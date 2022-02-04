- Через три часа после нашего первого свидания он объявился у моей квартиры и полтора часа уговаривал мою соседку впустить его. Якобы он забыл у меня какую-то вещь. Она его не впустила и даже не стала меня будить. Но самое интересное, что он у меня раньше никогда не был, и я ему свой адрес не говорила.

- Ему не нравилось, как я произношу свою собственную фамилию, и он постоянно меня поправлял.

- Парня выбесило, что я обошла дерево с другой стороны. Идём по улице, а на пути дерево, он обходит его слева, а я справа. Он наорал на меня за то, что я не обошла вместе с ним. Тогда я спросила, почему он не пошёл за мной вправо. Он промолчал и ушёл.

- Смех смехом, но некоторые люди реально верят, что после такого несинхронизированного обхода дерева или столба вселенная не позволит людям быть вместе.