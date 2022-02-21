Футболистка сборной Новой Зеландии за один матч оформила три гола в свои ворота

Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз

Вратарь сборной Гаити пропустил один из самых нелепых автоголов в истории футбола

В Австрии капитаны женских футбольных команд перед матчем сразились пасхальными яйцами

Парашютист приземлился на поле во время футбольного матча и получил желтую карточку

И даже карточку не дали: собака выбежала на поле и сбила с ног футболистку

Комментатор устал от скучного матча и принялся делиться рецептами