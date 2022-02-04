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Когда свидание пошло не&nbsp;по&nbsp;плану: женская версия

Когда свидание пошло не по плану: женская версия (11 фото)

Автор:
04 февраля 2022 12:36
Сообщество : Истории
Метки: Романтика   Юмор   байки   интернет   истории   комментарии   любовь   свидание   
2669
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В прошлом нашем посте про неудачные свидания были рассказы мужчин. На этот раз покажем ситуацию глазами женщин.

Пост составлен на основе комментариев на сайте Reddit, комментариев наших пользователей в Дзене и пользователей Fishki.net.

- Он отобрал у меня телефон и требовал сказать ему пароль для разблокировки. Мне пришлось с ним драться, чтобы вернуть телефон. И это на первом свидании.


- Он взял меня покататься. И вот мы едем где-то, где я никогда не была, и мой кавалер начинает вслух фантазировать, как он, если захочет, может меня спрятать в канаве, где меня никто не найдёт. Потом он выхватил у меня телефон и держал его на вытянутой руке на полном ходу, пока я пыталась его отобрать. К счастью, тогда он меня не тронул и вернул домой. Потом я узнала, что он всё же кого-то изнасиловал и теперь под следствием.

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- Через три часа после нашего первого свидания он объявился у моей квартиры и полтора часа уговаривал мою соседку впустить его. Якобы он забыл у меня какую-то вещь. Она его не впустила и даже не стала меня будить. Но самое интересное, что он у меня раньше никогда не был, и я ему свой адрес не говорила.


- Ему не нравилось, как я произношу свою собственную фамилию, и он постоянно меня поправлял.


- Парня выбесило, что я обошла дерево с другой стороны. Идём по улице, а на пути дерево, он обходит его слева, а я справа. Он наорал на меня за то, что я не обошла вместе с ним. Тогда я спросила, почему он не пошёл за мной вправо. Он промолчал и ушёл.


- Смех смехом, но некоторые люди реально верят, что после такого несинхронизированного обхода дерева или столба вселенная не позволит людям быть вместе.

- В первую нашу встречу долго смотрел мне на грудь, а потом сказал: “Не верится, что это всё моё”. Я попрощалась и ушла.


- На вечеринке за городом мы разговорились, пошли гулять, забрели к какому-то пруду. Сидим у пруда, болтаем ногами в воде, он меня обнимает и шепчет мне на ухо: “Понасильничать охота”. Я тут же рванула в дом, нашла там одну подруга (я почти никого не знала на той вечеринке), рассказала ей о внезапном желании моего несостоявшегося парня, и она отвезла меня домой.


- На первом же свидании он рассказал мне, как однажды ограбил свою бывшую девушку. И ещё доказывал мне, что она его “вынудила” это сделать, что сам-то он не хотел.

- Эта история произошла с моей подругой. Она позвонила, сказала, что стоит на шоссе, а её мужчина смотался в лес. Он остановился чёрт знает где, вышел из машины со словами: “Надо посмотреть, что там в лесу”. Ключи забрал с собой. Через пару минут ожидания подруга позвонила мне. Через 15 минут я туда приехал, всю дорогу поддерживая с ней связь, мужика до сих пор не было


Тот парень учился в соседней группе, она потом видела его на занятиях, но он никогда больше с ней не разговаривал. Так до сих пор неизвестно, чего он искал в лесу. Может, в туалет резко захотел или грибы какие искал. Или ждал, что девушка пойдёт за ним, типа такой проверки что ли.


- Я придержала дверь для своего кавалера, а он отказался входить и нагрубил мне за то, что я его, видите ли, при всех опозорила.

- Мы встретились на улице в жуткий мороз, и он попросил меня снять куртку, чтобы удостовериться в том, что я не жирная.


- Он приехал к моему дому на старом грузовике. Это вполне нормально. Он криво припарковался там, где парковка запрещена. Вот это уже не совсем нормально. Вылез из грузовика, подошёл ко мне и просто уставился на меня. Не поздоровался, не улыбнулся, просто встал столбом и уставился. Этого уже было достаточно, чтобы закончить свидание, но из грузовика вышел младший брат моего ухажёра. Я поздоровалась, спросила, как у них дела. А они с братом ещё раз окинули меня взглядом с головы до ног и усмехнулись. Вот тут я и закончила наше тройное “свидание”.

- В баре он украл баночку с чаевыми.


А теперь истории от наших пользователей

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Метки: Романтика   Юмор   байки   интернет   истории   комментарии   любовь   свидание   
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12k
Хреноффф 52 минуты назад
"- Эта история произошла с моей подругой. Она позвонила, сказала, что стоит на шоссе, а её мужчина смотался в лес. Он остановился чёрт знает где, вышел из машины со словами: “Надо посмотреть, что там в лесу”. Ключи забрал с собой. Через пару минут ожидания подруга позвонила мне. Через 15 минут я туда приехал, всю дорогу поддерживая с ней связь, мужика до сих пор не было" Ну, вот такое и правда бывает, так грибов поискать захочется, что глаза из орбит вылезают. И тут уж, что свидание у тебя, что экзамен или свадьба - все мысли о лесе, пару бздунов под лопухом обнаружить. А вообще, за каким интересом на 1 свидании садиться в авто не пойми к кому и в лес ехать? Наверное, тоже заядлые грибники...
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4k
Наталья 13 минут назад
Моя приятельница, познакомилась с молодым человеком, который уговорил её на свидание. Когда она, подготовившись к свиданию (помывшись, побрившись, сделав причёску, подухарившись, накрасившись, надев чудный наряд и изумительные туфли), выпорхнула из своего подъезда, увидела, что её кавалер спит в своей машине за рулём, будучи мертвецки пьяным посреди двора... Она перетащила его на пасажирское, перегнала машину на парковку и удалилась... Больше они не виделись...
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8k
Hunson Abadeer Час назад
офигительные истории
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5k
Бу Час назад
Ну они же сами выбрали таких "красавцев".
Баба не захочет, кобель не вскочет!)
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