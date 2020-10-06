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Плачущий министр здравоохранения попросил земляков помочь ему похудеть

Плачущий министр здравоохранения попросил земляков помочь ему похудеть (2 фото)

Автор:
06 октября 2020 12:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Саратовская область   еда   критика   курьез   министр здравоохранения   похудение   просьба   
1443
2

Самое "трогательное" видео, которое вы сегодня увидите: глава Минздрава Саратовской области обратился к подписчикам, чтобы те отговаривали его жрать в три горла и помогли сбросить лишний вес. Правда странно, что дипломированный медик, министр здравоохранения не обратился за советом к диетологам...

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Метки: Саратовская область   еда   критика   курьез   министр здравоохранения   похудение   просьба   
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21  комментарий
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1k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Плачущий министр здравоохранения попросил земляков помочь ему похудеть
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4k
Дмитрий 11 минут назад
А потом будет плакать и жрать)))) Вот и весь толк от этих инстаграм помощей))
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859
The mask 19 минут назад
Пусть свяжется с Улюкаевым.
Тот знает отличную диету.
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11k
Павел 19 минут назад
- Дорогой, я скинула 3 кг!
- Смыть не забыла?
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4k
ДеониS Полчаса назад
Чтобы в Саратове скорую помощь вызвать нужно в министерство звонить! Похудеть мля он не может.
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7k
Алексей 38 минут назад
утром мажу бутерброд,
сразу мысль, а как народ?-
и икра не лезет в горло,
и не льётся в рот компот
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3k
Едондер пуп 39 минут назад
Вангую: будет разжалован в ближайшие дни... и цель станет ближе.
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5k
evenSeven 39 минут назад
Телефон отобрать, деревня поглуше, работа потяжелее, еда попроще. Быстро похудеет. А то, глядишь, и поумнеет.
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87k
сапер Водичка 46 минут назад
Глаза странные,обкурился поди...
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10k
Вася Александрович 56 минут назад
Рецепт простой как пол-валенка: ПЕРЕСТАТЬ ЖРАТЬ.
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617
Victor Chromov Час назад
Посидеть в тюрьме хотя бы полгода на тюремной пайке.
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11k
робт Victor Chromov Час назад
савченко с сенцовым вон посидели... до сих пор не сдуваются
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27k
winergy2012 робт 38 минут назад
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617
Victor Chromov робт Полчаса назад
Это если им носили передачи.А вот посидеть без передач и только на тюремной пайке.
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17k
SerGProS Час назад
Готов протянуть ему ногу помощи в любое удобное на лице место..Троллит народ, ска.
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25k
Fat Lynx Час назад
еще раз убеждаюсь, что количество дол-бо-ё-бов у нас значительно превосходит все мыслимые значения...
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25k
Игорь Fat Lynx Час назад
Так известно же - "... на 100 лет вперёд припасено"
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25k
Fat Lynx Игорь Полчаса назад
ну да... Кузьмич ху-й-ни не скажет!
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winergy2012 2 часа назад
Пусть к Кошпировскому обратится.Тот еще волшебник.
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