Мечта Робинзона: 70-летняя Пятница показала свежее фото

Она просто нереальна!
В далеком 1976 году картина «Синьор Робинзон» вышла на экраны. С тех пор много воды утекло, однако, для главной героини время, кажется, остановилось.
В далеком 1976 году картина «Синьор Робинзон» вышла на экраны. С тех пор много воды утекло, однако, для главной героини время, кажется, остановилось.
Вы не поверите, но Пятнице не так давно исполнилось 70 лет. Зеуди Арая забыла постареть и ни капельки не изменилась с момента выхода любимого фильма.
Сегодня я подготовила для вас свежие снимки красавицы, которые вас точно удивят.
«Время для нее остановилось», «Она совсем не изменилась»,
«Годы не берут»
Источник:
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