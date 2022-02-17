"Мы быстрее повымираем, чем Путин нападет": украинец обратился к мэру Киева Кличко

По мнению, жителя украинской столицы, в обязанности мэра не входит участие в политической жизни страны. А вот ответственность за ЖКХ и содержание города - как раз его епархия. "Февраль месяц, а мы до сих пор сидим без отопления!" - возмущается киевлянин.
Жизнь в Киеве, похоже, возвращается в привычное русло. Россия не напала, можно вспомнить и о насущных проблемах. Украинец записал эмоциональное обращение к мэру города, в котором рассказал, что думает о его деятельности. Похоже, хозяйственные способности Кличко недалеко ушли от ораторских.
Между тем, мэр Киева активно призывает жителей города вступать в оборонительные отряды. "У нас есть сильная армия. Но сегодня важна воля и усилия каждого гражданина дать отпор тем, кто посягает на нашу свободу и территориальную целостность. Хочу еще раз обратиться к киевлянам, к украинцам, которым не безразлично будущее нашего государства – вступайте в ряды территориальной обороны, чтобы защитить свои семьи, свой город и свою страну", - агитирует Кличко. Известно, что в ряды территориальной обороны принимают мужчин и женщин от 18 до 57 лет. Военный опыт не требуется, также снижены критерии к к состоянию здоровья добровольцев.
Ранее, в январе, сообщалось, что Киевская городская государственная администрация (КГГА) поддержала программу «Защитник Киева», которая предусматривает выделение на укрепление обороноспособности столицы более 110 миллионов гривен (почти четыре миллиона долларов).
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Теперь на украине пляшет, на родине своей, считая всех вокруг ещё более тупыми, чем сам.
Виталя, не дай бог война и придут Русские, твои же, тебя же и на первом же столбе...
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И ВСЁ это он сказал на ОДНОМ ДЫХАНИИ, ни РАЗУ не СБИВШИСЬ и НЕ ЗАБЫВ слова???!!!
ХОЧУ ЭТО УВИДЕТЬ!
Выходить защищать свою страну нужно было в 2014 году, когда ее захватывали националисты и марионетки запада, а не сейчас.