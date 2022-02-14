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Мигранты избили полицейских

Мигранты избили полицейских (1 фото)

Автор:
14 февраля 2022 15:48
Метки: Москва   УК РФ   избиение   мигранты   насилие   
741
1

В столице мигранты напали на полицейских и жестоко избили

Инцидент произошел еще 9 февраля на Пролетарском проспекте в Москве.

Мигранты, находившиеся в нетрезвом состоянии на территории детской площадки, избили двух полицейских, сопротивляясь аресту.

 

В результате агрессивного поведения мужчин стражи порядка получили ушибы. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

 

Теперь правоохранители собираются «резко ужесточить все проверки по мигрантам» в Москве.

 

Суть истории в том, что когда озверевшие мигранты преследуют обычных граждан, силовики не спешат решать вопрос. Когда в некоторых областях общественность собирает дружины для патрулирования улиц – правоохранители не могут своевременно отреагировать. Когда же под прицелом гастарбайтеров оказываются свои, люди в погонах, полицейские ответственно выполняют свою работу.

Авторский пост

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Метки: Москва   УК РФ   избиение   мигранты   насилие   
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24  комментария
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68
kluvik 2 часа назад
Пускай почаще их п.и.з.дят, мож тогда хоть начнут порядок наводить.
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1k
jug 7 минут назад
Жаба против гадюки.
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551
raael13 15 минут назад
А правительство не боится, что эти самые мигранты кремль штурмом возьмут ? Терять мигрантам особо и нечего.
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5k
onebibis Час назад
Как о.х.у.е.л.и то! Даже на ментов уже п.о.х.у.й! Раньше как тени ходили. А сейчас проявляется чурбанская сущность, когда их много становятся агрессивными.
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1k
Максим Максимов Час назад
Уже? Началось? А где билеты на это 3,14зделово-шоу можно приобрести?
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53k
alertol Час назад
Оперативная новость, ну по эстонским меркам. Даже недели не прошло :)
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17
Андрей 2 часа назад
о, наконец то зашевелились менты.
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2k
Иван 2 часа назад
Ну когда у власти х*й не стоит, что бы порядок навести, то п*здят его представителей.
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36
ЯуЦуЧу 2 часа назад
Вся суть путинского режима, голосуй за едро - получи что заслужил.
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3k
александр 2 часа назад
а, что менты не могли оружие применить? Или разучились уже?
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752
Трям 2 часа назад
Это они очень зря.
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115
Drago 2 часа назад
Мусорская мафия. Сами их крышуют и сами же от них получают
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1k
Mixan 2 часа назад
Не слушает власть народ ...Вон уже и ментов пинают !
Русский мужик терпелив ,до поры ,до времени ,но если довести сметет все и всех к чертям собачьим
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1k
Любушка 2 часа назад
Москва: Гольяново, Северное Измайлово. Никто ничего ужесточить не хочет? Особенно по вечерам!!!
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1k
Вася Куралесофф 3 часа назад
Настолько распоясались, что даже ментов не боятся. Что говорить о простых прохожих. Может хоть этот инцидент даст нужный эффект.
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