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Врач-терапевт из Хакасии советовал пациентам с ковидом лечиться кабачками и "мёртвой водой"

Врач-терапевт из Хакасии советовал пациентам с ковидом лечиться кабачками и "мёртвой водой" (3 фото)

Автор:
20 января 2022 16:31
Сообщество : Пандемия
Метки: Рецепт   Черногорск   врач   диета   коронавирус   курьёз   лечение   
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В Минздраве Хакассии пообещали поговорить с народным лекарем и "прописать" выговор.

Врач-терапевт из Черногорска вывел свою методику борьбы с коронавирусом и прописывал больным народные средства вкупе с "микстурами" из бабушкиных сказок. В рекомендации медика по диете терапевт посоветовал одному из пациентов исключить из рациона солёное, холодное, чай, кофе и побольше налегать на "кабачковое блюдо", укроп, чай из листьев смородины и свёклу.


Лечить болезнь медик советовал недельным отказом от купания, полосканием горла прополисом, луковыми ингаляциями и настойкой эхинацеи. А окончательно добить коварный вирус и сбить температуру, по его мнению, поможет магнитотерапия. Терапевт даже рассказал пациенту, как смастерить необходимый для этого прибор: припаять к магниту крышки от банок, нагреть их и водить получившимся "агрегатом" в области носа и горла.

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Другой пациент рассказал, что этот же врач вручил ему банку с надписью "мёртвая вода" и посоветовал делать её содержимым ингаляции.

Минздрав Хакассии в курсе, что в одной из больниц орудует престарелый лекарь из прошлого века и пообещали провести с ним беседу. А пациентам посоветовали сразу обращаться к завотделением, если назначенное лекарство вызывает у них смех вопросы.


"Подобный факт действительно был зафиксирован в медучреждении. С врачом обязательно будет проведена разъяснительная беседа. Пациентам рекомендуем по всем возникающим вопросам, в том числе связанным с назначением лечения, напрямую обращаться к заведующему терапевтическим отделением или заведующей поликлиникой Черногорской больницы", - сообщили в Минздраве Хакассии.

Источник:

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Метки: Рецепт   Черногорск   врач   диета   коронавирус   курьёз   лечение   
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3k
Дункан Маклауд 3 часа назад
"Заболела,не беда.Съешь лягушку из пруда."
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7k
Vadim 43 минуты назад
По рецепту сразу видно, что шарлатан. Где вы видели рецепт врача, который обычный человек прочитать может?
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745
sos1960sos 45 минут назад
В чём отличие этого врача от Гинцбурга? Да ни в чём!
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15k
vikklu Час назад
Учитывая, что против вируса пока не существует эффективных таЛбеток, а есть только методы лечения, то ничего плохого он не советовал.
Хотя таки да, с магнитами уже перебор.
Ну и водой не ингаляции делать, а промывать пазухи надо в начале болезни, будь то обычная вода, либо персонально "умерщвлённая " сим лекарем. Желательно ещё тудЫ соли или соды добавить.
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702
DeDsmile 2 часа назад
эээ а арбидол - не та же самая хрень, что всё остальное?

Несмотря на заявления производителя, Арбидол не имеет доказанной эффективности в качестве лекарства от чего-либо[2]. Его нет в рекомендациях ВОЗ от 2009 года по лечению гриппа[3], что не помешало ему появиться в российском списке ЖНВЛП[4] и быть упомянутым в перечне противовирусных средств для лечения гриппа Международным обществом по гриппу и другим ОРВИ (isirv-AVG)[5][6]. [ ]

Арбидол не является лекарством от коронавируса, доказательством чему стало независимое исследование, проведённое в 2020 году в Китае [ ]. Несмотря на то, что арбидол как лекарство не имеет доказательств эффективности, его продвижение на российский рынок активно поддерживают некоторые российские чиновники[ ].
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11k
gnyS i 2 часа назад
Лучше грязевые ванны принимать, к земле привыкать с такими рецептами и еще урину пить обязательно от болезни не поможет, но врачу будет веселее работать =)
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101
Nаnе First NameLаst 2 часа назад
Не понял, я что стал врачём, что смог рецепт прочесть?
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563
Алексей 3 часа назад
Да всё правильно он делает. Пациента нужно занять, чтобы он не тахте валялся, а постоянно был в движении, то чай заварить или настой, то горлышко пополоскать, то в нос побрызгать и полчаса постоять, чтобы затекло, то арбидол сожрать. Это же физкультура от гиподинамии.
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1k
rgubaev 3 часа назад
Насчет "мертвой" воды, есть у нас (в Хакасии) пара источников. И дристать, испив из "живого" ты будешь пока из "мертвого" не напьешься.
"В сказке ложь, да в ней намек"...
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81k
Schreibikus 3 часа назад
Ничем не хуже арбидола.
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5k
RRK 3 часа назад
Еще не менее эффективен метод с корой дуба замоченной в бояре. Принимать настой по поллитра каждый день.
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John 3 часа назад
А что - нормальные методы. Эффективность почти такая же как и у вакцины.
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