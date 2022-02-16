Из врачей в стриптизеры и обратно: барнаулец лечит женщин от рака и от одиночества

Кто видел спектакль "Ladies'Night. Только для женщин", тот поймет, что в стриптиз попадают не только из металлургов, но и из врачей-онкологов. Это когда по будням ты раздеваешь женщин, а по выходным - женщины раздевают тебя. И все по обоюдному согласию.
Михаил Варнаков всегда хотел быть врачом, потому что вся семья у него - врачи. «Я всегда с гордостью смотрел на родителей и тоже хотел помогать людям. И, конечно, понимал, что в медицине без работы и средств не останусь», — рассказывает герой краевого портала новостей altapress.ru.
Но если первая профессия в жизни Михаила была, фактически, предопределена, то со второй все вышло неожиданно.
"Дело в том, что в студенческие годы у меня был магазин спортивного питания. Вести бизнес было легко. А деньги он приносил настолько хорошие, что они просто вскружили мне голову. Из-за этого даже были проблемы в университете — любил погулять. И вот в какой-то момент захотелось зарабатывать еще больше. Сначала собирался пойти в охранники, как многие мои однокурсники. Но быстро решил, что будущему врачу это не подобает. Потом пошел фельдшером на «скорую», тоже по примеру друзей. Поначалу нравилось, но, в конце концов, я понял, что и это не мое".
И вот тогда судьба сама толкнула Михаила в объятия его второй профессии.
«Как-то раз, в 2012 году (мне тогда было 22 года), мы с ребятами пришли в один из барнаульских клубов отдохнуть. Когда настало время мужского стриптиза, артист просто не вышел на сцену. Будто исчез и все. А я в то время как раз качался, как сумасшедший. Ну, девчонки из нашей компании меня на сцену и вытолкнули. Так состоялось первое выступление... В первые минуты я очень стеснялся, но уверенность в себе и юношеская наглость быстро взяли верх. Одной зрительнице даже колготки порвал. Мне кажется, это был такой позор», — вспоминает Варнаков.
Тут остается только вспомнить упомянутый выше спектакль "Ladies'Night. Только для женщин", герои которого, металлурги по профессии, оставшись без работы, идут зарабатывать на жизнь в стриптиз.
«Нечаянно» в стриптиз попадают многие, подтверждает Варнаков. И подчеркивает, что поначалу, даже несмотря на физическую подготовку, ему пришлось сложно. Неопытность давала знать о себе усталостью и сильной болью в суставах после репетиций и выступлений. Учебу тоже никто не отменял.
"Я работал почти каждую ночь. Исполнял не больше двух номеров. Домой приезжал в четыре утра, спал два часа и потом ехал в университет. По дороге дремал. Как хватало сил на учебу — не знаю.
Могу сказать, что, по сравнению с танцами, деньги от магазина спортпита были легкими. А вот когда я начал зарабатывать стриптизом, наконец понял их ценность. Платили мне неплохо — по тысяче рублей за каждый выход".
По словам начинающего артиста, публика принимала его с восторгом. Скорее всего, считает Михаил, причиной тому было его телосложение - «гора мышц». На За каждым выступлением Михаила наблюдало человек по 50 дам. А вот близкие, предсказуемо реагировали на эту деятельность неодобрительно. "Да я и сам", - вспоминает герой публикации, - "За пару лет до того, как я начал танцевать, когда слышал что-то о мужском стриптизе, то осуждал тех, кто это делает. Считал, такую работу уж точно не для сильного пола. А когда однажды приятель скинул мне фотографию одного стриптизера, я возмутился: «Да разве это по-мужски!».
В 2013 году Варнаков решил, что нужно двигаться дальше и развиваться в профессии.
"Дело в том, что в стриптиз-заведениях делается большой акцент на сексуальность, эротику. Причем как в женских выступлениях, так и в мужских. А в обычных клубах больше внимания нужно уделять постановке. Мне это гораздо ближе.Тем более что некоторые люди, действительно, приходят просто расслабиться. И я должен дать им повод для этого".
В 2015 году наш герой познакомился с известным барнаульским стриптиз-дуэтом — супругами Маркусом Золотовым и Евгенией Белкой. Артисты решили объединиться и создать труппу. Взяли в коллектив еще двоих и стали гастролировать по городам Алтайского края со зрелищными номерами.
«Это уникальный опыт. На выступлениях адреналин зашкаливал от понимания того, что от твоего движения зависит выступление всей команды», — говорит Варнаков. Групповой стриптиз пользовался бешеной популярностью у алтайской публики. Сгубили успешный дружеский коллектив, как это всегда бывает, деньги.
Кто-то стал пропускать репетиции, хотя от тренировок напрямую зависело качество выступлений. А кто-то вообще заявил: «Хочу больше денег».
В 2017 году труппа распалась. Варнаков снова стал работать на частных заказах. В день по два номера, длительностью 8 минут. Поводы вызвать стриптизера - самые разные: девичник или день рождения.
А самые хитовые образы в арсенале Варнакова — Буратино и розовый заяц.
Сценическому наряду артист уделяет большое внимание. Их для мужчины шьет супруга. Она по собственному опыту знает, что облачение танцора должно быть не менее эффектным, чем движения его тела.
"Уже после свадьбы выяснилось, что моя жена работала в стриптиз-баре. Мы потом даже какое-то время выступали вместе. Может быть, поэтому к работе меня не ревнует вообще. А вот ко всему остальному…
Сейчас она домохозяйка. У нас растет сын, ему четыре года. Конечно, он часто наблюдает за моими репетициями, но пока не понимает, что к чему. Просто радуется: «К нам зайчик приехал!".
Выступление в Барнауле по прайсу Михаила стоит 3 тыс. рублей. Выезд в другой населенный пункт Алтайского края - не менее 12 тысяч. Впрочем, по его словам, высокие цены никого не останавливают. «Мне часто звонят заказчицы и говорят, мол, хотим только вас».
Согласно профессиональным правилам Михаила, "интимная связь с клиенткой ни до чего хорошего не доводит. В этом бизнесе, как нигде, необходимо понимание, что можно, а что — нет".
Еще Михаил работает в модельном бизнесе: «Деньги не лишние». Сначала были обычные показы, а потом на конкурсе „Мистер Алтай“» завоевал в 2021 году краевой титул.
И вы, наверное, удивитесь, но врачом Варнаков тоже работает. Михаил — онколог-маммолог в одной из частных клиник Барнаула. В государственной тоже работал, но зарплата не устроила.
Признается, что роль доктора - главная в его жизни и зарабатывает он в ней значительно больше, чем в роли стриптизера. Правда, и уровень ответственности несравним.
Михаил специализируется на диагностике и лечении предраковых состояний, а также ведет наблюдение тех, кто уже пережил онкопатологию. Консультирует до 12 человек в день.
"Поначалу, помню, было морально тяжело, все пропускал через себя. Но постепенно привык, понял, что это просто жизнь".
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