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Футболистка сборной Новой Зеландии за один матч оформила три гола в свои ворота

Футболистка сборной Новой Зеландии за один матч оформила три гола в свои ворота (1 фото + 2 видео)

Автор:
21 февраля 2022 14:16
Сообщество : Спорт
Метки: автогол   видео   женская сборная   курьёз   новая зеландия   футбол   
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Один автогол ещё можно объяснить. Сославшись на фатальную неудачу, можно принять и второй. Но целый хет-трик...

Воспитанница английского клуба "Ливерпуль" Мейкала Мур, выступающая за женскую сборную Новой Зеландии, в одном матче оформила идеальный хет-трик. В собственные ворота. 25-летней футболистке для этого понадобилось всего 36 минут. Три профессиональных автогола она оформила правой, левой ногой и головой. На 40-й минуте (когда уже было поздно) тренер всё-таки убрал с поля горе-защитницу.

Во втором тайме сборная Америки уже без активной помощи Мур забила ещё два гола, не позволив новозеландкам распечатать собственные ворота. Встреча закончилась со счётом 5:0. Какая боль!

Встреча между женскими сборными Новой Зеландии и США проходили в рамках товарищеского турнира SheBelievs Cup, который проводится ежегодно с 2016 года на территории Соединённых штатов. Сборная США считается лидером рейтинга FIFA среди женских сборных. Новая Зеландия в списке занимает 22-е место.

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Метки: автогол   видео   женская сборная   курьёз   новая зеландия   футбол   
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8k
Бритва 40 минут назад
тоже способ заявить о себе
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4k
Виктор Штурмаревич 6 минут назад
Ну попутала пидальки,бывает.
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7k
Bartello 16 минут назад
Эпичнее только история, как в 1994 ом футбольная команда ворота соперника защищала от попыток забить самим себе дабы не выиграть с разницей меньше 2.
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15k
Booka1a 23 минуты назад
походу третий уже спецом ей пасовали))
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5k
maclay Полчаса назад
В нашу сборную её, развивать талант !
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43k
dima423 Полчаса назад
хет трик )(ули)))
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977
Hornet Полчаса назад
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39k
Alex Полчаса назад
С таким друзьями и врагов не надо )
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Kucher 37 минут назад
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