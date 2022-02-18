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Как отбеливают жемчуг

Как отбеливают жемчуг (8 фото)

Автор:
18 февраля 2022 09:36
Метки: Как отбеливают жемчуг   жемчуг   интересно   факты   фото   
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8

Ювелирные украшения еще никогда не были настолько доступными широким слоям населения, как в последние 20-30 лет.

Самая главная особенность - это экономия на производстве и логистике любыми способами, начиная от укрупнения предприятий и экономии на масштабе и заканчивая современными технологиями придачи товарного вида материалу, который несколько лет назад считался бы бросовым.

Один из способов экономии – унификация исходных ювелирных материалов. Ассортимент предлагаемой потребителю конечной продукции может быть широк, но в производстве изготовителям проще и дешевле иметь дело с небольшим перечнем видов сырья, и особенно – с низкой вариативностью этого сырья, что в отношении драгоценных камней непростая задача.

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Низкая вариативность – это однородность сырья по качеству и вообще по любым характеристикам, включая цвет, чистоту, процент отбраковки и т.п.

Существенной предпродажной подготовке подвергаются не только камни, но и жемчуг, с которым раньше максимум что делали – это хорошо очищали от внешних загрязнений. Сейчас требуется, чтобы произведенный жемчуг имел одинаково гладкую блестящую поверхность и одинаковый светлый оттенок.

Это необходимо, чтобы украшения с жемчугом, поставляемые в сетевые магазины, одинаково хорошо выглядели (без особенностей) и могли бы продаваться в разных сочетаниях.

Многие современные сорта культивированного жемчуга имеют изначально совсем не идеальный вид – все из-за того, что фермеры стараются убыстрить процесс выращивания, и от этого слой перламутра на искусственном ядре получается тонким.

Если распилить выращенную на морской ферме жемчужину, то будет видно, что слой перламутра на ней тонкий, а внутри алебастровый или ракушечный шарик

Технология выращивания жемчуга подразумевает внедрение в устрицу жемчужницу ядра-затравки, вокруг которого устрица формирует многослойный массив перламутра. Первые слои, которые моллюск откладывает на алебастровом шарике-затравке, обычно состоят из более пористого материала (канхиолина), чей цвет темнее верхних слоев перламутра.

Поскольку жемчуг растят побыстрее, вынимая его из устриц уже через 8-10 месяцев вместо пары лет, темный слой канхиолина явственно просвечивает через все еще тонкий слой светлого перламутра. И вот тут на помощь производителям жемчуга приходит химия.

После обычной очистки жемчужин их отбеливают перекисью водорода, это позволяет выровнять цвет жемчуга и обесцветить темные внутренние слои. Жемчужины погружают в раствор перекиси и нагревают в течении часа почти до кипения, а затем оставляют в перекиси еще на срок до 7-10 суток, несколько раз меняя раствор на чистый.

В целом, процедура отбеливания для жемчуга довольно травматична для него, поскольку может испортить перламутровую поверхность, тем не менее, отбеливание – стандарт для практически всего производимого сейчас жемчуга.

Чтобы после отбеливания оградить жемчуг от быстрого рассыхания, его полируют в пчелином воске – так жемчуг получает не только однородный светлый цвет, но и «дорогой» блеск.

Отбеливание существенно сокращает срок жизни жемчужных украшений и делает их уязвимыми, но, поскольку жемчужное колье сейчас уже не стоит целого состояния, покупатели выбирают пусть и недолговечный, но зато выглядящий дорого отбеленный жемчуг.

Редко подвергают отбеливанию самые дорогие сорта жемчуга, в таких украшениях заметно, что жемчужины, пусть и кропотливо подобранные по цвету и размеру, все же несколько различаются друг от друга.

Отбеленные жемчужины в украшении всегда выглядят идеально откалиброванными и очень красиво блестящими (это результат полировки, который, при ненадлежащем хранении, исчезает). Иногда тускловатые жемчужины еще и покрывают сверху лаком, который тоже через некоторое время сойдет, и украшения потеряют блеск.

В документах на жемчуг об отбеливании почти никогда не упоминают, поскольку это сейчас действительно рутинная процедура, а про лакировку информация должна быть.

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Метки: Как отбеливают жемчуг   жемчуг   интересно   факты   фото   
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Броненосец Потелкам 37 минут назад
ЦЕННОСТЬ УКРАШЕНИЙ в современном мире РЕЗКО УПАЛА
уже совершенно немодно напяливать на себя кучу колец и всяких цепей
89-е прошли безвозвратно
куда больше внимания дорогому смартфону, наушникам, авто - чем эти всяки ваши бабушкины колечки-вазочки-сервизики....
МИР СИЛЬНО ИЗМЕНИЛСЯ
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