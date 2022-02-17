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Зачем женщины увеличивают себя ягодицы?

Зачем женщины увеличивают себя ягодицы? (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 февраля 2022 11:28
Метки: 360подмосковье   в мире   видео   люди   мода   ягодицы   
798
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Выкачать собственный жир и залить его в ягодицы или вставить туда импланты — старый-новый всемирный тренд. 29-летняя шведка Наташа Краун увеличила их аж в пятый раз и потратила на свои трансформации больше 11 млн рублей.
Что стоит за попыткой изменить себя до неузнаваемости?

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Метки: 360подмосковье   в мире   видео   люди   мода   ягодицы   
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20  комментариев
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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
Как говорится, 11 миллионов в ж.пу.
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198
Царь 3 минуты назад
Прям корма у галиона.
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22k
Ego sum qui sum 22 минуты назад
ибо дуры
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8k
DumDum Полчаса назад
"А что стоИт за этим желанием?" Что-то ничего...
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8k
Ф Ив 51 минуту назад
Неолитическая Венера. Всё новое как говорится это давно забытое старое. Возвращаются к истокам надо полагать.
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3k
дед Сергей Час назад
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39k
Сергей Час назад
Надо было меньше срать, сэкономила бы 11 лямов.
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26k
Батончик с маком Час назад
А потом чтоб носить такую сраку они будут дополнительные ноги пришивать. Походу скоро женщины превратятся в кентаврих.
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27k
Vazari Час назад
Минусую однозначно! У одной дегенератки, не нашлось мозгов ни на что, кроме как закачать силикон в свою жопу. На фига ее тащить сюда и создавать интерес?
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3k
Сергей Сергеев Час назад
Если нет головы, пусть хоть жопа будет.
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28k
Е-Лена 2 часа назад
готтентоттенмуттер... )))
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4k
Mowgley 2 часа назад
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
По крайней мере это лучше, чем накачать губы до размеров жопы))
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471
Faithless Едондер пуп Час назад
Тут поспешу применить аксиому Эскобара.
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24k
Киры4 2 часа назад
Компенсируют нехватку мозгов.
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12k
Eltiftel 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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17k
homerchik 2 часа назад
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