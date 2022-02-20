Как рецидивисты воевали на фронте, и Почему в СССР отказались от идеи «криминальной армии»

В 1944 году отбывающих наказание лиц лишили возможности уходить в Красную Армию в составе добровольческого призыва. Произошло это по нескольким причинам.



Во-первых, изменилась ситуация на фронте: после Сталинграда и Курской дуги, СССР стал иметь незыблемое преимущество перед Германией. К тому же в войсках заметно возросла дисциплина и боевые навыки обычных фронтовиков. Заметно сократившиеся потери живой силы, позволили удерживать численность бойцов в пределах 11,5 млн. человек – именно столько красногвардейцев насчитывалось к концу 1944 года. Необходимость пополнение рядов рецидивистами отпала – кризис 1942 года остался в прошлом и не было никакого намёка на его повторение.



Во-вторых, разрушенной войной стране нужны были рабочие руки. Тысячи уничтоженных городов и деревень, десятки тысяч промышленных и сельскохозяйственных предприятий, более 60 000 км железнодорожного полотна и сотни тысяч дорог – остро нуждались в восстановлении для налаживания мирной жизни. В 1944 году советские войска практически освободили страну от немецких захватчиков, а потому на первые позиции стал выходить вопрос о подъёме народного хозяйства СССР.



В тылу же почти не осталось трудоспособных мужчин, способных справиться с текущими проблемами, кроме заключённых. Их и решено было привлечь к восстановительным работам: по приблизительным подсчётам, в процессе участвовало более 2,5 млн. лиц, отбывающих срок.



В-третьи, советское командование, к 1944 году уже было в курсе положительных и негативных сторон подразделений, где числились криминальные элементы. Поэтому офицерский и генеральский состав не без оснований полагал, что, вступив с армией на территорию европейских стран, уголовники начнут мародёрствовать и грабить население. Европа хоть и была потрёпана войной, но в отличие от Советского Союза, её граждане сохранили достаток и именно он мог привлечь внимание рецидивистов.



Во избежание разгула преступности, а также для предотвращения возможного ущерба репутации СССР, руководство и запретила за год до победы отправку на фронт добровольцев из числа заключённых.