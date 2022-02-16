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Центр Гамалеи в Москве не нашел для клинических испытаний детей без антител к ковиду

Центр Гамалеи в Москве не нашел для клинических испытаний детей без антител к ковиду (2 фото)

Автор:
16 февраля 2022 10:47
Сообщество : Пандемия
Метки: Ynews   covid19   Вакцинация   Гинцбург   СПУТНИК V   Центр Гамалеи   вакцина для детей   исследования   
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Все дети в возрасте от 6 до 11 лет имели положительный тест по антителам к CoViD-19. Однако испытания все равно должны начаться, потому изменят медицинский протокол.

В Москве не осталось детей без антител к ковиду. По крайней мере, в Центре Гамалеи таковых среди добровольцев на испытание вакцины не нашли. Все мальчики и девочки в возрасте от 6 до 11 лет так или иначе "сталкивались с коронавирусом" - цитирует директора учреждения Александра Гинцбурга издание "Интерфакс".


Однако это обстоятельство не заставит отложить начало испытаний. Медики просто изменят протокол. По словам Гинцбурга, новой нижней границей по антителам будет не ноль, а, по крайней мере, 100 международных единиц. Ученый считает, что это очень низкий показатель, и на исследованиях он не скажется. В настоящий момент специалисты центра срочно подают поправку к протоколу писследований вакцины и надеются, что Минздрав оперативно выдаст разрешение.


В исследованиях детской вакцины примут участие 2 200 добровольцев. Испытания длительностью 3,5 месяца будут проводиться сразу на трех московских площадках: в Морозовской детской ГКБ, детской городской клинической больнице им. Башляевой и в Сеченовском медицинском университете.


Известно, что ученые намерены проверить две концентрации взрослой вакцины: 1/5 и 1/10 дозы "Спутник V". После по результатам выберут оптимальную.


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Метки: Ynews   covid19   Вакцинация   Гинцбург   СПУТНИК V   Центр Гамалеи   вакцина для детей   исследования   
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6k
portmen77 44 минуты назад
Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. T. J. Dunning
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11k
Максим 8 секунд назад
То есть получается, что все дети уже переболели и имеют иммунитет, я ведь правильно понял Гинцбурга? Вот где действительно бизнес и немалые деньги крутятся, раз испытания продолжатся не смотря ни на что
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2k
Александр Едигаров 9 минут назад
Пора бы уже Гинцбурга к жирику отправить пускай там втроем лежат с зюгой.
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2k
MC 16 минут назад
Жиды, прочь руки от наших детей! Колите своих!!!
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29k
Игорь 21 минуту назад
Т.е. при наличии уже в испытуемом антител я могу сразу и без испытаний сказать - что эффективность факцины будет 100%.
Зачем уже эти формальности. Давайте запускайте в оборот. Раз слепили - а она уже не нужна, дети-то от регулярного ширяния уйти не должны...
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8k
Rus77 22 минуты назад
Пусть этот пархатый гинцубрт, своих жидят колит этим шмурдяком!!!
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Полчаса назад
По сути центр Гамалей показал,что все уже давно переболели. Осталось опровергнуть утверждение,что у переболевшего человека вырабатывается естественный иммунитет и навязать искусственный, как единственно правильный ,а все труды по иммунологии сжечь ,как рассадник ереси и мракобесия.
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−107
Племянник Путина 45 минут назад
среди хохлов пошукать
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