FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1265 постов • 567 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей 
Визажист из Мексики может перевоплотиться в любую знаменитость

Визажист из Мексики может перевоплотиться в любую знаменитость (15 фото)

Автор:
19 февраля 2022 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: визаж   визажист   искусство   косметика   креатив   макияж   творчество   фото   
253
15
Парень из Мексики по имени Аурелио Санчез (Aurelio Sanchez) умеет перевоплощаться в любую знаменитость. Для этого ему нужен чемоданчик с косметикой, несколько свободных часов, и конечно же, его удивительный талант. Он не так давно увлекается искусством макияжа, но нашел свое призвание именно в этом. У него 80 тысяч подписчиков в Инстаграме, и около 700 тысяч - в Тиктоке. Посмотрим на самые яркие работы парня.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: визаж   визажист   искусство   косметика   креатив   макияж   творчество   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
415
Andrey 2 часа назад
В любую говорите ? Хочу увидеть в образе Арни, или Луи Де Фюнеса !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
15k
vikklu 2 часа назад
А слабО ему Шварца или Сталлоне изобразить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как кормящая мать зарабатывает на бодибилдерах (3 фото) Как кормящая мать зарабатывает на бодибилдерах (3 фото) Украинская художница вручную расписывает стеклянную посуду Украинская художница вручную расписывает стеклянную посуду Светящийся макияж от мастера-самоучки из Норвегии: шик, блеск и красота! Светящийся макияж от мастера-самоучки из Норвегии: шик, блеск и красота! Девушка вырезает из бумаги замысловатые шедевры Девушка вырезает из бумаги замысловатые шедевры Невообразимые работы со Всемирного фестиваля боди-арта в Австрии Невообразимые работы со Всемирного фестиваля боди-арта в Австрии Украинский художник миксует персонажей Ренессанса и современность Украинский художник миксует персонажей Ренессанса и современность
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

29610



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Два мигранта напали на полицейских в московском метро
2
489
Два мигранта напали на полицейских в московском метро
Мечта Робинзона: 70-летняя Пятница поразила поклонников свежими фото
1
331
Мечта Робинзона: 70-летняя Пятница поразила поклонников свежими фото
Набирающие популярность в сообществах
Москва готовится отметить день рождения писателя Эдуарда Лимонова специальной выставкой и аукционом
0
27
Москва готовится отметить день рождения писателя Эдуарда Лимонова специальной...
Японцы создали ребёнка-андроида, который умеет показывать эмоции
0
16
Японцы создали ребёнка-андроида, который умеет показывать эмоции
Как кормящая мать зарабатывает на бодибилдерах (3 фото)
Как кормящая мать зарабатывает на бодибилдерах (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно как-то
0
0

Лучшие демотиваторы
Минутка кардиологии
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#интересное#аварии#авто аварии#автомобили#знаменитости#девушки#СССР
#Юмор#ватермарк#люди#Приколы#дтп#Ynews#автомир#картинки#забавно#Москва
#интересно#прикол#факты#в мире#кино#подборка#Россия#мигранты#новости#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться