убийце написали в центральной прессе, сибирские правоохранители «зашевелились». Результаты появились не сразу. Нашлись коллеги, которые пытались тормозить следствие, покрывать «товарища». Но в итоге было проведено свыше 300 экспертиз и бесчисленное число иных следственных действий. О работе следователей красноречиво говорят 322 тома уголовного дела.
Потом изнасилованных и убитых девушек стали находить в окрестностях города все чаще, жертвы обнаруживали несколько раз в год. Как потом оказалось, это были лишь те тела, что маньяк не успел или не захотел тщательнее прятать. Дела возбуждались, но годами не объединялись в одно. Хотя почерк был явно единый, но этого никто не хотел признавать.
Только в конце 90-х, когда о серийном убийце написали в центральной прессе, сибирские правоохранители «зашевелились». Результаты появились не сразу. Нашлись коллеги, которые пытались тормозить следствие, покрывать «товарища». Но в итоге было проведено свыше 300 экспертиз и бесчисленное число иных следственных действий. О работе следователей красноречиво говорят 322 тома уголовного дела.
Как поймали злодея
Одна из жертв чудом осталась в живых. И рассказала, что над ней измывался «таксист» в милицейской форме. В это было трудно поверить, но генетическую экспертизу не обмануть. Оказалось, что маньяк все эти годы был рядом со следователями, а порой и сам выезжал на места преступлений. Это был экс-помощник оперативного дежурного отдела милиции.
К тому времени Михаил Попков уже ушел из органов, занимался покупкой и перепродажей автомобилей. Мотался по стране, выезжал и за рубеж. Поэтому искать и опрашивать свидетелей пришлось непросто, география его преступного бытия — вся наша страна и некоторые государства мира.
Арестовали его в поезде, когда «предприниматель» мчался за новым товаром во Владивосток. Попков рассказал, что жертв поджидал у клубов, кафе и ресторанов, отвозил в тихие места и жестоко расправлялся с ними. Не без удовольствия, смакуя кровавые детали, говорил о подробностях расправ. А память у него оказалась цепкая. Не помнил или смутно различал он лишь лица своих жертв. Поначалу речь шла о 20 замученных, но дальше маньяк, упиваясь своей «значимостью», довел смертельный счет до 84 человек. И, похоже, не намерен останавливаться в своих страшных откровениях.
К тому времени Михаил Попков уже ушел из органов, занимался покупкой и перепродажей автомобилей. Мотался по стране, выезжал и за рубеж. Поэтому искать и опрашивать свидетелей пришлось непросто, география его преступного бытия — вся наша страна и некоторые государства мира.
Арестовали его в поезде, когда «предприниматель» мчался за новым товаром во Владивосток. Попков рассказал, что жертв поджидал у клубов, кафе и ресторанов, отвозил в тихие места и жестоко расправлялся с ними. Не без удовольствия, смакуя кровавые детали, говорил о подробностях расправ. А память у него оказалась цепкая. Не помнил или смутно различал он лишь лица своих жертв. Поначалу речь шла о 20 замученных, но дальше маньяк, упиваясь своей «значимостью», довел смертельный счет до 84 человек. И, похоже, не намерен останавливаться в своих страшных откровениях.
Что сделало его двуликим Янусом?
Следователь по особо важным делам первого отдела СУ СКР по Иркутской области Евгений Карчевский потом говорил журналистам: "Он как двуликий Янус. По сути, в нем жили два разных человека: днем — законопослушный гражданин, которого все знали как Мишу-милиционера. А с наступлением ночи Попков превращался в жестокого зверя, не знающего жалости, человечности и сострадания. Он с полным безразличием в глазах совершал кровожадные и жестокие расправы. Причем эта трансформация была осознанной».
Откуда такие берутся? Вопрос сложный. Попков на следствии рассказывал о трудном детстве, о том, что был нелюбимым ребенком. Что девушка не дождалась его из армии. О пьянстве в семье, которое он возненавидел до такой степени, что с упоением убивал девушек и женщин, которые не прочь были приложиться к бокалу.
