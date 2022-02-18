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От беды или от конторы: увлекательная этимология слова «ябеда»

От беды или от конторы: увлекательная этимология слова «ябеда» (2 фото)

Автор:
18 февраля 2022 17:11
Сообщество : Жить в России
Метки: беда   происхождение   скандинавский   слово   этимология   ябеда   язык   
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Как «следователь» и «чиновник» превратились в «доносчиков»? Трансформацию невинного термина в уничижительное обозначение объясняют профессиональные знатоки русского языка.
Этимология многих слов русского языка весьма увлекательна. На примере «ябеды» несложно проследить, как изначально нейтральная лексическая единица со временем приобрела явный негативный окрас. С этим сейчас и разберёмся.

На первый взгляд, на основании буквенного ряда, кажется, что «ябеда» родственно слову «беда». Это не так, а вернее, не совсем так. Без влияния «бед» не обошлось, но оно было опосредованным. А прямым «предком» является древнерусское «ѧбетникъ» (ябетник), первое упоминание которого встречается в 1218 году в одной из древнейших Новгородских летописей.

Кто такие «ябетники»? На Руси издавна так именовали судебных чиновников. Как описывает их обязанности историк В.О. Ключевский, такой человек был, в нашем сегодняшнем понимании, следователем. То есть, «допрашивал подсудимого, пользовался всеми способами, чтобы не выпустить обвиняемого из рук».
Л.В. Успенский в своём этимологическом словаре говорит и об интернациональных связях слова, и о том, как менялись смыслы. «Видно, хороши были в то время российские должностные лица, если язык признал каждого чиновника доносчиком, а каждого «фининспектора» — клеветником!» — иронизирует автор этого исследования.

Действительно, в начале XIII века это еще безобидный служака, А уже в XVI столетии в разных источниках видим трансформацию определения. Оно приобретает иной эмоциональный окрас и другой оттенок сути. Уже не просто «служащий», «чиновник», ведущий некие расследования, а «доносчик».

Но откуда сам термин? Русь и тогда активно торговала с соседними странами. А порой и воевала. Так что языковых заимствований у нас много. Вот и «ябетник», считают лингвисты, восходит к старому скандинавскому «embaetti», значившему «служба», «контора». Родственно оно и немецкому «аmmt» — «контора». Со временем слово укоротилось и чуть видоизменилось, что часто происходит для простоты употребления и при влиянии других составляющих речи.

Какое-то время слово «ябеда» означало донос, кляузу или клевету - то есть «продукт» деятельности сначала реального ябетника-ябедника, впоследствии любого кляузника. А потом уже «ябедой» стали звать и самого жалобщика и доносчика.

А что же с «бедой»? Вероятнее всего, считает А.В. Семенов и ряд других языковедов, чередование букв «т» и «д» в корне «ябетника» случилось именно под влиянием «беды», раз уж действия должностных лиц так часто и плотно ассоциировались с неприятностями. Добра от них не ждали и в те времена. Ничто не ново под Луной…

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Метки: беда   происхождение   скандинавский   слово   этимология   ябеда   язык   
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алёна Полчаса назад
Очень полезные, понятные и доступные статьи! Обязательно всем к прочтению
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Мария Час назад
Как прекрасно, что на этой платформе все написано доступным и понятным языком! Такие статьи и читать приятней.
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Тремасов Илья 2 часа назад
Очень полезная статья, советую всем к прочтению!
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Антон Гусев 2 часа назад
Хах залипательный форум хоть и не давно тут, но уже понравился )))
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Anastasia 2 часа назад
Очень информативная статья! Рекомендую к прочтению всем!
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