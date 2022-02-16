"У них IQ не выше 10": интернет-истории про глупость и невежество

- Работал на стройке, и мой коллега мне говорит, показывая на запад: “Надеюсь, завтра солнце встанет на этой стороне, потому что сегодня оно взошло на нашей стороне, и я весь взмок от жары”. Мужик, солнце не так работает.

- Живу на ферме. Мы пустили корову на мясо, позвонили тёте, предложили ей свежей говядины. Она отказалась: “Нет, спасибо, я предпочитаю качественное мясо из супермаркета”.

- Подруга спрашивает у меня, почему мы не видим звёзд под нами, когда летим в самолёте. Она считала, что самолёты летят выше звёзд. Я не нашёлся, что её ответить.

- Мой знакомый думал, что мост Золотые Ворота в Сан-Франциско соединяет Северную Америку и Европу.