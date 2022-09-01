А тутЪ котик вкусное поймал

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Конечно и стопудово все кошки боятся воды
Фотограф запечатлел молодого самца леопарда во время рыбалки в заповеднике Машату. Проворному охотнику удалось выловить из реки средних размеров сома.
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Главное правильного червячка не забудьте. И тогда вся рыба ваша однозначно)
А может не только рыба. Но червяка всегда с собой берите)
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Jaguar большие кошки интересное кошачьи рыбалка
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И очень неплохо плавают. Недолюбливают - это да.
Если есть возможность не соваться в воду - обойдут, но при необходимости плещутся, правда без видимого удовольствия, но всё же.