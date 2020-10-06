Плачущий министр здравоохранения попросил земляков помочь ему похудеть

Самое "трогательное" видео, которое вы сегодня увидите: глава Минздрава Саратовской области обратился к подписчикам, чтобы те отговаривали его жрать в три горла и помогли сбросить лишний вес. Правда странно, что дипломированный медик, министр здравоохранения не обратился за советом к диетологам...
Министр здравоохранения Саратовской области со слезами на глазах обратился к своим подписчикам в "Инстаграме" и попросил их помочь ему похудеть. Чиновник собирается выкладывать в соцсеть фотографии блюд, которые съедает за день и хочет, чтобы земляки его за это стыдили.
"Буду выкладывать всё, что я ем за день, в Сеть, а мои друзья будут говорить: "Как тебе не стыдно?"… Мне придётся меньше есть, и я тогда похудею", - сообщил Костин в видеообращении.
Он пообещал честно сообщать обо всех приемах пищи и заниматься спортом. Интересно, поможет ли ему общественная критика сбросить лишний вес? И странно, почему он не обратился к специалистам.
Тем не менее наиболее веселые подписчики уже посоветовали чиновнику рецепты похудения, которые точно сработают - пожить на одну пенсию в 11 тысяч рублей, взять ипотеку или сменить работу "с сидячей на ишачью".
Но в целом, люди благосклонно отнеслись к инициативе министра и протянули руку помощи. Наверное, теперь они будут материть его за каждый грамм еды и чиновнику станет так стыдно, что он перестанет есть вообще.
Садится жрать, приговаривая "ах, я ссука, ах, я мразь"— 🇮🇱Gomel First Tram🇧🇾 (@GomelTram) October 5, 2020
И все скандируют - ДА
Пьяным не надо садиться за руль и постить в Твиттер/Инстаграм. (в Одноклассники можно)— ₿ogdanoff (@cryptoaddi_kid) October 5, 2020
Источник:
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Тот знает отличную диету.
- Смыть не забыла?
сразу мысль, а как народ?-
и икра не лезет в горло,
и не льётся в рот компот