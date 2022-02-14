Мигранты избили полицейских

В столице мигранты напали на полицейских и жестоко избили
Инцидент произошел еще 9 февраля на Пролетарском проспекте в Москве.
Мигранты, находившиеся в нетрезвом состоянии на территории детской площадки, избили двух полицейских, сопротивляясь аресту.
В результате агрессивного поведения мужчин стражи порядка получили ушибы. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Теперь правоохранители собираются «резко ужесточить все проверки по мигрантам» в Москве.
Суть истории в том, что когда озверевшие мигранты преследуют обычных граждан, силовики не спешат решать вопрос. Когда в некоторых областях общественность собирает дружины для патрулирования улиц – правоохранители не могут своевременно отреагировать. Когда же под прицелом гастарбайтеров оказываются свои, люди в погонах, полицейские ответственно выполняют свою работу.
Авторский пост
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Сразу и надолго.
Без вариантов
У преступника такой заморочки нет.
Поэтому у полицейских - ЗЧМТ, сгм
А у преступников - только синяки на ногах.
Патамушта в другие места бить нельзя - посадят
Ага.
Русский мужик терпелив ,до поры ,до времени ,но если довести сметет все и всех к чертям собачьим
А теперь удивляются, почему полицейский боится ПР достать.....
Патамушта сядет за малейший промах
Нулевой
Зато не промахивается