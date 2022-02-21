Почему моджахеды не снесли памятник советскому солдату Мальцыну

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3
С уходом Советской армии из Афганистана многие обелиски и памятники установленные на этой земле советским солдатам были снесены.
2.
С уходом Советской армии из Афганистана многие обелиски и памятники установленные на этой земле советским солдатам были снесены. Сохранился нетронутым лишь обелиск на перевале Саланг. Надпись на обелиске не раскрывает сути подвига, она лишь увековечила память солдата Мальцына Сергея В., "1965-1985".
Обычный русский парень Мальцын Сергей Викторович родился в городе Бор в семье электрика и работницы заводской аптеки. В 1972 году учился в средней образовательной школе №6. По воспоминаниям классного руководителя Мелковой Ирины Константиновны, Сергея что-то отличало от других детей:
Сергей был обычным ребенком, но что-то отличало его от других, наверное это верность слову и настойчивость в достижении цели. Если что-то интересовало его, увлекался серьезно (Источник: Виртуальный музей школы № 6 г. Бор Нижегородской области)
После школы Сергей освоил специальность слесаря и устроился работать на завод "Теплоход". В апреле 1984 года его призвали на службу в Вооруженные силы Советского Союза. После прохождения "учебки", через год после призыва, его направили служить в Демократическую Республику Афганистан.
Обычный русский парень Мальцын Сергей Викторович родился в городе Бор в семье электрика и работницы заводской аптеки. В 1972 году учился в средней образовательной школе №6. По воспоминаниям классного руководителя Мелковой Ирины Константиновны, Сергея что-то отличало от других детей:
Сергей был обычным ребенком, но что-то отличало его от других, наверное это верность слову и настойчивость в достижении цели. Если что-то интересовало его, увлекался серьезно (Источник: Виртуальный музей школы № 6 г. Бор Нижегородской области)
После школы Сергей освоил специальность слесаря и устроился работать на завод "Теплоход". В апреле 1984 года его призвали на службу в Вооруженные силы Советского Союза. После прохождения "учебки", через год после призыва, его направили служить в Демократическую Республику Афганистан.
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4.
В Афганистане Сергей служил водителем. Доставлял военные грузы и живую силу по опасным афганским дорогам. Попадал в засады и под огонь противника, но ни разу не проявил малодушия и всегда выполнял поставленную перед ним задачу. 2 ноября 1985 года Сергей вез груз по маршруту перевал Саланг - Хайратон.
На перевале Саланг есть особое место. Автомобильный тоннель, который был полностью построен советскими специалистами, в основном московскими метростроевцами. Тоннель был запущен в эксплуатацию уже авно, еще до войны в 1964 году. Долгое время считался самым высокогорным тоннелем в мире. Его длина составляет 2676 метров, ширина около 6 метров.
Через него то и проходил маршрут Сергея. До "дембеля" ему оставалось уже не так много времени. В последнем письме домой в сентябре 1985 года он писал: "Передайте всем большой привет, как приеду, всех навещу, ждите в середине августа 1986 года". Но судьба распорядилась иначе.
Камаз Сергея выехал из северного тоннеля перевала Саланг. Парень увидел, что навстречу ему мчится афганская машина загруженная продовольствием. На мешках в кузове сидели местные крестьяне и дети. Всего около двадцати человек. Считанные секунды и столкновения было бы не избежать.
На перевале Саланг есть особое место. Автомобильный тоннель, который был полностью построен советскими специалистами, в основном московскими метростроевцами. Тоннель был запущен в эксплуатацию уже авно, еще до войны в 1964 году. Долгое время считался самым высокогорным тоннелем в мире. Его длина составляет 2676 метров, ширина около 6 метров.
Через него то и проходил маршрут Сергея. До "дембеля" ему оставалось уже не так много времени. В последнем письме домой в сентябре 1985 года он писал: "Передайте всем большой привет, как приеду, всех навещу, ждите в середине августа 1986 года". Но судьба распорядилась иначе.
Камаз Сергея выехал из северного тоннеля перевала Саланг. Парень увидел, что навстречу ему мчится афганская машина загруженная продовольствием. На мешках в кузове сидели местные крестьяне и дети. Всего около двадцати человек. Считанные секунды и столкновения было бы не избежать.
6.
Сергей принял единственное, по его мнению, верное решение. Он резко вывернул руль и его Камаз врезался в скалу освобождая проезд афганской машине. Солдата спасти не удалось. Но афганские крестьяне с детьми остались целы.
После произошедшего, находившийся в командировке водителем в Афганистане житель Еревана Рафик Хачатурян, который работал на реконструкции перевала Саланг, решил увековечить память русского солдата. Рафик ранее был каменотесом и скульптором. Поэтому взялся за дело сам, в свободное от работы время:
Я нашел подходящий кусок гранита и стал обрабатывать… После ночной смены днем у меня было много свободного времени… Памятник я поставил в 300 метрах дальше от места аварии, где был родник. По-моему, вода памятнику обеспечивает жизнь и вечность (Рафик Хачатурян. Источник: РИА Новости).
За долгие годы существования перевал Саланг пережил множество событий. В 1997 году, во время Гражданской войны, тоннель был разрушен. Но даже в самые смутные времена никому и в голову не приходило разрушить памятник советскому солдату. Он и сегодня находится на том самом месте, где Камаз Сергея врезался в скалу.
Возле монумента всегда многолюдно. Вода притягивает водителей, что едут по этой высокогорной дороге. Местные жители защищают обелиск от вандалов и ухаживают за ним. Помнят о Сергее и на Родине. В 2015 году обелиск посетили воины-интернационалисты. Сергей, за совершенный подвиг, был награжден орденом Красной Звезды. Своим примером он доказал, что чтобы стать героем не обязательно держать в руках оружие и направлять его в сторону других людей.
После произошедшего, находившийся в командировке водителем в Афганистане житель Еревана Рафик Хачатурян, который работал на реконструкции перевала Саланг, решил увековечить память русского солдата. Рафик ранее был каменотесом и скульптором. Поэтому взялся за дело сам, в свободное от работы время:
Я нашел подходящий кусок гранита и стал обрабатывать… После ночной смены днем у меня было много свободного времени… Памятник я поставил в 300 метрах дальше от места аварии, где был родник. По-моему, вода памятнику обеспечивает жизнь и вечность (Рафик Хачатурян. Источник: РИА Новости).
За долгие годы существования перевал Саланг пережил множество событий. В 1997 году, во время Гражданской войны, тоннель был разрушен. Но даже в самые смутные времена никому и в голову не приходило разрушить памятник советскому солдату. Он и сегодня находится на том самом месте, где Камаз Сергея врезался в скалу.
Возле монумента всегда многолюдно. Вода притягивает водителей, что едут по этой высокогорной дороге. Местные жители защищают обелиск от вандалов и ухаживают за ним. Помнят о Сергее и на Родине. В 2015 году обелиск посетили воины-интернационалисты. Сергей, за совершенный подвиг, был награжден орденом Красной Звезды. Своим примером он доказал, что чтобы стать героем не обязательно держать в руках оружие и направлять его в сторону других людей.
Источник:
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