Жесточайший маньяк в истории России: почему его «ловили» так долго?

Одна из жертв чудом осталась в живых. И рассказала, что над ней измывался «таксист» в милицейской форме. В это было трудно поверить, но генетическую экспертизу не обмануть. Оказалось, что маньяк все эти годы был рядом со следователями, а порой и сам выезжал на места преступлений. Это был экс-помощник оперативного дежурного отдела милиции.



К тому времени Михаил Попков уже ушел из органов, занимался покупкой и перепродажей автомобилей. Мотался по стране, выезжал и за рубеж. Поэтому искать и опрашивать свидетелей пришлось непросто, география его преступного бытия — вся наша страна и некоторые государства мира.



Арестовали его в поезде, когда «предприниматель» мчался за новым товаром во Владивосток. Попков рассказал, что жертв поджидал у клубов, кафе и ресторанов, отвозил в тихие места и жестоко расправлялся с ними. Не без удовольствия, смакуя кровавые детали, говорил о подробностях расправ. А память у него оказалась цепкая. Не помнил или смутно различал он лишь лица своих жертв. Поначалу речь шла о 20 замученных, но дальше маньяк, упиваясь своей «значимостью», довел смертельный счет до 84 человек. И, похоже, не намерен останавливаться в своих страшных откровениях.