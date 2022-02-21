Почему моджахеды не снесли памятник советскому солдату Мальцыну

6.

Сергей принял единственное, по его мнению, верное решение. Он резко вывернул руль и его Камаз врезался в скалу освобождая проезд афганской машине. Солдата спасти не удалось. Но афганские крестьяне с детьми остались целы.



После произошедшего, находившийся в командировке водителем в Афганистане житель Еревана Рафик Хачатурян, который работал на реконструкции перевала Саланг, решил увековечить память русского солдата. Рафик ранее был каменотесом и скульптором. Поэтому взялся за дело сам, в свободное от работы время:



Я нашел подходящий кусок гранита и стал обрабатывать… После ночной смены днем у меня было много свободного времени… Памятник я поставил в 300 метрах дальше от места аварии, где был родник. По-моему, вода памятнику обеспечивает жизнь и вечность (Рафик Хачатурян. Источник: РИА Новости).

За долгие годы существования перевал Саланг пережил множество событий. В 1997 году, во время Гражданской войны, тоннель был разрушен. Но даже в самые смутные времена никому и в голову не приходило разрушить памятник советскому солдату. Он и сегодня находится на том самом месте, где Камаз Сергея врезался в скалу.



Возле монумента всегда многолюдно. Вода притягивает водителей, что едут по этой высокогорной дороге. Местные жители защищают обелиск от вандалов и ухаживают за ним. Помнят о Сергее и на Родине. В 2015 году обелиск посетили воины-интернационалисты. Сергей, за совершенный подвиг, был награжден орденом Красной Звезды. Своим примером он доказал, что чтобы стать героем не обязательно держать в руках оружие и направлять его в сторону других людей.