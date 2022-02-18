Как отбеливают жемчуг

Самая главная особенность - это экономия на производстве и логистике любыми способами, начиная от укрупнения предприятий и экономии на масштабе и заканчивая современными технологиями придачи товарного вида материалу, который несколько лет назад считался бы бросовым.

Один из способов экономии – унификация исходных ювелирных материалов. Ассортимент предлагаемой потребителю конечной продукции может быть широк, но в производстве изготовителям проще и дешевле иметь дело с небольшим перечнем видов сырья, и особенно – с низкой вариативностью этого сырья, что в отношении драгоценных камней непростая задача.