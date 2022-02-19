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Ещё одно имя в безсмертном полку

Ещё одно имя в безсмертном полку (1 видео)

Автор:
19 февраля 2022 09:49
Метки: видео   военная история   война   факты   
429
1

Ребята проделали титаническую работу . Достать кости солдата с метровой глубины реки , да ещё и сохранить всё так как это показано в видео отчете ?! Ребятам большое уважение . Правильное дело делают . Честно ?! По хорошему им завидую .

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Метки: видео   военная история   война   факты   
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20  комментариев
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2k
lekha-fil 2 часа назад
Да когда же вы, сс*ки, русский язык будете уважать? беЗсмертном!!! Тьфу на вас.
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5k
Shtoppi 13 минут назад
Молодцы парни!!!
Павшим воинам вечная память и вечная слава!
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0
Владислав 38 минут назад
Парни молодцы,интересно посмотреть фото.Интересуюсь данной тематикой
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0
катя Николаева Час назад
Здорово ,что есть такие люди,как ребята из невской оперативной группы.
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−1
Soniy Час назад
Ребята молодцы, сохранить все в ценности ,несмотря на сложность работы
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−55
Державный Властитель 2 часа назад
Автор поста прямо "грамотей"
Боты(утырки)навались на минуса.
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1k
Максим Максимов 2 часа назад
МОЛОДЦЫ, ПАРНИ! У меня вопрос: а что за "устройство" на фото в правом нижнем углу? Очень похожее на глушитель
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9k
Izrin Maria 2 часа назад
БеСсмертный!
Парни, вы молодцы!
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4k
Tuskub 3 часа назад
"Невская оперативная группа" - парни молодцы!!
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10k
Cornho 3 часа назад
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