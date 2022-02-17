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"Мы быстрее повымираем, чем Путин нападет": украинец обратился к мэру Киева Кличко

"Мы быстрее повымираем, чем Путин нападет": украинец обратился к мэру Киева Кличко (1 фото)

Автор:
17 февраля 2022 08:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видеообращение   жкх   киев   кличко   нападение   отопление   политика   
2653
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По мнению, жителя украинской столицы, в обязанности мэра не входит участие в политической жизни страны. А вот ответственность за ЖКХ и содержание города - как раз его епархия. "Февраль месяц, а мы до сих пор сидим без отопления!" - возмущается киевлянин.

Жизнь в Киеве, похоже, возвращается в привычное русло. Россия не напала, можно вспомнить и о насущных проблемах. Украинец записал эмоциональное обращение к мэру города, в котором рассказал, что думает о его деятельности. Похоже, хозяйственные способности Кличко недалеко ушли от ораторских.

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Между тем, мэр Киева активно призывает жителей города вступать в оборонительные отряды. "У нас есть сильная армия. Но сегодня важна воля и усилия каждого гражданина дать отпор тем, кто посягает на нашу свободу и территориальную целостность. Хочу еще раз обратиться к киевлянам, к украинцам, которым не безразлично будущее нашего государства – вступайте в ряды территориальной обороны, чтобы защитить свои семьи, свой город и свою страну", - агитирует Кличко. Известно, что в ряды территориальной обороны принимают мужчин и женщин от 18 до 57 лет. Военный опыт не требуется, также снижены критерии к к состоянию здоровья добровольцев.


Ранее, в январе, сообщалось, что Киевская городская государственная администрация (КГГА) поддержала программу «Защитник Киева», которая предусматривает выделение на укрепление обороноспособности столицы более 110 миллионов гривен (почти четыре миллиона долларов).

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Метки: видеообращение   жкх   киев   кличко   нападение   отопление   политика   
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39k
Франц Лефорт 2 часа назад
Ешьте! Полной ложкой жрите! За майдан и Беркут! За Одессу,Донецк и Луганск! И не говорите ,что от вас ничего не зависело!
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42k
Соломей 5 минут назад
вчера проезжал около двух садиков,с утра,в куеве, на Маршала Гречко,переименованой в какого то пдра виговского и на Сырце, по моему ул Грекова,малышат выгнали перед садиками, в рупоры выла шеня вмерла" и заставляли махать флажками.жуткое зрелище.наверняка малышам врежется в память.
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587
Вячеслав 5 минут назад
Не могу видео посмотреть, выложите кто-то его пожалуйста.
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16k
Андрей 6 минут назад
Пройдет еще лет пять и Украина будет молить Путина чтобы он пришёл
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0
Михаил Полчаса назад
Это что там за бендеровская тварь губы корчит? Вот таких надо стрелять не раздумывая.. Клоп недобитый!
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1k
Вадим Курбатов Полчаса назад
Единственные захватчики и враги государств, как в России, так и в Украине, сидят не в соседних государствах, а в правительствах этих самых стран. При чем в России, похоже, дела обстоят хуже, тут уже всю столицу разодрало на части татаро-узбеко-таджико-кыргызкое зверье! А за столицей и остальную часть раздербанить не составит труда! Так что басни в России про Украину могут действовать только на умолишенных!
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6k
mr.Poher 44 минуты назад
Бокс угробил, из красивого спорта, превратил в тычковые танцы.
Теперь на украине пляшет, на родине своей, считая всех вокруг ещё более тупыми, чем сам.
Виталя, не дай бог война и придут Русские, твои же, тебя же и на первом же столбе...
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3k
Мрачный Жнец 57 минут назад
"У нас есть сильная армия. Но сегодня важна воля и усилия каждого гражданина дать отпор тем, кто посягает на нашу свободу и территориальную целостность. Хочу еще раз обратиться к киевлянам, к украинцам, которым не безразлично будущее нашего государства – вступайте в ряды территориальной обороны, чтобы защитить свои семьи, свой город и свою страну", - агитирует Кличко
=======
И ВСЁ это он сказал на ОДНОМ ДЫХАНИИ, ни РАЗУ не СБИВШИСЬ и НЕ ЗАБЫВ слова???!!!

ХОЧУ ЭТО УВИДЕТЬ!
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3k
сеньор Леонсио Час назад
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244
ilavev 2 часа назад
"вступайте в ряды территориальной обороны, чтобы защитить свои семьи, свой город и свою страну", - агитирует Кличко"
Выходить защищать свою страну нужно было в 2014 году, когда ее захватывали националисты и марионетки запада, а не сейчас.
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1k
manul74 2 часа назад
В Киеве нет проблем с отоплением. Никто не жалуется. Если где то и нет, то вероятно отключен дом за долги или еще какие проблемы. Это проблема ну может пару домов. Где где а в Киеве с этим нет проблем. Возможно в провинции где то больше таких проблем но уж точно не в Киеве.
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467
Faithless TapokSudby Час назад
100% эту купленный Путиным кремлебот, видео снимает вна Украине, пытается подорвать местное самодержавие. (сарказм)
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423
Andrey manul74 Полчаса назад
Смысл вашего послания ,если скабеева и соловьев рассказывают что украинцы замерзают зимой ? Люди сейчас вместо мозгов используют телевизор !
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523
Нестеров Антон 2 часа назад
Нормально бабки отмывают) они что автоматы каждому купят?
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2k
Natural Selection 2 часа назад
Страна долб.ое.бов трусливых
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1k
Оксид Бетона 2 часа назад
Ну вот, самое время нападать!
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