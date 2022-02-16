FISHKINET
Сообщество Юмор 14030 постов • 2821 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
"У них IQ не выше 10": интернет-истории про глупость и невежество

"У них IQ не выше 10": интернет-истории про глупость и невежество (13 фото)

Автор:
16 февраля 2022 15:04
Сообщество : Юмор
Метки: iq   байки   глупость   интернет   истории   комментарии   ум   
1478
13

Пост собран на основе поста на сайте Reddit и комментариев наших Дзен-читателей.

- Работал на стройке, и мой коллега мне говорит, показывая на запад: “Надеюсь, завтра солнце встанет на этой стороне, потому что сегодня оно взошло на нашей стороне, и я весь взмок от жары”. Мужик, солнце не так работает.


- Живу на ферме. Мы пустили корову на мясо, позвонили тёте, предложили ей свежей говядины. Она отказалась: “Нет, спасибо, я предпочитаю качественное мясо из супермаркета”.


- Подруга спрашивает у меня, почему мы не видим звёзд под нами, когда летим в самолёте. Она считала, что самолёты летят выше звёзд. Я не нашёлся, что её ответить.


- Мой знакомый думал, что мост Золотые Ворота в Сан-Франциско соединяет Северную Америку и Европу.

×
×

- Мой сосед по комнате направляет бесконтактный термометр на лежащий на столе карандаш. Термометр показывает 20°C, друг говорит: “Он сломан!” Почему же? “Это же карандаш. Он не выделяет тепло. Термометр должен показать ноль градусов”. Это парню 26 лет, в комнате ещё два его старших брата сидели. Они ему ни слова не сказали. Пару минут мне понадобилось, чтобы прийти в себя, но потом я ему объяснил, что к чему.

- Я работал в Йеллоустоунском национальном парке. Количество идиотов, ежегодно проходящих через парк, поражает воображение. Вот парочка примеров.


Недалеко от туристической тропы, рядом с гейзером Олд-Фейтфул прилёг громадный бизон. Женщина с младенцем на руках ринулась через ограждение к бизону. К счастью, я успел остановить её, схватив за футболку. Она стала верещать, что я не имею право, что она меня засудит за то, что я испортил ей фото. Она, наверное, думала, что бизон весом в 900 кг не опаснее котёнка.


А в другой раз парень не старше 20 лет разделся до плавок и на полном серьёзе собрался “отмокнуть” в гейзере Олд-Фейтфул, который выбрасывает десятки тысяч литров воды на 50 метров вверх.

Вообще, за туристами лучше присматривать так, будто у них IQ не выше 10. Говоришь им, что нельзя сходить с туристической тропы, не понимаю, начинают орать, требовать пустить их к бизонам.

- На стройках такая же ситуация. Люди так и норовят зайти за ограждение, подойти к строителям в касках и спросить: “Простите, а уже можно войти?” Такое, например, было на строительстве 12-этажного отеля. У здания даже окон ещё не было, а какой-то парень ко мне подошёл и спросил, может ли он снять комнату на ночь.


Или на строительстве заправки. Мы сидим у кучи строительного мусора, обедаем, мужик с трудом проезжает между двух оранжевых дорожных блоков, останавливается у одной единственной колонки, пытается оплатить картой и с недоумением на нас смотрит, дескать, почему же это у него не получается. Так что про IQ 10 это точно подмечено.

- Моя свекровь очень глупая женщина и часто говорит чушь. Недавно мы были в Италии, и она спросила, почему итальянцы не снесут Колизей, ведь он же такой старый и портит пейзаж.


- Знакомый обозвал меня сайентологом, потому что я доверяю науке.


- А у меня товарищ спросил, когда жил Гитлер - до Второй мировой или после. Мы оба коренные немцы.


Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: iq   байки   глупость   интернет   истории   комментарии   ум   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Стебан Шутник 54 минуты назад
А дзен это умнее тик-тока или нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
692
Tevet Минуту назад
- Мой знакомый думал, что мост Золотые Ворота в Сан-Франциско соединяет Северную Америку и Европу.

