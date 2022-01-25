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Захватывающие кадры в разрезе, раскрывающие суть предметов

Захватывающие кадры в разрезе, раскрывающие суть предметов (19 фото)

Автор:
25 января 2022 09:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: в разрезе   вещи   интересно   разрез   удивительно   фото   
673
19

Обычные и скучные вещи вдруг становятся очень интересными, стоит лишь взглянуть на них с новой стороны!

Окружающий мир всегда полон удивительных вещей, важно лишь смотреть и быть готовым к чудесам. Даже самые обычные и повседневные предметы под определенным углом зрения могут поразить своим видом любого. Особенно любопытно порой посмотреть на них изнутри, сделав разрез. При этом совершенно неважно, создана вещь природой или является творением рук человека.

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Защитные шлемы

Внутренне устройство хоккейного шлема и защитного головного убора для американского футбола.

Кто бы мог подумать, что в проводах скрывается столько интересного

Стебель удивительного растения алоэ

Что, если заглянуть в гости к насекомым

В новогодние праздники особой популярностью пользуются фейерверки

Обычные кроссовки для занятий спортом

Всем любителям бейсбола и просто любопытным

Очень важный медицинский прибор — аппарат МРТ

Как устроен автомобиль изнутри

А что скрывается внутри копировального аппарата

Мяч для гольфа, когда-то очень давно спрятавшийся в дереве

Тюбик с зубной пастой, разрезанный пополам

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Метки: в разрезе   вещи   интересно   разрез   удивительно   фото   
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Максим Максимов 13 минут назад
Всё это очень красиво и познавательно. У меня только вопрос: ЧЕМ "разрезались" предметы типа фотокамеры ( особенно ), копира и автомобиля?
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