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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 98 постов • 11 подписчиков подписаться
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В чеченском селе взорвалась цистерна с газом

В чеченском селе взорвалась цистерна с газом (1 фото + 2 видео)

Автор:
18 февраля 2022 12:11
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: ГАЗ   взрыв   видео   пожар   цистерна   чечня   
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По предварительным данным, никто не пострадал.

На окраине чеченского села Гехи в пункте временного хранения ГСМ взорвалась цистерна с сжиженным углеводородным газом (СУГ). Последовавший после «хлопка» пожар перекинулся на соседнее здание. Прибывшим пожарным удалось оперативно локализовать возгорание. Как сообщают экстренные службы, в инциденте никто не пострадал.

"В 10.25 на пульт диспетчера службы спасения поступило сообщение о пожаре на окраине села Гехи, горит наземная цистерна. Силы и средства МЧС направлены по второму рангу. В 10.35 произошёл взрыв цистерны с СУГ, ёмкостью 60 кубов. Вблизи находится 6 цистерн, наличие горючего уточняется", - сообщили в местном МЧС.

Источник:

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Метки: ГАЗ   взрыв   видео   пожар   цистерна   чечня   
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26  комментариев
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1k
Bar 2 часа назад
Вообще пох*уй
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440
комнатный сибиряк 9 минут назад
Знатно бахнуло , пусть там хоть всё сдетанирует и нахр и полкавказа снесёт, совсем п0)(ую
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0
Алина 14 минут назад
Ужас! Как Хорошо что не пострадали люди. Я считаю,, что такие горючие вещества должны проверяться по несколько раз, дабы избежать ужасных последствий!
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28k
Alex 17 минут назад
По предварительным данным, никто не пострадал.
К счастью, другие 6 цистерн не сдетонировали....

Не повезло. В следующий раз поджигайте сразу весь состав, чтоб не зря горело
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0
Данила 21 минуту назад
Плохие хорошие новости)
Хорошо, что все хорошо обошлось. Спасибо службам спасения.
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0
Ирина Полчаса назад
Хорошо, что никто не пострадал. Но это не шутки, за таким нужно внимательно следить, в таком деле халатности не может быть!
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1k
Максим Максимов Полчаса назад
Кто то безнациональный нёс разожжённый кальян, когда другой безнациональный решил с.п.и.з.д.и.т.ь. немного газа
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0
Анна Полчаса назад
Ужас! Остаётся только с сожалением смотреть на происходящее…бедные люди, которые живут в этом селе. Газ это смертоносно…..
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−3
Алёна 41 минуту назад
Хорошо, что никто не пострадал. Но это не шутки, за таким нужно внимательно следить, в таком деле халатности не может быть
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−2
Демкин Даниил 47 минут назад
главное что никто не пострадал, уважение пожарным которые оперативно потушили пожар и не дали загореться соседним цистернам
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−3
Вика Ялышева 51 минуту назад
Хорошо, что никто не пострадал!!! За этим нужно внимательно следить!!! Никаких промашек и безответственности быть не может!!!!
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−4
Александр 58 минут назад
Какая трагедия, так жалко людей…
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11k
Kostick Час назад
по итогу чечня за газ ещё лет 300 платить теперь не будет. как посмел тот гадкий газ взорваться, да не извиниться? шайтан
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2k
Lefterov Час назад
Интересно, если бы во время тушения включили лезгинку то пожарные побросали бы рукава и начали танцевать?
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19k
sanchesS80 Час назад
В 10.25 на пульт диспетчера службы спасения поступило сообщение о пожаре
В 10.35 произошёл взрыв цистерны

Походу люди оказались сообразительными и за 10 минут отошли куда подальше, поэтому никто и не пострадал.
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−4
melanholik Час назад
А вопрос, кто за это вообще отвечал? По моему нужно разбираться, столько денег утекло
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−1
Игорь Час назад
Забавно
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−4
Аполинария Час назад
Хорошо что никто не пострадал
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35k
Нанук Паналык Час назад
Жаль!
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6k
a_komolow 2 часа назад
Кто-то газом поживиться захотел!
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−3
Олег 2 часа назад
Я думаю что случилось так как и должно быть
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