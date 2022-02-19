FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2450 постов • 445 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство 
Художник Николаев Борис Павлович. (1925 - 2017)

Художник Николаев Борис Павлович. (1925 - 2017)

Автор:
19 февраля 2022 22:05
Сообщество : Искусство
Метки: живопись   искусство   картины   красиво   пейзажи   художник   
179
39
Заслуженный художник Российской Федерации. Николаев Борис Павлович родился 14 февраля 1925 года в Новосибирске. Вскоре вместе с родителями переехал в Ленинград. Увлечение рисованием приводит Бориса Николаева в студию ленинградского Дома художественного воспитания детей.
После начала Великой Отечественной войны оставался в Ленинграде вплоть до лета 1942 года, когда был эвакуирован в Алтайский край.
В 1943—1945 годах в Красной Армии.
Приятного просмотра!
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: живопись   искусство   картины   красиво   пейзажи   художник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
39k
Франц Лефорт 6 часов назад
Как всегда спасибо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Izrin Maria 4 часа назад
Хорошо. С душой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз Странная кошачья жизнь Луиса Уэйна Странная кошачья жизнь Луиса Уэйна Красавицы в живописи Красавицы в живописи 10 самых известных абстрактных картин в истории 10 самых известных абстрактных картин в истории Уникальные коллажи Дэна Бэрри, включающие ботанику и темы смертности Уникальные коллажи Дэна Бэрри, включающие ботанику и темы смертности Ведическая Русь Всеволода Иванова Ведическая Русь Всеволода Иванова
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

757980



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"У них IQ не выше 10": интернет-истории про глупость и невежество
1
338
"У них IQ не выше 10": интернет-истории про глупость и невежество
Киану Ривз: почему один из самых богатых людей на планете живет как самый обычный человек?
2
388
Киану Ривз: почему один из самых богатых людей на планете живет как самый обычный человек?
Набирающие популярность в сообществах
Как в Якутии отапливают дома, когда за окном минусовая температура
0
34
Как в Якутии отапливают дома, когда за окном минусовая температура
Смешные видео по&nbsp;5&nbsp;- 30&nbsp;секунд
1
24
Смешные видео по 5 - 30 секунд
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно как-то
0
0

Лучшие демотиваторы
Минутка кардиологии
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#кино#подборка#автомобили#в мире#Москва#еда#авто аварии
#Юмор#факты#Россия#люди#интересное#картинки#фотографии#аварии#забавно#Ynews
#животные#прикол#ватермарк#СССР#Приколы#автомир#ДНР#дтп#искусство#Реакция

На что жалуетесь?

Вернуться