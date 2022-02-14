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Глава Минздрава Нижегородской области определяет ковид-симулянтов по голосу

Глава Минздрава Нижегородской области определяет ковид-симулянтов по голосу (1 фото)

Автор:
14 февраля 2022 14:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Мелик-Гусейнов   Нижегородская обл.   больничные   горячая линия   министр здравоохранения   симулянты   
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Некоторые жители Нижегородской области оформляют больничные листы дистанционно, чтобы отдохнуть, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в Instagram.

"На фоне колоссальной загруженности медиков министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, по рекомендации своей пиар-службы, вызвался самостоятельно принимать входящие заявки на горячей линии", - пишет телеграм-канал Readovka.

Посидев на дежурстве, поотвечав на звонки и сфотографировавшись для своего Instagram-профиля, чиновник пришел к выводу, что люди порой звонят по номеру 112 и занимают очередь к врачу, чтобы недельку отдохнуть от работы на больничном. Потому что: «По голосу таких сразу слышно».

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«К сожалению, некоторые решают открыть больничный для недельного отдыха. И по голосу таких сразу слышно. Но тут совесть — лучший контролер. Как и со скорой помощью, на 122 поступает много нецелевых звонков — просто поговорить. Я принял сегодня много таких обращений. Мужчина предлагал свои услуги «донора кожи». <...> Женщина оставила ключи у подруги и не знает, как попасть в квартиру. А один товарищ разыскивал судебного пристава Серафимовича. Были и чихающие цыплята, до скольки работает магазин «Пятерочка» на Автозаводе и когда мужская эстафета по биатлону на Олимпиаде. Я не шучу. И очень прошу: не надо нагружать важный канал информации такими вопросами. Мы очень хотим помочь каждому. Помогите нам помогать», — написал министр в соцсети.

Жители Нижегородской области его умозаключения не оценили, тут же написав в комментариях, что рекламируемая система дистанционных больничных прекрасно работает только в новостях. А по факту — на горячей линии регулярные перебои, ждать ответа приходится часами, а заявки через сайт не обрабатываются. Вот и приходится болеющим идти в поликлиники или лечиться самостоятельно, не дождавшись ответа оператора.

Источник:

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Метки: Мелик-Гусейнов   Нижегородская обл.   больничные   горячая линия   министр здравоохранения   симулянты   
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7  комментариев
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3k
sedoisever 2 часа назад
Вызвал врача на дом с температурой 38,6. Причём, если 37,5, то иди сам в очереди стоять. Пришли. За минуту в коридоре послушали, оставили стандартную бумажку (арбидол и обильное питьё). Тест не брали потому, что "кончились". На приём через неделю. Ковид, не ковид, х.з... )
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анатолий горленко Полчаса назад
Шаман б.л.я.
Он бы ещё и лечил по телефону.
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6k
SR 2 часа назад
Провидец прям... По телефону ставит диагноз.
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9k
antonium 2 часа назад
Абрам Иванович Велик-Шоссейнов
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