От беды или от конторы: увлекательная этимология слова «ябеда»

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Как «следователь» и «чиновник» превратились в «доносчиков»? Трансформацию невинного термина в уничижительное обозначение объясняют профессиональные знатоки русского языка.
Этимология многих слов русского языка весьма увлекательна. На примере «ябеды» несложно проследить, как изначально нейтральная лексическая единица со временем приобрела явный негативный окрас. С этим сейчас и разберёмся.
На первый взгляд, на основании буквенного ряда, кажется, что «ябеда» родственно слову «беда». Это не так, а вернее, не совсем так. Без влияния «бед» не обошлось, но оно было опосредованным. А прямым «предком» является древнерусское «ѧбетникъ» (ябетник), первое упоминание которого встречается в 1218 году в одной из древнейших Новгородских летописей.
Кто такие «ябетники»? На Руси издавна так именовали судебных чиновников. Как описывает их обязанности историк В.О. Ключевский, такой человек был, в нашем сегодняшнем понимании, следователем. То есть, «допрашивал подсудимого, пользовался всеми способами, чтобы не выпустить обвиняемого из рук».
На первый взгляд, на основании буквенного ряда, кажется, что «ябеда» родственно слову «беда». Это не так, а вернее, не совсем так. Без влияния «бед» не обошлось, но оно было опосредованным. А прямым «предком» является древнерусское «ѧбетникъ» (ябетник), первое упоминание которого встречается в 1218 году в одной из древнейших Новгородских летописей.
Кто такие «ябетники»? На Руси издавна так именовали судебных чиновников. Как описывает их обязанности историк В.О. Ключевский, такой человек был, в нашем сегодняшнем понимании, следователем. То есть, «допрашивал подсудимого, пользовался всеми способами, чтобы не выпустить обвиняемого из рук».
Л.В. Успенский в своём этимологическом словаре говорит и об интернациональных связях слова, и о том, как менялись смыслы. «Видно, хороши были в то время российские должностные лица, если язык признал каждого чиновника доносчиком, а каждого «фининспектора» — клеветником!» — иронизирует автор этого исследования.
Действительно, в начале XIII века это еще безобидный служака, А уже в XVI столетии в разных источниках видим трансформацию определения. Оно приобретает иной эмоциональный окрас и другой оттенок сути. Уже не просто «служащий», «чиновник», ведущий некие расследования, а «доносчик».
Но откуда сам термин? Русь и тогда активно торговала с соседними странами. А порой и воевала. Так что языковых заимствований у нас много. Вот и «ябетник», считают лингвисты, восходит к старому скандинавскому «embaetti», значившему «служба», «контора». Родственно оно и немецкому «аmmt» — «контора». Со временем слово укоротилось и чуть видоизменилось, что часто происходит для простоты употребления и при влиянии других составляющих речи.
Какое-то время слово «ябеда» означало донос, кляузу или клевету - то есть «продукт» деятельности сначала реального ябетника-ябедника, впоследствии любого кляузника. А потом уже «ябедой» стали звать и самого жалобщика и доносчика.
А что же с «бедой»? Вероятнее всего, считает А.В. Семенов и ряд других языковедов, чередование букв «т» и «д» в корне «ябетника» случилось именно под влиянием «беды», раз уж действия должностных лиц так часто и плотно ассоциировались с неприятностями. Добра от них не ждали и в те времена. Ничто не ново под Луной…
Действительно, в начале XIII века это еще безобидный служака, А уже в XVI столетии в разных источниках видим трансформацию определения. Оно приобретает иной эмоциональный окрас и другой оттенок сути. Уже не просто «служащий», «чиновник», ведущий некие расследования, а «доносчик».
Но откуда сам термин? Русь и тогда активно торговала с соседними странами. А порой и воевала. Так что языковых заимствований у нас много. Вот и «ябетник», считают лингвисты, восходит к старому скандинавскому «embaetti», значившему «служба», «контора». Родственно оно и немецкому «аmmt» — «контора». Со временем слово укоротилось и чуть видоизменилось, что часто происходит для простоты употребления и при влиянии других составляющих речи.
Какое-то время слово «ябеда» означало донос, кляузу или клевету - то есть «продукт» деятельности сначала реального ябетника-ябедника, впоследствии любого кляузника. А потом уже «ябедой» стали звать и самого жалобщика и доносчика.
А что же с «бедой»? Вероятнее всего, считает А.В. Семенов и ряд других языковедов, чередование букв «т» и «д» в корне «ябетника» случилось именно под влиянием «беды», раз уж действия должностных лиц так часто и плотно ассоциировались с неприятностями. Добра от них не ждали и в те времена. Ничто не ново под Луной…
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