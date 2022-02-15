Предупредительный для пьяного с ножом

В полицию Оренбурга поступил звонок от очевидцев, которые сообщили, что трое неизвестных людей ведут себя неадекватно и один из них размахивает ножом. В считанные минуты на место приехал наряд ППС. В тот момент троица угрожала водителю такси и его пассажирке.