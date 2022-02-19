Визажист из Мексики может перевоплотиться в любую знаменитость

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Парень из Мексики по имени Аурелио Санчез (Aurelio Sanchez) умеет перевоплощаться в любую знаменитость. Для этого ему нужен чемоданчик с косметикой, несколько свободных часов, и конечно же, его удивительный талант. Он не так давно увлекается искусством макияжа, но нашел свое призвание именно в этом. У него 80 тысяч подписчиков в Инстаграме, и около 700 тысяч - в Тиктоке. Посмотрим на самые яркие работы парня.
Вот сам Санчез. Парень публикует свои работы в Инстаграме, и серьезно увлекается искусством макияжа:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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