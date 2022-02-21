Футболистка сборной Новой Зеландии за один матч оформила три гола в свои ворота

Один автогол ещё можно объяснить. Сославшись на фатальную неудачу, можно принять и второй. Но целый хет-трик...
Воспитанница английского клуба "Ливерпуль" Мейкала Мур, выступающая за женскую сборную Новой Зеландии, в одном матче оформила идеальный хет-трик. В собственные ворота. 25-летней футболистке для этого понадобилось всего 36 минут. Три профессиональных автогола она оформила правой, левой ногой и головой. На 40-й минуте (когда уже было поздно) тренер всё-таки убрал с поля горе-защитницу.
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Во втором тайме сборная Америки уже без активной помощи Мур забила ещё два гола, не позволив новозеландкам распечатать собственные ворота. Встреча закончилась со счётом 5:0. Какая боль!
На 20-й секунде можно увидеть, как Мур забила второй автогол (на ролике выше кажется, что забили соперники)
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Встреча между женскими сборными Новой Зеландии и США проходили в рамках товарищеского турнира SheBelievs Cup, который проводится ежегодно с 2016 года на территории Соединённых штатов. Сборная США считается лидером рейтинга FIFA среди женских сборных. Новая Зеландия в списке занимает 22-е место.
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