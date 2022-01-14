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"Да, но": саркастичные комиксы о нашем противоречивом мире

"Да, но": саркастичные комиксы о нашем противоречивом мире (23 фото)

Автор:
14 января 2022 08:03
Сообщество : Искусство
Метки: Антон Гудим   Юмор   иллюстрации   комиксы   на злобу дня   сарказм   
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Российский иллюстратор Антон Гудим — мастер абсурда, иронии и черного юмора. Его работы идеально передают нелепость современного общества и высмеивают то, что мы давно уже привыкли считать нормой. Через призму юмора и иронии Антон затрагивает в серии "Да, но" такие темы, как потребительство, человеческие привычки, экология и другие.

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Метки: Антон Гудим   Юмор   иллюстрации   комиксы   на злобу дня   сарказм   
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42k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
ну для этого и спасаем океан...
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6k
hairov Час назад
Опять какая то фигня с пендосии.
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42k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
ну тут нормально попросить у них стул...а если откажут я бы просто забрал скинув их куртку на пол)
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1k
Михалыч 3 часа назад
описание поста идёт в разрез с самим постом. не увидел мастерства. идеально передают? вы прикалываетесь?
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