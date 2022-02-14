Мигранты избили полицейских

Мигранты, находившиеся в нетрезвом состоянии на территории детской площадки, избили двух полицейских, сопротивляясь аресту.

В результате агрессивного поведения мужчин стражи порядка получили ушибы. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Теперь правоохранители собираются «резко ужесточить все проверки по мигрантам» в Москве.

Суть истории в том, что когда озверевшие мигранты преследуют обычных граждан, силовики не спешат решать вопрос. Когда в некоторых областях общественность собирает дружины для патрулирования улиц – правоохранители не могут своевременно отреагировать. Когда же под прицелом гастарбайтеров оказываются свои, люди в погонах, полицейские ответственно выполняют свою работу.