Вряд ли этими «слезливыми» деталями он кого-то разжалобил. Трудности есть у всех, кому-то судьба подкидывает еще более суровые испытания. Но они не становятся поводами к ненависти и звериной жестокости.
Откуда такие берутся? Вопрос сложный. Попков на следствии рассказывал о трудном детстве, о том, что был нелюбимым ребенком. Что девушка не дождалась его из армии. О пьянстве в семье, которое он возненавидел до такой степени, что с упоением убивал девушек и женщин, которые не прочь были приложиться к бокалу.
Вряд ли этими «слезливыми» деталями он кого-то разжалобил. Трудности есть у всех, кому-то судьба подкидывает еще более суровые испытания. Но они не становятся поводами к ненависти и звериной жестокости.
Как это в нем совмещается?
Судебно-психиатрическая экспертиза дала заключение о вменяемости маньяка. Он прекрасно понимал, что делал. Да и не отрицал этого.
Как это в нем сочетается? Начитанный человек с грамотной речью. Хороший семьянин, обожающий свою дочь. Вот с женой отношения были натянутые. Многие из тех, что знали экс-милиционера, считают, что триггером, спусковым крючком к началу преступлений для него стала измена супруги. Внешне он ее простил, семью рушить не стал. Но принялся мстить другим, тем, кого считал «непорядочными», ветреными.
Именно глубинное женоненавистничество двигало преступником, уверен Карчевский и другие следователи. И все же определенное психологическое расстройство у маньяка выявили. Это гомицидомания, то есть, непреодолимая потребность убивать людей.
Сейчас Попков отбывает свой пожизненный срок в одной из специализированных колоний особого режима, где собраны самые опасные преступники. Как рассказывают правоохранители, он и за колючей проволокой не проявляет ни тени раскаяния. Читает, занимается спортом. Ему сейчас 57, и убийца десятков людей холит и лелеет себя, поддерживает хорошую физическую форму. А что у него в душе, и есть ли она вообще, этого, наверное, никто никогда не узнает.
Как это в нем сочетается? Начитанный человек с грамотной речью. Хороший семьянин, обожающий свою дочь. Вот с женой отношения были натянутые. Многие из тех, что знали экс-милиционера, считают, что триггером, спусковым крючком к началу преступлений для него стала измена супруги. Внешне он ее простил, семью рушить не стал. Но принялся мстить другим, тем, кого считал «непорядочными», ветреными.
Именно глубинное женоненавистничество двигало преступником, уверен Карчевский и другие следователи. И все же определенное психологическое расстройство у маньяка выявили. Это гомицидомания, то есть, непреодолимая потребность убивать людей.
Сейчас Попков отбывает свой пожизненный срок в одной из специализированных колоний особого режима, где собраны самые опасные преступники. Как рассказывают правоохранители, он и за колючей проволокой не проявляет ни тени раскаяния. Читает, занимается спортом. Ему сейчас 57, и убийца десятков людей холит и лелеет себя, поддерживает хорошую физическую форму. А что у него в душе, и есть ли она вообще, этого, наверное, никто никогда не узнает.
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Чтобы такого не было, надо полностью отказаться от палочной системы, никакой зависимости "меньше преступлений" - "больше премий", зависеть должно от раскрываемости, но... это уже другая исто... т.е. тема.
Почему не объединяли? Потому что в СССР "маньяков не было", как и сейчас:
- КАК?!!! У ВАС МАНЬЯК?!!! На вверенной вам территории?!!!
- А лишить всех премии!!!
Всех этих смертников отправлять на урановые рудники. Молчком, чтобы не возмущать общественность. Чтобы гнили заживо, прикованные к тачке.
А то они даже не работают...
Вот ведь сцука. А по логике, должен каждый день возлежать на пыточной дыбе и выть болотной выпью от боли... и впоследствии забрызгать мозгами расстрельную камеру тюрьмы.