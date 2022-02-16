Из врачей в стриптизеры и обратно: барнаулец лечит женщин от рака и от одиночества

Михаил Варнаков всегда хотел быть врачом, потому что вся семья у него - врачи. «Я всегда с гордостью смотрел на родителей и тоже хотел помогать людям. И, конечно, понимал, что в медицине без работы и средств не останусь», — рассказывает герой краевого портала новостей altapress.ru.

Но если первая профессия в жизни Михаила была, фактически, предопределена, то со второй все вышло неожиданно.

"Дело в том, что в студенческие годы у меня был магазин спортивного питания. Вести бизнес было легко. А деньги он приносил настолько хорошие, что они просто вскружили мне голову. Из-за этого даже были проблемы в университете — любил погулять. И вот в какой-то момент захотелось зарабатывать еще больше. Сначала собирался пойти в охранники, как многие мои однокурсники. Но быстро решил, что будущему врачу это не подобает. Потом пошел фельдшером на «скорую», тоже по примеру друзей. Поначалу нравилось, но, в конце концов, я понял, что и это не мое".

И вот тогда судьба сама толкнула Михаила в объятия его второй профессии.