----- а что не так то? по этому мосту Гитлер и пришел в США и дошел до Чикаго, а вот оттуда уже Гитлера погнали храбрые амеры до самой победы )))))))))))))))))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ivan 13 минут назад
Это не имеет национальности...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий 16 минут назад
Мне далеко вообще ходить не надо. Я с такими живу. Садимся в электричку Москва- Балашиха. Все же знают же, что электрички в тупике стоят. Сели! Вопрос! Мы в какую сторону поедем? Пи...ц! В перёд! В тупик! Как еб...ём! Разнесём его и за одно Казанский вокзал к еб..ям собачим! Москва ещё один построит.....
Выключили свет на новый год!(Да и так бывает у нас в России) Сидим! Говорит надо холодильник открыть! На вопрос: на хуа? ответ: там же лампочка горит! Лампочка, с..ка, не гаснет в холодильнике когда свет вырубают везде! Вторая в этот же день и время. "А чего! Во всех розетках электричества нет?" Да нет же! Надо поискать! В какой то паЛюбому электричество осталось! ......Иногда посещают мысли, что если бы всё записывал, то уже бы книжку можно было бы напечатать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
ScorpionDS 18 минут назад
Когда-то с друзьями пошли на море посмотреть на закат, когда Солнце зашло, одна из девушек спросила "А что Солнце делает все ночь за горизонтом?", по возвращению ее сестра повела ее в планетарий.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
657k
Alexey Berestenko 39 минут назад
- Живу на ферме. Мы пустили корову на мясо, позвонили тёте, предложили ей свежей говядины. Она отказалась: “Нет, спасибо, я предпочитаю качественное мясо из супермаркета”.
А тетя умнее фермеров оказалась!
Это только у нас в СССР осуществлялся забой коров на мясо для населения. На Западе коровы шли и идут только на мясо-костную муку и собачьи консервы, а в магазины и кафе-рестораны только специально выращеные бычки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Домашние хитрости 39 минут назад
Мне вот теперь не даёт покоя нерассказанная история про бывшего мужа подруги. Ну нельзя же так! Любопытно же
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
alertol 41 минуту назад
сюрприз, бизон и правда не опасней кота (но остановить их стоило, если разозлить, то и кот опасен для ребёнка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Иван 44 минуты назад
"- А у меня товарищ спросил, когда жил Г***** - до Второй мировой или после. Мы оба коренные немцы."
Ну это нормально, потому что скоро за одно упоминание фамилии Г***** будут давать срок за реабилитацию нацизма.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Мрачный Жнец 51 минуту назад

Это уже было?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Оставил с младенцем. Судьба женщины, брошенной мужем ради певицы Нюши (7 фото + видео) Оставил с младенцем. Судьба женщины, брошенной мужем ради певицы Нюши (7 фото + видео) Дичь, которую творят бывшие Дичь, которую творят бывшие Когда свидание пошло не&nbsp;по&nbsp;плану: женская версия Когда свидание пошло не по плану: женская версия Вот как выглядит дом человека, который курил в нем 20 лет Вот как выглядит дом человека, который курил в нем 20 лет Когда свидание пошло не по плану: истории из интернета Когда свидание пошло не по плану: истории из интернета С соседом дружись, а за саблю держись: истории о странных соседях С соседом дружись, а за саблю держись: истории о странных соседях
Николай Дмитрич

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

13135



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Невероятные приключения итальянцев в России": 20 интересных фактов
1
75
"Невероятные приключения итальянцев в России": 20 интересных фактов
"Можно уже посмотреть весь календарь вторжений?": реакция на ситуацию с Украиной
1
255
"Можно уже посмотреть весь календарь вторжений?": реакция на ситуацию с Украиной
Набирающие популярность в сообществах
Наоми Кэмпбелл впервые показала лицо своей дочери
0
11
Наоми Кэмпбелл впервые показала лицо своей дочери
"Спасибо" за сломанные судьбы: фанаты запустили хэштег #позорТутберидзе
0
82
"Спасибо" за сломанные судьбы: фанаты запустили хэштег #позорТутберидзе
Каждый день, как на войну: реальные истории о жуткой травле (4 фото + 1 видео)
Каждый день, как на войну: реальные истории о жуткой травле (4 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Красивое сердце
0
0

Лучшие демотиваторы
Минутка кардиологии
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#люди#подборка#автомир#Приколы#авто аварии#комментарии#сарказм
#Юмор#ватермарк#Россия#интересное#в мире#Ynews#забавно#истории#история#СССР
#прикол#животные#картинки#дтп#автомобили#аварии#кино#Украина#дети#США

На что жалуетесь?

Вернуться