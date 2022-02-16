Центр Гамалеи в Москве не нашел для клинических испытаний детей без антител к ковиду

В Москве не осталось детей без антител к ковиду. По крайней мере, в Центре Гамалеи таковых среди добровольцев на испытание вакцины не нашли. Все мальчики и девочки в возрасте от 6 до 11 лет так или иначе "сталкивались с коронавирусом" - цитирует директора учреждения Александра Гинцбурга издание "Интерфакс".

Однако это обстоятельство не заставит отложить начало испытаний. Медики просто изменят протокол. По словам Гинцбурга, новой нижней границей по антителам будет не ноль, а, по крайней мере, 100 международных единиц. Ученый считает, что это очень низкий показатель, и на исследованиях он не скажется. В настоящий момент специалисты центра срочно подают поправку к протоколу писследований вакцины и надеются, что Минздрав оперативно выдаст разрешение.