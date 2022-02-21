FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5563 поста • 712 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Жизнь, как чудо: Эмир Кустурица согласился стать главным режиссером Театра российской армии

Жизнь, как чудо: Эмир Кустурица согласился стать главным режиссером Театра российской армии (1 фото)

Автор:
21 февраля 2022 22:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Эмир Кустурица   министр обороны   режиссер   театр российской армии   шойгу   
340
1

Ну и новости сегодня! Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу стать главным режиссером Центрального академического театра российской армии.


По словам пресс-секретаря главы МО РФ Россияны Марковской Шойгу встретился с Кустурицей в понедельник. Об этом пишут РИА новости.

"Глава военного ведомства подчеркнул давние дружеские отношения с Кустурицей, его талант и большую, идущую от сердца работу. Отмечая роль Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, Шойгу предложил ему занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии", - сказала Марковская.

×
×

По ее словам, Кустурица принял предложение.

"Для меня предложение Сергея Шойгу стать главным режиссером театра - большая честь. Сцена Театра российской армии имеет великую историю и традиции. В творческих планах на новом посту - перенести сюжеты известных фильмов в спектакли, например, "Летят журавли", "Жизнь, как чудо" и других", - привела Марковская слова Кустурицы.

Она добавила, что режиссер выразил надежду, что "это будет успешная работа", и подчеркнул, что "в мире, где ценности очень быстро меняются", он постарается сохранить классические ценности.

По словам режиссера, на новой должности он планирует перенести в спектакли сюжеты фильмов, таких как «Летят журавли» и «Жизнь как чудо». Об этом сообщает РБК.
Эмир Кустурица — югославский и сербский кинорежиссер и актер, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля. Кавалер ордена Почетного легиона, иностранный член Академии наук и искусств Республики Сербской. Среди его самых известных киноработ — «Время цыган», «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо», «Завет», «По млечному пути».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Эмир Кустурица   министр обороны   режиссер   театр российской армии   шойгу   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Погулять вышел 46 минут назад
Ух ты! И Джонни Деппа тоже к нам, будет ведущим актером театра красной армии

(на всякий случай смайлик
, мол, шутка это, не воспринимайте серьезно)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−85
The Sinner 38 минут назад
Супер! Класс! Браво! Ещё еб@нутее идеи будут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
380
alex 9 минут назад
Более еб@нутее была идея твоих родителей тебя завести :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Русская ракета, победившая гравитацию: как Александра Трусова сотворила историю Русская ракета, победившая гравитацию: как Александра Трусова сотворила историю Умер Народный артист Российской Федерации Виктор Мережко Умер Народный артист Российской Федерации Виктор Мережко В Алма-Ате убит мародерами «отец казахского хип-хопа» В Алма-Ате убит мародерами «отец казахского хип-хопа» Режиссер театра выписал подчиненным премию, чтобы они купили ему подарок Режиссер театра выписал подчиненным премию, чтобы они купили ему подарок Спикер парламента Чечни обратился к генпрокурору из-за слов Сокурова Спикер парламента Чечни обратился к генпрокурору из-за слов Сокурова Министр обороны Шойгу открыл выставку своих художественных работ Министр обороны Шойгу открыл выставку своих художественных работ
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

35881



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
0
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Секреты «самого уродливого судна в мире» и для чего оно понадобилось
0
183
Секреты «самого уродливого судна в мире» и для чего оно понадобилось
Набирающие популярность в сообществах
Где мои 16 лет: почему подростки такие сложные в общении и непонятные для взрослых людей?
0
72
Где мои 16 лет: почему подростки такие сложные в общении и непонятные для взрослых людей?
Пока одни коллеги обличают Валерия Николаева, другие собирают деньги для его жены и сына
0
8
Пока одни коллеги обличают Валерия Николаева, другие собирают деньги для его жены и сына
Русская ракета, победившая гравитацию: как Александра Трусова сотворила историю
Русская ракета, победившая гравитацию: как Александра Трусова сотворила историю
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно как-то
0
0

Лучшие демотиваторы
﻿Что видит Хищник после 15 секундной погони за мной
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#интересно#в мире#интересное#Приколы#комментарии#Украина#дом#позитив
#фото#факты#Россия#люди#дтп#подборка#СССР#аварии#донбасс#сарказм
#прикол#животные#ватермарк#картинки#Ynews#дети#США#автомобили#забавно#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться