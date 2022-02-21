Почему моджахеды не снесли памятник советскому солдату Мальцыну

FISHKINET
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз 15 футуристических изобретений, которые пришли прямиком из будущего 15 футуристических изобретений, которые пришли прямиком из будущего Между войной и чужбиной: одни россияне недовольны наплывом беженцев, другие помогают Между войной и чужбиной: одни россияне недовольны наплывом... В России предложили разрешить мужчинам забирать свою фамилию у бывших жён после развода В России предложили разрешить мужчинам забирать свою фамилию у... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Герой СССР. Сергей Солнцев, не снявший форму НКВД Герой СССР. Сергей Солнцев, не снявший форму НКВД 35 снимков, от которых становится слегка не по себе 35 снимков, от которых становится слегка не по себе Фото приколы и юмор на воскресенье Фото приколы и юмор на воскресенье Немного воскресного позитива Немного воскресного позитива Магазин самообслуживания в Южной Корее Магазин самообслуживания в Южной Корее Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Я с ним согласен! "Спасибо всем за серебро! Мы его выиграли!" Я с ним согласен! "Спасибо всем за серебро! Мы его выиграли!" Как рецидивисты воевали на фронте, и Почему в СССР отказались от идеи «криминальной армии» Как рецидивисты воевали на фронте, и Почему в СССР отказались от... Саня, ну не надо! Саня, ну не надо! Он выдернул из гранаты чеку и ждал подходивших «духов». Что стало с лётчиком, которого спасли в последние минуты боя? Он выдернул из гранаты чеку и ждал подходивших «духов». Что стало... Интервью с В. И. Лениным для The Guardian Интервью с В. И. Лениным для The Guardian Ретро фотографии Ретро фотографии Лисья мама: добрая девушка спасает лис, которые были живыми экспонатами в зоопарках и лабораториях Лисья мама: добрая девушка спасает лис, которые были живыми... То чувство, когда сурдоперевод понятнее чем, то что говорит президент То чувство, когда сурдоперевод понятнее чем, то что говорит президент
Почему моджахеды не снесли памятник советскому солдату Мальцыну

Почему моджахеды не снесли памятник советскому солдату Мальцыну (3 фото)

Автор:
21 февраля 2022 06:50
Метки: СССР   афган   история   подвиг   солдат.   
1027
3
С уходом Советской армии из Афганистана многие обелиски и памятники установленные на этой земле советским солдатам были снесены.

2.

С уходом Советской армии из Афганистана многие обелиски и памятники установленные на этой земле советским солдатам были снесены. Сохранился нетронутым лишь обелиск на перевале Саланг. Надпись на обелиске не раскрывает сути подвига, она лишь увековечила память солдата Мальцына Сергея В., "1965-1985".

Обычный русский парень Мальцын Сергей Викторович родился в городе Бор в семье электрика и работницы заводской аптеки. В 1972 году учился в средней образовательной школе №6. По воспоминаниям классного руководителя Мелковой Ирины Константиновны, Сергея что-то отличало от других детей:

Сергей был обычным ребенком, но что-то отличало его от других, наверное это верность слову и настойчивость в достижении цели. Если что-то интересовало его, увлекался серьезно (Источник: Виртуальный музей школы № 6 г. Бор Нижегородской области)
После школы Сергей освоил специальность слесаря и устроился работать на завод "Теплоход". В апреле 1984 года его призвали на службу в Вооруженные силы Советского Союза. После прохождения "учебки", через год после призыва, его направили служить в Демократическую Республику Афганистан.
×
×

4.

В Афганистане Сергей служил водителем. Доставлял военные грузы и живую силу по опасным афганским дорогам. Попадал в засады и под огонь противника, но ни разу не проявил малодушия и всегда выполнял поставленную перед ним задачу. 2 ноября 1985 года Сергей вез груз по маршруту перевал Саланг - Хайратон.

На перевале Саланг есть особое место. Автомобильный тоннель, который был полностью построен советскими специалистами, в основном московскими метростроевцами. Тоннель был запущен в эксплуатацию уже авно, еще до войны в 1964 году. Долгое время считался самым высокогорным тоннелем в мире. Его длина составляет 2676 метров, ширина около 6 метров.

