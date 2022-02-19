Художник Николаев Борис Павлович. (1925 - 2017)

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Заслуженный художник Российской Федерации. Николаев Борис Павлович родился 14 февраля 1925 года в Новосибирске. Вскоре вместе с родителями переехал в Ленинград. Увлечение рисованием приводит Бориса Николаева в студию ленинградского Дома художественного воспитания детей.
После начала Великой Отечественной войны оставался в Ленинграде вплоть до лета 1942 года, когда был эвакуирован в Алтайский край.
В 1943—1945 годах в Красной Армии.
Приятного просмотра!
После начала Великой Отечественной войны оставался в Ленинграде вплоть до лета 1942 года, когда был эвакуирован в Алтайский край.
В 1943—1945 годах в Красной Армии.
Приятного просмотра!
1.
Белая ночь на Неве.
После демобилизации и возвращения в Ленинград в 1948 году поступает в Художественно-педагогическое училище, которое окончил в 1953 году.
Дипломная работа — картина «Белая ночь на Неве». В 1953 году поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, который окончил в 1959 году по мастерской Иосифа Серебряного.
С начала 1960-х годов участвовал в выставках, экспонируя свои работы вместе с произведениями ведущих мастеров изобразительного искусства Ленинграда.
Писал жанровые картины, портреты, пейзажи, натюрморты.
Наибольшую известность художнику принесли ленинградские пейзажи-картины. Удостоен почетного звания Заслуженный художник Российской Федерации. Произведения Бориса Павловича Николаева находятся в музеях и частных собраниях в России, Великобритании, Франции и других странах.
Дипломная работа — картина «Белая ночь на Неве». В 1953 году поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, который окончил в 1959 году по мастерской Иосифа Серебряного.
С начала 1960-х годов участвовал в выставках, экспонируя свои работы вместе с произведениями ведущих мастеров изобразительного искусства Ленинграда.
Писал жанровые картины, портреты, пейзажи, натюрморты.
Наибольшую известность художнику принесли ленинградские пейзажи-картины. Удостоен почетного звания Заслуженный художник Российской Федерации. Произведения Бориса Павловича Николаева находятся в музеях и частных собраниях в России, Великобритании, Франции и других странах.
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