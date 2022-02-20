У всего в мире есть неочевидная сторона: 16 иллюстраций

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Эти иллюстрации заставляют задуматься. Смотрите сами.
Бывает так, что у, казалось бы, правильного решения есть неочевидные последствия, которые уже не столь положительные. Такие вещи наглядно показывает иллюстратор Антон Гудим в своей серии работ «Да, но». Порой они жестоко честные, порой противоречивые.
Ох уж эти акции
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