Через него то и проходил маршрут Сергея. До "дембеля" ему оставалось уже не так много времени. В последнем письме домой в сентябре 1985 года он писал: "Передайте всем большой привет, как приеду, всех навещу, ждите в середине августа 1986 года". Но судьба распорядилась иначе.

Камаз Сергея выехал из северного тоннеля перевала Саланг. Парень увидел, что навстречу ему мчится афганская машина загруженная продовольствием. На мешках в кузове сидели местные крестьяне и дети. Всего около двадцати человек. Считанные секунды и столкновения было бы не избежать.

6.

Сергей принял единственное, по его мнению, верное решение. Он резко вывернул руль и его Камаз врезался в скалу освобождая проезд афганской машине. Солдата спасти не удалось. Но афганские крестьяне с детьми остались целы.

После произошедшего, находившийся в командировке водителем в Афганистане житель Еревана Рафик Хачатурян, который работал на реконструкции перевала Саланг, решил увековечить память русского солдата. Рафик ранее был каменотесом и скульптором. Поэтому взялся за дело сам, в свободное от работы время:

Я нашел подходящий кусок гранита и стал обрабатывать… После ночной смены днем у меня было много свободного времени… Памятник я поставил в 300 метрах дальше от места аварии, где был родник. По-моему, вода памятнику обеспечивает жизнь и вечность (Рафик Хачатурян. Источник: РИА Новости).
За долгие годы существования перевал Саланг пережил множество событий. В 1997 году, во время Гражданской войны, тоннель был разрушен. Но даже в самые смутные времена никому и в голову не приходило разрушить памятник советскому солдату. Он и сегодня находится на том самом месте, где Камаз Сергея врезался в скалу.

Возле монумента всегда многолюдно. Вода притягивает водителей, что едут по этой высокогорной дороге. Местные жители защищают обелиск от вандалов и ухаживают за ним. Помнят о Сергее и на Родине. В 2015 году обелиск посетили воины-интернационалисты. Сергей, за совершенный подвиг, был награжден орденом Красной Звезды. Своим примером он доказал, что чтобы стать героем не обязательно держать в руках оружие и направлять его в сторону других людей.

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   афган   история   подвиг   солдат.   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
B@r@bux Час назад
Там даже на памятнике фамилия Мальцин, автор ну ты хоть бы посмотрел, Мальцын - аж глаза режет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
maxim1357 17 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Вишенка Крокодилова Полчаса назад
Прочитала этот пост после поста о том, как некоторые мрази выступают против беженцев с Донбасса. Человек жизни не пожалел ради незнакомых ему людей, а эти, недостойные называться русскими, рубля пожалели.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как кормящая мать зарабатывает на бодибилдерах (3 фото) Как кормящая мать зарабатывает на бодибилдерах (3 фото) Мыслить нешаблонно: история снайпера Василия Зайцева Мыслить нешаблонно: история снайпера Василия Зайцева Что стало с самым большим заводом кинопленки "ТАСМА" Что стало с самым большим заводом кинопленки "ТАСМА" Из Петрограда – в кругосветку. Как дети из питательной колонии совершили удивительное путешествие Из Петрограда – в кругосветку. Как дети из питательной колонии совершили удивительное путешествие Афганская война в фотографиях 1979-1989 годов Афганская война в фотографиях 1979-1989 годов Трагическая история сестер-буфетчиц из "Карнавальной ночи Трагическая история сестер-буфетчиц из "Карнавальной ночи
Игорь

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

198738



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Интервью с В. И. Лениным для The Guardian
0
13
Интервью с В. И. Лениным для The Guardian
Как отдыхали советские люди? Показали 10 фото того, каким отдых был на самом деле
0
12
Как отдыхали советские люди? Показали 10 фото того, каким отдых был на самом деле
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно как-то
0
0

Популярные теги
#фото#интересно#картинки#животные#Приколы#кино#хоккей#Украина
#Юмор#факты#подборка#комментарии#сарказм#мемы#в мире#роль
#история#Россия#СССР#люди#прикол#фотографии#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться