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У всего в мире есть неочевидная сторона: 16 иллюстраций

У всего в мире есть неочевидная сторона: 16 иллюстраций (17 фото)

Автор:
20 февраля 2022 09:28
Сообщество : Юмор
Метки: Антон Гудим   иллюстрации   ирония   рисунки   сарказм   фото   хужожник   
1298
17

Эти иллюстрации заставляют задуматься. Смотрите сами.

Бывает так, что у, казалось бы, правильного решения есть неочевидные последствия, которые уже не столь положительные. Такие вещи наглядно показывает иллюстратор Антон Гудим в своей серии работ «Да, но». Порой они жестоко честные, порой противоречивые.


Ох уж эти акции

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Одноразовый пластик

Face ID и маска

Любое тело имеет складки и неудачные ракурсы

Мечты о работе на пляже

Кто лучше питается?

Люк на крыше

Китайский Нью-Йорк

Источник:

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Метки: Антон Гудим   иллюстрации   ирония   рисунки   сарказм   фото   хужожник   
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17k
fanatik115 2 часа назад
шляпа какая-то
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6k
newegg 54 минуты назад
YES просто фихня, BUT очень фихня.
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20k
Luc72 57 минут назад
Фродо нашел лупу, и решил внимательно рассмотреть все надписи на кольце... В конце "Сделано в Китае".
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1k
Spanki Час назад
Тупость с претензией на оригинальность.
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29k
Игорь 2 часа назад
Пусть эти художники-иллюстраторы и дальше в своих гомосячих инстаграммах тусуются. Антон Гудим (небось Огурцов какой) явно не для родной аудитории прогибается и хочет продать себя ТАМ подороже. Пусть и дальше старается, очевидно - наша популярность и оценка ему пох.
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29k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Yes, but..
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Prostoilogin

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