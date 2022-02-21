Жизнь, как чудо: Эмир Кустурица согласился стать главным режиссером Театра российской армии





По словам пресс-секретаря главы МО РФ Россияны Марковской Шойгу встретился с Кустурицей в понедельник. Об этом пишут РИА новости.

"Глава военного ведомства подчеркнул давние дружеские отношения с Кустурицей, его талант и большую, идущую от сердца работу. Отмечая роль Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, Шойгу предложил ему занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии", - сказала Марковская.

×

×

По ее словам, Кустурица принял предложение.

"Для меня предложение Сергея Шойгу стать главным режиссером театра - большая честь. Сцена Театра российской армии имеет великую историю и традиции. В творческих планах на новом посту - перенести сюжеты известных фильмов в спектакли, например, "Летят журавли", "Жизнь, как чудо" и других", - привела Марковская слова Кустурицы.

Она добавила, что режиссер выразил надежду, что "это будет успешная работа", и подчеркнул, что "в мире, где ценности очень быстро меняются", он постарается сохранить классические ценности.

По словам режиссера, на новой должности он планирует перенести в спектакли сюжеты фильмов, таких как «Летят журавли» и «Жизнь как чудо». Об этом сообщает РБК.

Эмир Кустурица — югославский и сербский кинорежиссер и актер, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля. Кавалер ордена Почетного легиона, иностранный член Академии наук и искусств Республики Сербской. Среди его самых известных киноработ — «Время цыган», «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо», «Завет», «По млечному пути».