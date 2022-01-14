"Да, но": саркастичные комиксы о нашем противоречивом мире

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Российский иллюстратор Антон Гудим — мастер абсурда, иронии и черного юмора. Его работы идеально передают нелепость современного общества и высмеивают то, что мы давно уже привыкли считать нормой. Через призму юмора и иронии Антон затрагивает в серии "Да, но" такие темы, как потребительство, человеческие привычки, экология и другие.
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