"Мы быстрее повымираем, чем Путин нападет": украинец обратился к мэру Киева Кличко

Между тем, мэр Киева активно призывает жителей города вступать в оборонительные отряды. "У нас есть сильная армия. Но сегодня важна воля и усилия каждого гражданина дать отпор тем, кто посягает на нашу свободу и территориальную целостность. Хочу еще раз обратиться к киевлянам, к украинцам, которым не безразлично будущее нашего государства – вступайте в ряды территориальной обороны, чтобы защитить свои семьи, свой город и свою страну", - агитирует Кличко. Известно, что в ряды территориальной обороны принимают мужчин и женщин от 18 до 57 лет. Военный опыт не требуется, также снижены критерии к к состоянию здоровья добровольцев.





Ранее, в январе, сообщалось, что Киевская городская государственная администрация (КГГА) поддержала программу «Защитник Киева», которая предусматривает выделение на укрепление обороноспособности столицы более 110 миллионов гривен (почти четыре миллиона долларов).