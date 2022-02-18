От беды или от конторы: увлекательная этимология слова «ябеда»

Л.В. Успенский в своём этимологическом словаре говорит и об интернациональных связях слова, и о том, как менялись смыслы. «Видно, хороши были в то время российские должностные лица, если язык признал каждого чиновника доносчиком, а каждого «фининспектора» — клеветником!» — иронизирует автор этого исследования.



Действительно, в начале XIII века это еще безобидный служака, А уже в XVI столетии в разных источниках видим трансформацию определения. Оно приобретает иной эмоциональный окрас и другой оттенок сути. Уже не просто «служащий», «чиновник», ведущий некие расследования, а «доносчик».



Но откуда сам термин? Русь и тогда активно торговала с соседними странами. А порой и воевала. Так что языковых заимствований у нас много. Вот и «ябетник», считают лингвисты, восходит к старому скандинавскому «embaetti», значившему «служба», «контора». Родственно оно и немецкому «аmmt» — «контора». Со временем слово укоротилось и чуть видоизменилось, что часто происходит для простоты употребления и при влиянии других составляющих речи.



Какое-то время слово «ябеда» означало донос, кляузу или клевету - то есть «продукт» деятельности сначала реального ябетника-ябедника, впоследствии любого кляузника. А потом уже «ябедой» стали звать и самого жалобщика и доносчика.



А что же с «бедой»? Вероятнее всего, считает А.В. Семенов и ряд других языковедов, чередование букв «т» и «д» в корне «ябетника» случилось именно под влиянием «беды», раз уж действия должностных лиц так часто и плотно ассоциировались с неприятностями. Добра от них не ждали и в те времена. Ничто не ново под Луной…