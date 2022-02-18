В чеченском селе взорвалась цистерна с газом

По предварительным данным, никто не пострадал.
На окраине чеченского села Гехи в пункте временного хранения ГСМ взорвалась цистерна с сжиженным углеводородным газом (СУГ). Последовавший после «хлопка» пожар перекинулся на соседнее здание. Прибывшим пожарным удалось оперативно локализовать возгорание. Как сообщают экстренные службы, в инциденте никто не пострадал.
Судя по мощности взрыва, находившимся неподалёку людям крупно повезло:
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"В 10.25 на пульт диспетчера службы спасения поступило сообщение о пожаре на окраине села Гехи, горит наземная цистерна. Силы и средства МЧС направлены по второму рангу. В 10.35 произошёл взрыв цистерны с СУГ, ёмкостью 60 кубов. Вблизи находится 6 цистерн, наличие горючего уточняется", - сообщили в местном МЧС.
К счастью, другие 6 цистерн не сдетонировали
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К счастью, другие 6 цистерн не сдетонировали....
Не повезло. В следующий раз поджигайте сразу весь состав, чтоб не зря горело
Хорошо, что все хорошо обошлось. Спасибо службам спасения.
В 10.35 произошёл взрыв цистерны
Походу люди оказались сообразительными и за 10 минут отошли куда подальше, поэтому никто и не пострадал.