Центр Гамалеи в Москве не нашел для клинических испытаний детей без антител к ковиду

Все дети в возрасте от 6 до 11 лет имели положительный тест по антителам к CoViD-19. Однако испытания все равно должны начаться, потому изменят медицинский протокол.
В Москве не осталось детей без антител к ковиду. По крайней мере, в Центре Гамалеи таковых среди добровольцев на испытание вакцины не нашли. Все мальчики и девочки в возрасте от 6 до 11 лет так или иначе "сталкивались с коронавирусом" - цитирует директора учреждения Александра Гинцбурга издание "Интерфакс".
Однако это обстоятельство не заставит отложить начало испытаний. Медики просто изменят протокол. По словам Гинцбурга, новой нижней границей по антителам будет не ноль, а, по крайней мере, 100 международных единиц. Ученый считает, что это очень низкий показатель, и на исследованиях он не скажется. В настоящий момент специалисты центра срочно подают поправку к протоколу писследований вакцины и надеются, что Минздрав оперативно выдаст разрешение.
В исследованиях детской вакцины примут участие 2 200 добровольцев. Испытания длительностью 3,5 месяца будут проводиться сразу на трех московских площадках: в Морозовской детской ГКБ, детской городской клинической больнице им. Башляевой и в Сеченовском медицинском университете.
Известно, что ученые намерены проверить две концентрации взрослой вакцины: 1/5 и 1/10 дозы "Спутник V". После по результатам выберут оптимальную.
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Зачем уже эти формальности. Давайте запускайте в оборот. Раз слепили - а она уже не нужна, дети-то от регулярного ширяния уйти не должны...