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Мечта Робинзона: 70-летняя Пятница показала свежее фото

Мечта Робинзона: 70-летняя Пятница показала свежее фото (6 фото)

Автор:
18 февраля 2022 09:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   возраст   знаменитости   кино   роль   фильм   фото   
4498
6

Она просто нереальна!

В далеком 1976 году картина «Синьор Робинзон» вышла на экраны. С тех пор много воды утекло, однако, для главной героини время, кажется, остановилось.

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В далеком 1976 году картина «Синьор Робинзон» вышла на экраны. С тех пор много воды утекло, однако, для главной героини время, кажется, остановилось.




Вы не поверите, но Пятнице не так давно исполнилось 70 лет. Зеуди Арая забыла постареть и ни капельки не изменилась с момента выхода любимого фильма.

Сегодня я подготовила для вас свежие снимки красавицы, которые вас точно удивят.

«Время для нее остановилось», «Она совсем не изменилась»,

«Годы не берут»

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Метки: актриса   возраст   знаменитости   кино   роль   фильм   фото   
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17  комментариев
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fin4all 2 часа назад
Хороший пластический хирург + хороший фотошопер теперь называется "годы не берут".
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Andréas 7 минут назад
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Andréas 8 минут назад
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14k
Valiko 9 минут назад
Пятница 2900 пятниц спустя.
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bum-bum Полчаса назад
автор, протрезвей!!!
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Парнас Стаханов Полчаса назад
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shuma_her 36 минут назад
Это уже суббота)
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6k
Борис Карабанов 54 минуты назад
Далёкий 1976-й? "Динь-динь..." Как вчера было. Во всех кинотеатрах страны "железного занавеса" шли "запрещённые" зарубежные фильмы: "Фантомасы", "Блондины" и т.д. и т.п. Снималось множество совместных фильмов.
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Алексей Борис Карабанов 44 минуты назад
Боря, ты такой старый, что походу еще гавно мамонтов еще помнишь на запах...
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1k
Лютый Дед 55 минут назад
Фоторедактопы электронные творят прямо чудеса. На одном фото высозшая, на фото ниже сразу как будто 10 кг набрала
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Алексей Лютый Дед 44 минуты назад
просто взяла пивка по акции, вот утром и опухла
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