Зачем женщины увеличивают себя ягодицы?

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Выкачать собственный жир и залить его в ягодицы или вставить туда импланты — старый-новый всемирный тренд. 29-летняя шведка Наташа Краун увеличила их аж в пятый раз и потратила на свои трансформации больше 11 млн рублей.
Что стоит за попыткой изменить себя до неузнаваемости?
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