Врач-терапевт из Хакасии советовал пациентам с ковидом лечиться кабачками и "мёртвой водой"

В Минздраве Хакассии пообещали поговорить с народным лекарем и "прописать" выговор.
Врач-терапевт из Черногорска вывел свою методику борьбы с коронавирусом и прописывал больным народные средства вкупе с "микстурами" из бабушкиных сказок. В рекомендации медика по диете терапевт посоветовал одному из пациентов исключить из рациона солёное, холодное, чай, кофе и побольше налегать на "кабачковое блюдо", укроп, чай из листьев смородины и свёклу.
Лечить болезнь медик советовал недельным отказом от купания, полосканием горла прополисом, луковыми ингаляциями и настойкой эхинацеи. А окончательно добить коварный вирус и сбить температуру, по его мнению, поможет магнитотерапия. Терапевт даже рассказал пациенту, как смастерить необходимый для этого прибор: припаять к магниту крышки от банок, нагреть их и водить получившимся "агрегатом" в области носа и горла.
Впрочем, в рецепте терапевта не всё так плохо - там хотя бы нет молитвы, а в самом конце списка даже присутствует "Арбидол"
Другой пациент рассказал, что этот же врач вручил ему банку с надписью "мёртвая вода" и посоветовал делать её содержимым ингаляции.
Минздрав Хакассии в курсе, что в одной из больниц орудует престарелый лекарь из прошлого века и пообещали провести с ним беседу. А пациентам посоветовали сразу обращаться к завотделением, если назначенное лекарство вызывает у них
смех вопросы.
"Подобный факт действительно был зафиксирован в медучреждении. С врачом обязательно будет проведена разъяснительная беседа. Пациентам рекомендуем по всем возникающим вопросам, в том числе связанным с назначением лечения, напрямую обращаться к заведующему терапевтическим отделением или заведующей поликлиникой Черногорской больницы", - сообщили в Минздраве Хакассии.
Источник:
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Несмотря на заявления производителя, Арбидол не имеет доказанной эффективности в качестве лекарства от чего-либо[2]. Его нет в рекомендациях ВОЗ от 2009 года по лечению гриппа[3], что не помешало ему появиться в российском списке ЖНВЛП[4] и быть упомянутым в перечне противовирусных средств для лечения гриппа Международным обществом по гриппу и другим ОРВИ (isirv-AVG)[5][6]. [ ]
Арбидол не является лекарством от коронавируса, доказательством чему стало независимое исследование, проведённое в 2020 году в Китае [ ]. Несмотря на то, что арбидол как лекарство не имеет доказательств эффективности, его продвижение на российский рынок активно поддерживают некоторые российские чиновники[ ].
"В сказке ложь, да в ней намек"...