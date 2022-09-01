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А тутЪ котик вкусное поймал

А тутЪ котик вкусное поймал

Автор:
01 сентября 2022 07:28
Сообщество : Животные
Метки: Jaguar   большие кошки   интересное   кошачьи   рыбалка   
202
10

Конечно и стопудово все кошки боятся воды

Фотограф запечатлел молодого самца леопарда во время рыбалки в заповеднике Машату. Проворному охотнику удалось выловить из реки средних размеров сома.



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Главное правильного червячка не забудьте. И тогда вся рыба ваша однозначно)


А может не только рыба. Но червяка всегда с собой берите)


Источник:

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Метки: Jaguar   большие кошки   интересное   кошачьи   рыбалка   
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4  комментария
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10k
Владимир 3 часа назад
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4k
Taf Taffus 3 часа назад
Крокодила оприходовал таки ягуар, а не лоепёрд. А эти морды в воду лезут где только ее могут найти. Кстати, ягуар бывалый и жизнью битый - слепой на левый глаз.
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 часа назад
Кошки не боятся воды.
И очень неплохо плавают. Недолюбливают - это да.
Если есть возможность не соваться в воду - обойдут, но при необходимости плещутся, правда без видимого удовольствия, но всё же.
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
1724



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