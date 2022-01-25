Захватывающие кадры в разрезе, раскрывающие суть предметов

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Обычные и скучные вещи вдруг становятся очень интересными, стоит лишь взглянуть на них с новой стороны!
Окружающий мир всегда полон удивительных вещей, важно лишь смотреть и быть готовым к чудесам. Даже самые обычные и повседневные предметы под определенным углом зрения могут поразить своим видом любого. Особенно любопытно порой посмотреть на них изнутри, сделав разрез. При этом совершенно неважно, создана вещь природой или является творением рук человека.
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