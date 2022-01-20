Врач-терапевт из Хакасии советовал пациентам с ковидом лечиться кабачками и "мёртвой водой"

Врач-терапевт из Черногорска вывел свою методику борьбы с коронавирусом и прописывал больным народные средства вкупе с "микстурами" из бабушкиных сказок. В рекомендации медика по диете терапевт посоветовал одному из пациентов исключить из рациона солёное, холодное, чай, кофе и побольше налегать на "кабачковое блюдо", укроп, чай из листьев смородины и свёклу.





Лечить болезнь медик советовал недельным отказом от купания, полосканием горла прополисом, луковыми ингаляциями и настойкой эхинацеи. А окончательно добить коварный вирус и сбить температуру, по его мнению, поможет магнитотерапия. Терапевт даже рассказал пациенту, как смастерить необходимый для этого прибор: припаять к магниту крышки от банок, нагреть их и водить получившимся "агрегатом" в области носа и горла.