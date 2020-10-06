Плачущий министр здравоохранения попросил земляков помочь ему похудеть

Министр здравоохранения Саратовской области со слезами на глазах обратился к своим подписчикам в "Инстаграме" и попросил их помочь ему похудеть. Чиновник собирается выкладывать в соцсеть фотографии блюд, которые съедает за день и хочет, чтобы земляки его за это стыдили.





"Буду выкладывать всё, что я ем за день, в Сеть, а мои друзья будут говорить: "Как тебе не стыдно?"… Мне придётся меньше есть, и я тогда похудею", - сообщил Костин в видеообращении.



