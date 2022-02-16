"У них IQ не выше 10": интернет-истории про глупость и невежество

Пост собран на основе поста на сайте Reddit и комментариев наших Дзен-читателей.
- Работал на стройке, и мой коллега мне говорит, показывая на запад: “Надеюсь, завтра солнце встанет на этой стороне, потому что сегодня оно взошло на нашей стороне, и я весь взмок от жары”. Мужик, солнце не так работает.
- Живу на ферме. Мы пустили корову на мясо, позвонили тёте, предложили ей свежей говядины. Она отказалась: “Нет, спасибо, я предпочитаю качественное мясо из супермаркета”.
- Подруга спрашивает у меня, почему мы не видим звёзд под нами, когда летим в самолёте. Она считала, что самолёты летят выше звёзд. Я не нашёлся, что её ответить.
- Мой знакомый думал, что мост Золотые Ворота в Сан-Франциско соединяет Северную Америку и Европу.
- Мой сосед по комнате направляет бесконтактный термометр на лежащий на столе карандаш. Термометр показывает 20°C, друг говорит: “Он сломан!” Почему же? “Это же карандаш. Он не выделяет тепло. Термометр должен показать ноль градусов”. Это парню 26 лет, в комнате ещё два его старших брата сидели. Они ему ни слова не сказали. Пару минут мне понадобилось, чтобы прийти в себя, но потом я ему объяснил, что к чему.
- Я работал в Йеллоустоунском национальном парке. Количество идиотов, ежегодно проходящих через парк, поражает воображение. Вот парочка примеров.
Недалеко от туристической тропы, рядом с гейзером Олд-Фейтфул прилёг громадный бизон. Женщина с младенцем на руках ринулась через ограждение к бизону. К счастью, я успел остановить её, схватив за футболку. Она стала верещать, что я не имею право, что она меня засудит за то, что я испортил ей фото. Она, наверное, думала, что бизон весом в 900 кг не опаснее котёнка.
А в другой раз парень не старше 20 лет разделся до плавок и на полном серьёзе собрался “отмокнуть” в гейзере Олд-Фейтфул, который выбрасывает десятки тысяч литров воды на 50 метров вверх.
Вообще, за туристами лучше присматривать так, будто у них IQ не выше 10. Говоришь им, что нельзя сходить с туристической тропы, не понимаю, начинают орать, требовать пустить их к бизонам.
- На стройках такая же ситуация. Люди так и норовят зайти за ограждение, подойти к строителям в касках и спросить: “Простите, а уже можно войти?” Такое, например, было на строительстве 12-этажного отеля. У здания даже окон ещё не было, а какой-то парень ко мне подошёл и спросил, может ли он снять комнату на ночь.
Или на строительстве заправки. Мы сидим у кучи строительного мусора, обедаем, мужик с трудом проезжает между двух оранжевых дорожных блоков, останавливается у одной единственной колонки, пытается оплатить картой и с недоумением на нас смотрит, дескать, почему же это у него не получается. Так что про IQ 10 это точно подмечено.
- Моя свекровь очень глупая женщина и часто говорит чушь. Недавно мы были в Италии, и она спросила, почему итальянцы не снесут Колизей, ведь он же такой старый и портит пейзаж.
- Знакомый обозвал меня сайентологом, потому что я доверяю науке.
- А у меня товарищ спросил, когда жил Гитлер - до Второй мировой или после. Мы оба коренные немцы.
Источник:
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----- а что не так то? по этому мосту Гитлер и пришел в США и дошел до Чикаго, а вот оттуда уже Гитлера погнали храбрые амеры до самой победы )))))))))))))))))))))))
Выключили свет на новый год!(Да и так бывает у нас в России) Сидим! Говорит надо холодильник открыть! На вопрос: на хуа? ответ: там же лампочка горит! Лампочка, с..ка, не гаснет в холодильнике когда свет вырубают везде! Вторая в этот же день и время. "А чего! Во всех розетках электричества нет?" Да нет же! Надо поискать! В какой то паЛюбому электричество осталось! ......Иногда посещают мысли, что если бы всё записывал, то уже бы книжку можно было бы напечатать.
А тетя умнее фермеров оказалась!
Это только у нас в СССР осуществлялся забой коров на мясо для населения. На Западе коровы шли и идут только на мясо-костную муку и собачьи консервы, а в магазины и кафе-рестораны только специально выращеные бычки.
В Йеллоустоуне с 1980 по 1999 год бизоны нападали на людей 79 раз.
Даже сейчас, не смотря на все принятые меры безопасности, и установку ограждений, нападения происходят по 4 - 5 раз в год.
Бизонов не нужно особо провоцировать, достаточно подойти близко. Они очень не любят, когда к ним приближаются. Именно поэтому по правилам Йеллоустоуна приближаться к бизонам менее чем на 25 ярдов запрещено.
А уж если рядом есть телята...
Ну это нормально, потому что скоро за одно упоминание фамилии Г***** будут давать срок за реабилитацию нацизма.
Это уже было?