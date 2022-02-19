Художник Николаев Борис Павлович. (1925 - 2017)

1.

После демобилизации и возвращения в Ленинград в 1948 году поступает в Художественно-педагогическое училище, которое окончил в 1953 году.

Дипломная работа — картина «Белая ночь на Неве». В 1953 году поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, который окончил в 1959 году по мастерской Иосифа Серебряного.

С начала 1960-х годов участвовал в выставках, экспонируя свои работы вместе с произведениями ведущих мастеров изобразительного искусства Ленинграда.

Писал жанровые картины, портреты, пейзажи, натюрморты.

Наибольшую известность художнику принесли ленинградские пейзажи-картины. Удостоен почетного звания Заслуженный художник Российской Федерации. Произведения Бориса Павловича Николаева находятся в музеях и частных собраниях в России, Великобритании, Франции и других странах.