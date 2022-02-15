Предупредительный для пьяного с ножом

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14 февраля россияне праздновали по-разному. Некоторые индивиды даже переусердствовали с алкогольным возлиянием и стали бросаться на людей с холодным оружием.
В полицию Оренбурга поступил звонок от очевидцев, которые сообщили, что трое неизвестных людей ведут себя неадекватно и один из них размахивает ножом. В считанные минуты на место приехал наряд ППС. В тот момент троица угрожала водителю такси и его пассажирке.
Двое пьяных сдались стражам порядка быстро, а вот третий решил попытаться показать кто там главный. Однако после нескольких минут разговоров правоохранитель не выдержал и выстрелил в воздух. Испугавшись, злоумышленник попытался убежать, но не смог этого сделать и был повержен.
Задержанными оказались 45 и 56-летние мужчины и женщина 43-х лет.
В данный момент ведётся расследование.
В данный момент ведётся расследование.
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Всем, кто говорит, что «надо было валить» - вы сами никогда бухими не были? У вас нет друзей-знакомых, которые в жизни замечательные люди, но когда выпьют - теряют голову?
Даже если это и районная синева - чуваку и так прилетит нехило за угрозу ножом и т.д. А парни, повторюсь, молодцы. Профессионалы.